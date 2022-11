A miniszter és a szerzetes füveskönyve

Böjte Csaba közgazdasági zseni. Rájött arra, hogy azoknak az üzletembereknek, akinek a pénzére szükség van az árva gyerekeket ellátó házak működtetéséhez, nagyobb szükségük van rá, a ferences szerzetesre, mint neki őrájuk. Köztudott, hogy a nagyobb adományokért személyesen is elmegy, de nem a létfontosságú támogatás miatt, hanem hogy ő is adjon, méghozzá saját magát.

Csaba testvér közelében lenni, vele beszélgetni, az autóban elkísérni oda, ahova éppen megy, valamelyik házba vagy messzibb útra, felér egy lelki töltekezéssel vagy akár gyónással – ahogy viccesen elhangzott azon a könyvbemutatón, ahol Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel közös kötetüket mutatták be.

Ők ketten régóta ismerik egymást, a nyolcvanas évek végén találkoztak először Kolozsváron, amikor Csaba testvér egyetemi lelkész volt, és szoros kapcsolatban maradtak akkor is, amikor a ferences szerzetes leverte a lakatot az évtizedek óta üresen álló dévai kolostorról, majd elkezdte befogadni az árva gyerekeket. Böjte Csaba azóta bizonyította, hogy jobban ért egy nagy szervezet vezetéséhez, mint egy multinacionális vállalat igazgatója, mert a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 1992 óta működik, és mára hatezer árva gyereket fogadott be és nevelt fel. Ehhez pedig olyan (munka)társakat talált, mint Csák János.

És ez még csak a fűtés, a világítás, az élelmezés, ami azonban nemcsak a munkatársak és a támogatók nélkül nem működne, de Böjte Csaba hite nélkül sem. Az elmúlt harminc évben akadt épp elég nehézség, megoldhatatlannak tűnő helyzet, de végül mindig minden kisimult, megoldódott.

Fontos elhinnünk, hogy mindig van megoldás. Nem tudok olyan Istenben hinni, aki akár egy embert vagy egy népet vagy egy családot zsákutcába juttatna vagy vakvágányra engedne, és azt mondaná, hogy ennyi volt, nincs tovább. A megoldások Istenében hiszek, aki egyszerre lehet egy árva gyerek Istene, lehet a miénk, felnőttekké, és akár a népünké is. Biztosan van olyan út, amin érdemes elindulni

– írja már a könyvben Csaba testvér, hozzátéve: „Ha azonban Jánostól, a kuratóriumtól, a barátaimtól nem kaptam volna bátorítást, hogy meg lehet csinálni, hogy érdemes belevágni, akkor most nem lenne nyolcvanvalahány városban gyermekvédelem. Az a jó barátság, amikor együtt keressük a megoldásokat, és nagyon sok gyerek számára tényleg megoldás volt ez a barátság.”

Ugyanerre, a kezdetekre Csák János így emlékszik vissza: „Amikor Csaba testvér elkezdte befogadni a gyerekeket, akkor az egyházban, a rendben sem volt mindenki egyértelműen támogató.” Őt a szerzeteshez fűződő barátság abban segítette, hogy helyükre kerüljenek az álmok, kiderüljön, melyek a valóban értékes alkotói elképzelések.

Amikor öltönyben, nyakkendőben a londoni Ritzben, a New York-i Four Seasons szállodában vagy a Wall Street egyik felhőkarcolójának ötvenedik emeletén tárgyal az ember akkora összegekről, amelyeket elképzelni is nehéz, akkor könnyű elveszíteni a valóság dimenzióit.