A győzelem ára igazi horror

Átadták a 2022-es Arany Blende díjakat Budapesten, a Toldi Moziban. Olyan alkotásokkal lehetett nevezni, amelyek megjelenése megelőzte a hozzá tartozó mű bemutatását. Az idei mezőnyben ötven filmelőzetes versenyzett, amelyek közül a zsűri az általuk legjobbnak ítélt 12 alkotás shortlistjét a díjátadó gálán le is vetítette.

Mi fán terem a Netflix-előzetes?

Mielőtt azonban erre sor került volna, egy masterclass workshopot tartottak két meghívott vendéggel, Schiffler Liliannal és Bozsik Ádámmal, akik Amszterdamban a Netflixnél dolgoznak mint kreatív szakemberek. Előadásukban arról beszéltek, hogy miképp épül fel egy Netflix-kampány, amikor egy új filmhez készítenek előzetest, és

miben különböznek a streamingplatformokon látható, illetve a mozis filmek előzetesei.

Bozsik Ádám, aki a Vaják második évadához és a Dark alkotóinak új sorozatához, az 1899-hez készített kedvcsinálókat a közelmúltban, kezdetben az AXN-nél és a Viasatnál dolgozott, mielőtt a Netflixhez került. Elmesélte, hogy produkció és produkció között is hatalmas lehet a különbség, ha előzetesekről van szó. Minél nagyobb a film presztízsértéke, annál komolyabb figyelmet fordítanak rá, ahogy ezt a Vaják esetében is megtapasztalta. Ott nem csupán a feletteseinek kellett rábólintani, hanem a sorozat producerének is, aki maga a címszerepet játszó Henry Cavill.

Ezzel szemben az 1899-nél kvázi szabad kezet kapott, így állhatott elő azzal az ötlettel, hogy a sorozat témájában fontos szerepet játszó morzekódot használja fel az előzetes felépítésében, arra vágja ritmusra a snitteket, miközben rejtett üzenetet közöl vele. Az ötlet annyira sikeres lett, hogy Amerikában két kategóriában is díjra jelölték.

Schiffler Lilian szintén a Viasatnál kezdte a karrierjét mint promóciós producer. Mikor bekerült a Netflixhez, olyan projekteknek készíthette el a kedvcsinálóit, mint A császárné vagy a Fanático. Ő többek között arról beszélt, hogy miben más az ő feladatuk, mint egy mozis filmtrailer készítőié: míg a mozis előzetesnek az a dolga, hogy bevonzza a nézőt a moziba, addig az övék az, hogy képet fessenek a streamingoldal felhasználóinak arról, hogy a sorozat, amit éppen készülnek megnézni,

mennyire passzol az ő ízlésükhöz és aktuális hangulatukhoz.

A nehézség, ami egyben könnyedség is, hogy a rendszer ebben az esetben tudja mérni, hogy egy-egy trailer után hányan kezdik el nézni a sorozatot, és meddig nézik, ezáltal kiderül, hogy az előzetes kellően reprezentatív volt-e. Nagyon fontos kitétel az ő munkájukban, hogy nem szabad egy cseppet sem félrevezetni a nézőket, csak azt mutathatja a trailer, amire az előfizető valóban számíthat majd a sorozat során.

A szakemberek előadása végén egy rövid kérdezz-felelekre került sor, amelynek során arról is szó esett, milyen érzés a Netflixnél dolgozni. Erre azt válaszolták, hogy a cég honlapján lehet találni egy eléggé hosszú leírást a vállalat filozófiájáról. Bár nem könnyű olvasmány, szinte teljes egészében igaz, így aki azt elolvassa, az teljesebb képet kaphat erről. Ők maguk életük legjobb lehetőségének élik meg, még ha Amszterdam és Budapest között kell is ingázniuk.

A trailer is fontos

A két netflixes szakember előadása után Nagy Kristóf tartott rövid bemutatót arról, hogy miképp lehet alkalmazni a Zenebank mesterséges intelligenciával felszerelt algoritmusát arra, hogy egy adott dalhoz keressünk egy hasonlót, és ezáltal megtaláljuk a filmünkhöz vagy előzetesünkhöz a legjobb zenei aláfestést.

Ezután kezdődött a díjátadó. Kezdésként az Arany Blende alapítója, Köllő Killa mondott pár szót, amiben összefoglalta, miért is fontos díjazni a filmelőzeteseket, aminek hazánkban nincs hagyománya, és miért is nehéz jó trailert készíteni.

