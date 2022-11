Zseniális ravaszsággal csalta tőrbe egy magyar portál a Google-t

A Zeneszöveg.hu oldal 2004-ben indult azzal a céllal, hogy a magyar zenei alkotások szövegeit összegyűjtse és rendszerezett formában a közönség elé tárja a saját weboldalán. A portál az évek során igyekezett jogtiszta módon intézni ezt a tevékenységet, a jogtulajdonosokkal (dalszerzőkkel) és a szakmai képviseletekkel (dalszövegírókkal) szerződéses formában tartotta a kapcsolatot, hogy a mindenkori szerzői jogi védelemnek is megfeleljen.

Valójában mi a dalszöveg?

Ez a tevékenység 2018-ig zavartalanul is ment, mikor a Google bevezette saját dalszöveg-rendszerező szolgáltatását, a dalszövegkártyát. Bár a szolgáltatás alapvetően forrásmegjelöléssel dolgozik, több sebből is vérzik a mesterséges intelligencia által vezérelt adatgyűjtés.

Az egyik sarkalatos pont a Zeneszöveg.hu képviselői szerint a metaadat fogalmának értelmezése. A Google-nak a dalokról szóló névjegy-fülben gyűjtött adatai – amelyek a mű keletkezését, albumát, előadóját tartalmazzák – valóban metaadat. Ezek a mű beazonosítására szolgáló információk. Azonban sokszor még a zenei szakmán belül is tisztázandó tény, hogy a dalszöveg nem metaadat.

A dal és a dalszöveg alapvetően egységet képeznek, de amint a kettőt különválasztjuk, akkor a dalszöveg önálló szellemi termékként él tovább, és a mindenkori szerzői jogvédelem oltalma alatt áll. Ha a Google a saját szolgáltatásában szeretné megjelentetni ezeket a szövegeket, ahhoz engedélyre van szüksége a szerzőtől

– magyarázza megkeresésünkre Csipai Roland, a Zeneszöveg.hu képviselője.

A Zeneszöveg.hu-nak kezdetben még a hazai cégekkel is dűlőre kellett jutni ebben a kérdésben, hiszen ők sem értették meg, hogy akárcsak egy vers vagy egy próza, úgy a dalszöveg is műalkotás. Ahogy egy musical vagy egy opera is önálló zenei mű, akkor is, ha nem színpadon adják elő, hanem csak hangfelvételként hallgatjuk.

Szándékos hibák

A portálnak akkor vált gyanússá a Google dalszövegkártya szolgáltatása, amikor hivatkozásként olyan oldalakra irányította át az embereket, mint a Musixmatch, ami alapvetően hibaüzenetet dobott fel, mivel a keresett szöveg egyáltalán nem szerepelt az adatbázisában. A Zeneszöveg.hu felvette a kapcsolatot a Musixmatch oldallal is, ahol szintén nem értették, miért hozzájuk irányítja át a Google a keresési találatokat.

Ezután szúrtak szemet a saját szerkesztési formák, majd úgy döntöttek, hogy letesztelik, valóban az ő általuk gyűjtött szövegeket másolja-e a gigacég.

Módszeresen hibákat rejtettek el a sorok között, amelyeket az újonnan másolt dalszövegekben a Google-nál is felfedeztek, ekkor vált számukra biztossá a jogtalan felhasználás ténye.

A hazai portál próbálta felvenni a kapcsolatot a Google-lal is, hogy esetleg megbeszélés, tárgyalás vagy valamilyen egyszerű és észszerű folyamat mentén próbálják megoldani a kialakult helyzetet, hogy miképp lehetne orvosolni a problémát, de a gigacég érdemben nem reagált a megkeresésükre.

Ezután indítványozták a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), hogy vizsgálják ki a visszaélés tényét.

2021-ben végül a GVH is megkezdte a saját vizsgálatát az ügyben. Az Index megkereste a Google és a versenyhivatal képviselőit is, hogy mit gondolnak az ügyről, mi az eddigi nyomozás eredménye. A Google megkeresésünkre nem reagált, míg a versenyhivatal azt a választ kaptuk, hogy a vizsgálat folyamatban van, ameddig nem zárul le, nem adhatnak ki információt.

A kérdéses eljárás jelenleg is folyamatban van, erre tekintettel nem szolgálhatunk bővebb információval az ügy előrehaladásáról. Amint a vizsgálat lezárul, a döntésről és annak részleteiről nyilvános tájékoztatást fogunk adni

– áll a versenyhivatal szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Megéri küzdeni?

Nem a Zeneszöveg.hu az első online, dalszövegekkel foglalkozó oldal, amely perre vitte a Google-lel szemben az ügyét visszaélés vádjával. A Genius, ami a világ egyik legnagyobb, dalszövegekkel foglalkozó oldala, még 2019-ben indított eljárást az óriáscég ellen. Ahogy a The Verge is megírta, a Genius végül elvesztette a pert, mivel az oldal nem indíthat szerzői jogsértési eljárást,

hiszen nem rendelkezik a dalszövegek szerzői jogaival.

A Zeneszöveg.hu ennek ellenére, mivel szerződéses módon kapcsolódik az előadókhoz, nem tántorodott el az ügytől, amire – miután megindult a hivatalos eljárás a Google-el szemben – érdekes reakcióval válaszolt a gigacég. Cikkünk megjelenésekor a híres dalszövegkártya-szolgáltatás hazánkban nem elérhető, amennyiben olyan magyar előadó szövegére keresünk rá, akinek a dalszövege a Zeneszöveg.hu oldalán szerepel.

A portál képviselőivel leteszteltük, hogy mi történik, amikor VPN segítségével egy külföldi IP címről keresünk – konkrétan azt néztük meg, mi történne, ha egy németországi számítógéppel keresnénk rá ugyanarra a szövegre. Meglepetésünkre ebben az esetben a dalszövegkártya-szolgáltatás életre kel, a szándékosan elrejtett hibák fellelhetők,

a hivatkozás pedig még mindig nem megfelelő hozzá.

Ez annyit tesz, hogy a probléma felületi kezelésére a Google egy vakfoltot hozott létre Magyarországon, hátha azzal elkerülheti a további konfrontációt, ha hazánkban nem látható a gond.

A Zeneszöveg.hu másik képviselője, Koczka Bori úgy fogalmaz:

Nem az a célunk, hogy valami hatalmas győzelmet érjünk el. Amennyiben a GVH megállapítja a jogsértés tényét, a kiszabott büntetést akkor is az államkasszába kell befizetnie a Google-nek. Mi azt szeretnénk, hogy legalább valami visszajusson a jövőben az alkotókhoz és a művészekhez.

Csipai Roland hozzáteszi: „Amennyiben sikerül bizonyítanunk az igazunkat, örülnénk, ha a befolyt büntetési pénzből az állam visszaforgatna a művészetbe.”

(Borítókép: Raymond Boyd/Getty Images)