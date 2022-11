Ha a szobák mesélni tudnának

A Kempinski Hotel Corvinus Budapest 30 évvel ezelőtti nyitása óta szenvedélyesen gyűjti a magyar műalkotásokat, amelyek a szálloda közös tereit, szobáit, lakosztályait díszitik. A Corvinus Műgyűjtemény ma már közel 1500 darabból áll. A földszinti kortárs galériában évente 2-3 új kiállítás nyílik,

itt is magyar művészek alkotásaival találkozhatnak a látogatók.

A szálloda számára ugyancsak szívügy a fiatal zenei tehetségek támogatása és minden szombat délután a Kempinski Concertini keretében adnak lehetőséget magyar fiataloknak, hogy közönség előtt léphessenek fel.

A magyar irodalom viszont eddig nem jelent meg rendszeresen és prominensen a hotel programjaiban, aminek főleg nyelvi akadályai voltak. A szálloda fennállásának idei, 30. évfordulójának tiszteletére most azonban egy színvonalas kiadványban mutatják be a nemrégiben megújult lakosztályokat az ezekben található műalkotásokon és friss irodalmi műveken keresztül.

A szálloda öt Art Collection Suite lakosztályába meghívtak egy-egy ismert kortárs írót (Bartók Imre, Halász Rita, Mécs Anna, Terék Anna és Totth Benedek) és megkérték őket, hogy töltsenek el itt egy éjszakát és a lakosztályokban található műalkotások által inspirálva írjanak egy-egy novellát.

A művészet célja és esszenciája is mindig ez volt: kiemelni a hétköznapiból és bevonni a nézőt abba a világba, amelyet a művész felmutat. Átlépni egy elképzelt valóságba, amely a mi percepciónkat is megváltoztathatja. Az öt Corvinus Art Collection Lakosztály is ezt az üzenetet közvetíti. Ezt az élményt, ezt az utazást kínálják e kötet novellái, amelyek a kortárs magyar irodalom legjobb szerzőinek tollából születtek.