Pontosan tudjuk, milyen óriási szerepe van a filmelőzetesnek a filmélményben, mekkora felelősség, hogy egy trailer olyan elvárásokat teremtsen a nézőben, amiknek a film meg tud felelni.

Köllő Killa szavai után rég várt eseményre került sor: az Arany Blende díj átadója egyben egy trailer premierje is volt, Bernáth Szilárd Larry című filmjének hosszú előzetesét láthatták a nézők.

A premier után megkezdődött a díjátadás, amit a különdíjakkal kezdtek.

A közönségszavazás nyertese a Toxikoma teaservideója lett, Bedő Barna munkája, amely toronymagasan szerezte meg az első helyet. A zenei különdíjat eredetileg egy alkotás kapta volna csak meg, de a Zenebank felajánlott még egy díjat, mivel két alkotás is megragadta a figyelmüket: a Budapest zárt város című rövidfilm és a Dívák zenéje. Előbbi Zsótér Indi Dániel és Konkol Máté munkája, utóbbi Bouandel Doraya érdeme.

A győzelem ára igazi horror

A jelenlévőknek is levetítették a zsűri shortlistjét, ami azt a 12 alkotást tartalmazta, amelyeket a legjobbnak véltek, és amelyekből az ítészek kiválasztották a legjobb műveket. A listára felkerült előzetesek:

A feleségem története

Az unoka

Dívák

Egy mindenkiért

Hajszra és Cselőre

Így vagy tökéletes

Külön falka

Post Mortem

Születési helye: Auschwitz

Tobi színei

Toxikoma

Vadlovak – Hortobágyi mese

A zsűri tagja volt Czakó Judit vágó, Goda Krisztina filmrendező és forgatókönyvíró, Harsányi Márton, a chicagói Weber Shandwick ügynökség stratégiai igazgatója, Steven Lovy trailerproducer és Schweigert András, aki az AMC-nél a filmes csatornák kampányaiért felel.

Az Arany Blende zsűrije négy díjat osztott ki.

Szemben a legtöbb gálával itt a sportversenyekhez hasonlóan bronz-, ezüst- és aranydíjat osztottak ki a szakemberek. Külön kiemelték a szervezők, hogy mindig nehéz a döntés, mert rengeteg különféle műfajú film alkotásait kell összemérniük, és bár szeretnének csak aranydíjakat adni, ezt sajnos nem lehet.

Elsőnek a Neon Blende díjat adták át, ami a többitől eltérően a legjobb kampánynak járt. Ehhez bekérték a trailerekhez tartozó plakátokat is, és egyben mint komplex marketingterméket értékelték, hogy mekkora az összhang a film promóciójának különböző felületei között. A díjat a Születési helye: Auschwitz nyerte, a díjazottak pedig Bedő Barna, Frank Rizzo, Cseke Eszter és S. Takács András. A zsűri méltatta, hogy bár dokumentumfilmhez készült a kampány, nem érződött rajta, hogy a stílus sajátos jegyei korlátoznák az alkotókat.

A Bronz Blende díj nyertese A feleségem története előzetese, amely Enyedi Ildikó nemzetközi filmjéhez készült, ami egy Füst Milán-regényadaptáció. A díjazott Szalai Károly H. S. E., aki a zsűri szerint remekül eltalálta, hogyan képes egy előzetes visszaadni a film történetét úgy, hogy azt fokozatosan bontja ki, miközben bevezet minket az alkotás egyedi képi világába.

Az Ezüst Blende díj nyertese a Tobi színei előzetese, a díjazott pedig Fehér Marcell. Az ítészek szerint kifejezetten nehéz olyan filmhez trailert készíteni, amelynek a célja az edukáció és az érzékenyítés, Fehér Marcell munkája mégis eléri az ehhez szükséges ingerküszöböt, miközben nem válaszolja meg a kérdéseket előre.

Végül az Arany Blende díjat a Post Mortem érdemelte ki, alkotója Bedő Barna. A horror műfaj erősségeit kiemelve, a kliséket elkerülve a producernek olyan előzetest sikerült készítenie, ami a zsűri szerint a nemzetközi piacon is megállja a helyét. A roppant erős mezőnyben ezt a trailert érezték az ítészek a legjobbnak.

(Borítókép: Forgó Rebeka)