Meghalt a Nazareth egykori énekese

A dunfermlini születésű énekes halálhírét barátja, Pete Agnew basszusgitáros osztotta meg a Facebookon, aki az egyetlen eredeti Nazareth-tag, aki még mindig a zenekarral turnézik − közölte a Louder.

Dan ma 12:40-kor meghalt. Ez a legszomorúbb bejelentés, amit valaha is tennem kellett. Maryann és a család egy csodálatos, szerető férjet és apát veszített el, én a legjobb barátomat, a világ pedig az egyik legnagyobb énekest, aki valaha élt. Túlságosan feldúlt vagyok ahhoz, hogy ennél többet mondjak ebben a pillanatban

− írta Agnew.

Az 1946. október 14-én született Dan McCafferty 1968-ban Agnew-val, Manny Charlton gitárossal és Darrell Sweet dobossal együtt alapította meg a Nazarethet, amelyre a Beatles, a Rolling Stones és Jimi Hendrix is hatással volt.

Az együttes legismertebb albuma, a Hair Of The Dog 1975-ben jelent meg, és világszerte több mint kétmillió példányban kelt el, rajta Boudleaux Bryant Love Hurts című balladájának feldolgozásával, amely top 10-es sláger lett az Egyesült Államokban. Az album címadó dalát később a Guns 'N' Roses is feldolgozta, az 1993-as The Spaghetti Incident? albumon.

Az énekes 2013 augusztusában egészségügyi problémák miatt visszavonult a turnézástól. A zenekarral készített utolsó albuma, a Rock 'n' Roll Telephone 2014 júniusában jelent meg.

Ha már nem tudod elvégezni a munkát, akkor nem kell ott lenned. A Nazareth túl nagy ehhez

− mondta a kilépése után.

(Borítókép: Dan McCafferty 2012. március 16-án. Fotó: Ray Kilpatrick / Redferns via Getty Images)