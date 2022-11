Az emberkereskedelem legtöbb áldozata magyar az Unióban

Fontos társadalmi témában készített kisjátékfilmet két hazai civil szervezet. A Válaszúton című film a gyermekprostitúció és emberkereskedelem működésére hívja fel a figyelmet. Az Európai Unióban azonosított magyar nemzetiségű, szexuális célú emberkereskedelem-áldozatoknak 64 százaléka gyerek, a gyerek áldozatok 7,4 százaléka pedig 11 évnél fiatalabb.

Az összes Európai Unióban regisztrált emberkereskedelem-áldozat közül a legtöbben magyar nemzetiségűek. Mélyszegénység, roma származás, állami gondozás, mindegyik kockázati faktor a gyerekek szexuális kizsákmányolásában. Az egyesületek célja a film elkészítésével, hogy társadalmi párbeszéd bontakozzon ki annak érdekében, hogy változást érjenek el ezekben a riasztó számokban.

A valóság és a fikció

A Válaszúton egy fikciós történet, de a forgatókönyvet szakértőkkel közösen, valós eseményeket feldolgozva készítették el. A filmnek külön érdekessége, hogy a főszereplő lány valóban családok átmeneti otthonában élt a forgatás idején. Ez azért is fontos, mert a kutatások szerint az intézményi keretek között élő gyermekek vannak ebből a szempontból a legnagyobb veszélyben.

A film férfi főszereplője (Deni) a börtönből szabadulva a családjánál keres menedéket, amit kihasználva a strichelésből élő nevelőapja, egy lány beszervezésével bízza meg őt. Ez hozhatja meg az áhított érvényesülést számára a családban.

A történet számos kérdést vet fel: Mi van azokkal a lányokkal, akik intézetben nőnek fel, mennyire veszélyeztetettek? Van-e esélyük elkerülni az áldozattá válást? Egyáltalán kik az áldozatok? Csak a lányok, vagy akár a családi normákat követő fiúk is?

Egyáltalán azok a normák milyenek lehetnek, amit egy futtatásából élő apa determinál a családtagjai részére?

A Válaszúton az Életrevaló Karitatív Egyesület és az Északi Támpont Közhasznú Egyesület koprodukciójában készült el. Preszl Éva az Életrevaló Karitatív Egyesület és az Önismereti Filmes Műhely alapítója, szakmai vezetője az Indexhez eljuttatott sajtóanyagban elmesélte, hogy az Életrevaló Egyesület gyermekek átmeneti otthonában, családok átmeneti otthonaiban, és gyermekotthonban élő fiataloknak nyújtott komplex mentálhigiénés, élményterápia jellegű prevenciós foglalkozásokat. A gyerekek a foglalkozásokon egy komplex szakmai stábbal, mentálhigiénés szakemberrel (Csepregi János), drámapedagógusokkal, színészekkel (pl.: Horváth Kristóf, Kallós Viola drámapedagógus) dolgoztak. Ez a dinamikusan fejlődő szakmai alap tette lehetővé, hogy a gyerekeket sikeresen lehetett bevonni a filmkészítésbe.

A film, mint prevenciós eszköz

Somogyfajszon egy öt napos táborban profi filmesek, színészek mentorálásával (pl.: Farkas Franciskával) közösen kisjátékfilmeket készítettek, amivel az intézményekben élő gyermekek kiszolgáltatottságára hívják fel a társadalom figyelmét. A filmes produktumok között videóklipek, kisfilmek készültek. Az elkészített alkotások egyrészt fontos társadalmi problémákat dolgoznak fel, másrészt a filmeken keresztül jelentős társadalmi érdeklődés irányult a fiatalok felé, amivel formálták is a az intézményi keretek között nevelkedő gyerekekről alkotott közvéleményt.

A filmkészítés azért is hatékony prevenciós eszköz, mert a legtöbb fiatal szeretne filmben szerepelni. Ez az izgalmas alkotási lehetőség csábította és dinamizálta a programban részt vevő fiatalokat. A foglalkozások során nem csak az önismeretük fejlődött, de közösségre találtak, megtanultak együttműködni, céljaik lettek, tudatosabbá váltak és elkezdtek hinni önmagukban. A filmforgatás pedig, mint csapatmunka komoly egyéni és csoportos fejlődést igényelt.

A fiatalok a film révén megtapasztalták a sikert és hogy képesek mások által is elismert értéket létrehozni.

A Válaszúton című filmet rendezőként és vágóként is jegyző Chilton Flóra öt évvel ezelőtt azért kapcsolódott be az Északi Támpont Közhasznú Egyesület munkájába, mert izgalmas lehetőséget és szakmai kihívást látott abban, hogy a filmkészítés mint az esélyegyenlőséget támogató fontos erőforrás jelenik meg az egyesület programjaiban.

A nevelőotthon, mint téma nem csupán a programokon résztvevő fiatalok elkötelezettsége miatt fontos színtér, de az ott élő gyermekek kiszolgáltatottsága is számos, a társadalom által nehezen érthető veszélyforrás katalizátora.

– fogalmazott a rendező.

A fim gyártásvezetője, Tóth Bálint elmondta, hogy a film egy széles körű társadalmi összefogás eredményeként készülhetett el. „Rengeteg segítséget kaptunk nem csupán vállalatoktól és önkormányzatoktól, de számos magánszemélytől is. Azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy filmünk az RTL+ előfizetéssel rendelkező felhasználói számára is megtekinthető lesz. Hiszen csak a nyilvánosság révén van esély arra, hogy ezek a kockázati tényezők a film révén előtérbe kerüljenek és tudatosulhatnak, és így talán hosszabb távon esély nyílik a problémák csökkentésére is.”