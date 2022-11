Újabb Michelin-csillagokat nyert Magyarország

Idén először Magyarország egészéről jelentetett meg étteremlistát (National Selection of Hungary) a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely eddig csupán a budapesti éttermekről közölt minősítést. Ennek eredményeként már két vidéki Michelin-csillagos éttermünk van, az egyikük két csillagot is kapott. Ez újabb mérföldkövet jelent a hazai turizmus és gasztronómia fejlődésében.

Idén a következő éttermeket díjazták:

Egy Michelin-csillagot kapott:

42 Éterem (Esztergom, séf: Barna Ádám),

Bábel (séf: Kaszás Kornél),

Borkonyha Wine Kitchen (séf: Sárközi Ákos),

Costes (séf: Koppány Levente),

Essencia (séf: Tiago Sabarigo),

Rumour (séf: Rácz Jenő),

SALT (séf: Tóth Szilárd).

Két Michelin-csillagot kapott:

Platán, Tata (séf: Pesti István),

Stand (séf: Széll Tamás, Szulló Szabina).

Ez azt jelenti, hogy továbbra is hét Michelin-csillagos étterem van Budapesten. A Costes Downtown elvesztette a csillagot, a Rumour viszont kapott egyet. Az országban két olyan étterem is van, amely immár két csillaggal is büszkélkedhet. Az egyikük a korábban már díjazott Stand, valamint a tatai Platán. Ezenkívül a vidéki éttermek közül az esztergomi 42 Étterem kapott helyet a kalauzban.

Így összesen már kilenc Michelin-csillagos étterme van Magyarországnak.

A Bib Gourmand díjat, amely a Michelin előszobája, és sokak szerint nehezebb megkapni, mint a csillagot, és sokkal könnyebb elveszteni, a következő éttermek kapták:

Anyukám mondta,

Casa Christa,

Kistücsök Étterem,

Macok,

Mór24,

Sparhelt.

Az Essência Restaurant és a SALT étterem tavaly kapott Michelin-csillagot. Az összesített szám akkor is maradt, tavaly hét budapesti étterem tudhatott magának csillagot: a Babel, a Borkonyha, a Costes, a Costes Downtown, az Essência Restaurant, a Stand és a SALT. A Michelin-kalauz további hat új budapesti éttermet ajánlott a Michelin Plate (tányér) minősítéssel, ezek a Hoppá! Bistro, a Felix, a Stand25 Bisztró, a Spago by Wolfgang Puck, a Rumour és a Pasztell.

Az ONYX, amely Közép-Európában elsőként szerzett két Michelin-csillagot, átalakult, és jelenleg nem szerepel a Michelin Guide-ban. Magyarország 2020-ban egyetlen Bib Gourmand-minősítésű étterme, a Petrus 2021-ben már szintén nem szerepelt a Michelin Guide által ajánlott éttermek között.

A fővárosi éttermeken túl már a vidékieket is minősítő, világhírű kiadvány rövid távon is hozzájárulhat a vendéglátóhelyek forgalomnövekedéséhez, hosszabb távon pedig növelheti a szektor versenyképességét – véli a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A válogatás mindazonáltal ráirányíthatja a figyelmet a vidéki térségekre is, ezáltal Magyarország gasztronómiai és turisztikai sokszínűségére.

Már a vidéket is járják az inspektorok

A francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza, fennállása óta világszerte több mint 40 országban, mintegy 30 ezer létesítményt értékelt, a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe.

Ennek is köszönhető, hogy a mai napig a Michelin Guide számít a legrangosabb gasztronómiai elismerésnek. A világ legrangosabb gasztronómiai kalauzának inspektorai kiléte ismeretlen, és az elmúlt évben több alkalommal visszatértek az országba, keresve a legjobb vendéglátóhelyeket a nagy hagyományokra visszatekintő, egységes módszertan szerint.

A Michelin Guide idei listája jól érzékelteti, hogy milyen változáson ment keresztül az elmúlt 10-15 évben a magyar gasztronómia. A sikeres hazai és külföldi szereplések, a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárulhattak ahhoz, hogy most a vidéki Magyarország is felkerült a gasztronómia világtérképére. Az elismerés visszaigazolás arra, hogy a hazai vendéglátás valamennyi szintje és üzlettípusa nemzetközi szinten is folyamatos fejlődést mutat.

A csúcsgasztronómia ennek fontos része, hiszen – az új technológiák alkalmazásával és a változatos alapanyagok használatával – elősegíti a színvonal emelkedését, az ágazat egészének fejlődését.

A minősítések bejelentése nagymértékben erősítheti Magyarország nemzetközi vonzerejét, a Michelin Guide tavalyi válogatása is szerepet játszott abban, hogy a Covid után visszatértek a turisták Budapestre.