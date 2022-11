Bájosan, de tabuk nélkül – feltámad a radiocafé

Több mint tíz éve tűnt el a választható csatornák közül a magyar rádiózás egyik különleges színfoltja, a radiocafé (nevüket kisbetűvel írják). Az EstFM utódjaként elindult adó nyolc évig szórakoztatta és gondolkodtatta el a közönséget változatos témájú műsoraival, mielőtt 2011-ben megszűnt. Most ismét lesz egy rádió Budapesten, amely a néven és az arculaton osztozik elődjével, ám sok mindenben új vizekre evez. Ez a radiocafé otthont ad néhány korábbi cafés műsornak is, de természetesen több új szereplő is megjelenik az éterben.

A titok a hozzáállás

Már semmi sem olyan, mint annak idején a tíz évvel ezelőtti radiocaféban. Veress Dóra és Behumi Dóra, akik már a 98.6-os frekvencián is közösen vezették a Kettes számrendszer című műsort – amelyben izgalmas férfikarakterek voltak a vendégeik –, fél éve a podcastek világában folytatták a közös munkát, most pedig izgatottak, mert műsoruk ebben az új rádióban is helyet kapott.

Akkor megfért egymás mellett egy frekvencián a hajnali vallási műsor, a reggeli szórakoztató gazdasági magazin, a délutáni kulturális ajánló, amiben nem csak a mi kutyánk kölyke nyilatkozhatott, este pedig egy melegekről szóló műsor. Mindez nem karót nyelt hangnemben, hanem kötetlen beszélgetések keretében

– meséli Veress Dóra az Indexnek.

Hiszek abban, hogy van egy nem is kicsi közönség, amelyik igényli a józan, nyitott, befogadó hozzáállást, és esetleg szeretne buborékon kívülre is tekinteni kulturális-közéleti témákban. Úgy hiszem, az új radiocafé közelít majd ehhez a hozzáálláshoz.

Behumi Dóra is hasonlóan bizakodó a jövővel kapcsolatban. Ő úgy fogalmazott: „Megváltozott a média nagyon sok szempontból. Más platformokon is el kell jutni a hallgatóhoz, az online elérés ugyanolyan fontos ma már, mint az élő műsor. Nekem a régi café a szabadságot jelentette, felkészült, igényes és felszabadult légkörben készíteni műsort. Erre számítok most is.”

A két műsorvezetőnő közötti oldott kapcsolat vendégeikre is jó hatással van. Erre alapozva a Kettes számrendszer stabil elképzeléssel és attitűddel rendelkezik: „csak okosan, kedvesen, bájosan, de nincs tabukérdés.”

Ez már nem az a radiocafé, de nem is ez a cél

Bár a hasonlóságok fellelhetők, a műsorvezetők és a rádió vezetői is hangsúlyozzák: ez nem ugyanaz, mint a régi radiocafé, és nem is kell hogy az legyen. Az évek teltek, mindenkinek megváltozott a gondolkodásmódja, ez pedig így van rendjén. Ahogy a két műsorvezetőnő is egyetért ebben, úgy a Profil – Arcok más szögből házigazdája, Fehér Mariann is osztozik a gondolaton.

Most, tizenévvel később, idősebben, több rádiót megjárva, megannyi szakmai tapasztalatot begyűjtve, az életem és a környezetem változásaival szembenézve nem áltatnám sem magam, sem mást, hogy az lesz, mint ami volt, de annyi biztos, hogy jó iránytű az egykori radiocafé hangulata és szabadsága.

Az induló műsorok sorát erősíti majd a Hellojárat is, amelyben Winkler Nóra mellett az ős radiocafés hang, Machán-Csetvei Frigyes (Nesta) is visszatér.

