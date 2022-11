Magyar alkotás nyerte a legjobb film díját Amerikában

Magyar sikerrel végződött néhány napja San Diegóban a Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál. Az amerikai versenyprogramban való megméretés után az El a kezekkel a Papámtól! nyerte a legjobb mozifilm díját.

– fogalmazott a film producere, Helmeczy Dorottya az Indexhez eljuttatott közleményben.

A San Diegó-i versenyprogramban összesen 17 mozifilm indult, melyek Puerto Ricótól Tajvanig a világ számos pontjáról érkeztek, a díjakról nemzetközi, szakmai zsűri döntött.

Öröm látni, hány fesztivál válogatta be a versenyprogramjába a filmünket! Két hét múlva, ha minden igaz, én is ott leszek egy finnországi fesztiválon, ami a következő megmérettetés. Azok után, hogy mennyire szerette itthon a közönség, elmondhatatlanul jólesik, hogy ezeken a szakmai fórumokon is elismerik. Sokat jelent ez az egész alkotócsapat számára, mindannyian nagyon nagy szeretettel készítettük ezt a filmet, talán ez is érződik rajta