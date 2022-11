Kevin Spaceyt életműdíjat kap

Enzo Ghigo, az észak-olaszországi Torinóban működő Museo Nationale del Cinema (Nemzeti Filmmúzeum) elnöke közölte, hogy mesterkurzus indul Kevin Spacey vezetésével és a színésznek járó elismerés a filmművészet rangjának emeléséért jár. Az életműdíjat 2023. január 16-án adják át, és levetítik Spacey egyik filmjét is.

A torinói múzeum díjával korábban kitüntetettek között van Isabella Rossellini és Monica Belucci színésznő, valamint Dario Argento rendező is.

Október 21-én egy New York-i szövetségi bíróság azt az ítéletet hozta, hogy a 63 éves Spacey nem molesztálta szexuálisan Anthony Rappet, amikor 1986-ban még mindketten viszonylag ismeretlen broadway színészek voltak, és Rapp még csak 14 éves volt. Az esküdtek valamivel több mint egy órás vita után döntöttek úgy, hogy a most ötvenéves Rapp nem szolgáltatott elég bizonyítékot állításai alátámasztásához.

Kiírták a filmekből, karrierje látta kárát a bírósági ügyeknek

Rappnek és másoknak a #MeToo mozgalom idején tett állításai miatt kerékbe tört a kétszeres Oscar-díjas színész szépen ívelő karrierje: a Netflixen futó, a főszereplésével forgatott Kártyavár (House of Cards) című politikusok életébe, játszmáiba bepillantást nyújtó fikciós sorozatot újraforgatták nélküle, és elveszített több más szereplési lehetőséget is. Bírósági ügyeiről dokumentumfilm is készül, melyben bemutatják Spacey karrierjének felemelkedését és bukását, miután 2017-ben többen is megvádolták szexuális zaklatással.

Spacey-t korábban Massachusettsben azzal vádolták meg, hogy szexuálisan molesztált egy férfit egy bárban, a vádat később az ügyészek ejtették. Három hónappal korábban ártatlanságát hangoztatta Londonban, amikor azzal vádolták meg, hogy szexuálisan zaklatott három férfit 2004 és 2015 között Londonban, amikor az Old Vic színház művészeti igazgatója volt.

Egy Los Angeles-i bíróság a nyáron 30,9 millió dolláros kártérítést ítélt meg Spacey részére, amiért a Kártyavár készítői megszegték a vele kötött szerződést.

Spacey legújabb filmjét, a Franco Nero által rendezett The Man Who Drew God (Az ember, aki megrajzolta Istent) című filmdrámát, amelyben a színész egy pedofíliával alaptalanul megvádolt férfi ügyében nyomoz, Torinóban forgatták.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Justin Tallis / AFP)