Fotó: Falusi Roland Nesta

„Két teljesen különböző ember hetente összeül és megbeszéli az életét. Szeretnénk sokat nevetni, de ha kell, sírunk is. Winkler Nóra egyedi közelítésben segít nekünk közelebb kerülni a képző- és mindenfajta művészethez, nekem, remélem, az unterman szerepe jut majd, és okosakat fogok fejteni a világ zenéjéről, organikus borokról, emberekről vidéken. Ritka a magyar rádiózásban, hogy ellenkező nemű műsorvezetők teljesen ellentétes életháttérrel össze tudjanak ülni, és abból szórakoztató tartalom szülessen. Tudom, hogy azt, amit és ahogyan Winkler Nóra képes szavakba önteni kortárs és klasszikus művészetekről, az önmagában is unikális. A zenei világról… kérdezzetek könnyebbet… Meg kell hallgatni a Hellojáratot” – meséli a műsorról Nesta.

Egy korábbi interjúban, a Millásreggeli műsorában arról is mesélt, hogy a régi radiocafé megszűnése a végjátékban már várható volt. Ennek kapcsán kérdeztük, hogy miként vélekedik az új rádióról, ami a régi imázst is fölidézi.

Kevésbé vagyok euforikus alkat, inkább cinikus, így az első pozitív gondolatok után nyilván kíváncsi voltam a radiocafé hátterére. Nekem a legfontosabb a döntés meghozatalakor a feleségem, Csetvei Krisztina reakciója volt, hiszen boldog culágerként a Csetvei Pincében, Móron zajlanak a mindennapjaim.

Megmenteni egy régi nevet egy új világnak

McMenemy Márk, a régi café egyik meghatározó hangja új műsorában, a Kávézó a világ végén című adásban az önmarcangolás és a pesszimizmus helyett a megoldásokat, az új módszereket és technikákat beszéli ki vendégeivel egy újabb holnapért, hiszen „hogyan lehet elvárni a gyerekeinktől vagy bárkitől, hogy úgy cselekedjen és próbáljon tenni valamit a jövőért, hogy minden reményt elveszünk tőlük?”

A műsorvezető abban reménykedik, hogy amilyen módon a régi café is megtalálta a saját közönségét progresszív hozzáállásával, úgy az új rádiónak is sikerül utat törni a jelen társadalom medrében. Úgy véli, a hallgatók szórakoztatása a cél, így helyet kell adni az ő véleményüknek is, hogy ezáltal formálhassák a rádiót.

Amikor a régi és az új rádió közötti hasonlóságok és különbségek mibenlétéről kérdezem, így fogalmaz:

Megértem azokat a régi rajongókat, akik aggódnak, mert a radiocafé nem attól lesz radiocafé, hogy ez van kiírva az ajtó fölé. Az a nehéz egy ilyen hosszú idő utáni újraindulásnál, hogy nem a valódi radiocaféval, hanem annak a legendájával kell versenyezni. Ezért valószínűleg az a legjobb, ha eleve megpróbáljuk elkerülni a versenyzést, és nem úgy kezeljük, mint egy remake-et, hanem úgy, mint egy spin-offot. Úgy érzem, és abban bízom, hogy ezzel az új csapat is tisztában van, tudják: ahhoz, hogy a radiocafé 98.0 sikeres legyen, a régi alapokra építve, de mégis újító módon kell hozzányúlni a recepthez.

A név megmentése és újraértelmezése Szőke Tibor és Komáromi Balázs közös projektje, utóbbi a Trend FM tulajdonosa. A két rádió közös stúdióbázist alakított ki a hatékony működés érdekében. Komáromi Balázs még 2016-ban védette le az egykori rádió nevét, amelyet a Szőke Tibor tulajdonában lévő Match Point Official Kft.-vel kötött szerződésben az új rádió rendelkezésére bocsátott. Szőke Tibor azt szeretné, ha hiánypótló rádió születne, amely a kulturális élet olyan aspektusait karolná fel, amellyel ma Magyarországon más kereskedelmi rádió nem, vagy csak részben foglalkozik. A rádió célja, hogy megjelenítse mindazt a szellemi és kulturális gazdagságot, ami Budapest lényege és éltető eleme.

A régi imázst felelevenítő, mégis új alapokon nyugvó radiocafé a mai nappal, 2022. november harmadikával útnak indul.

(Borítókép: Radiocafé)