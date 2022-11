Hamarosan folytatódik az ElkXrtuk pere

Hann Endre tavasszal közölte az Indexszel, hogy március 10-én személyiségjogi pert kezdeményeztek a Megafilm Kft. ElkXrtuk című filmje ellen. A szociológus hárommilllió forintra perelte be az alkotókat.

Kálomista Gábor, a Megafilm Kft. tulajdonos-producere azzal reagált, hogy szerinte nem követtek el hibát, és örül annak, hogy a per által a film még nagyobb nyilvánosságot kap. Azt a bíróság fogja megállapítani, hogy a thriller alkalmas-e a jó hírnév megsértésére, de véleménye szerint ez a jogi kategória értelmetlen egy fikciós filmre vonatkozóan.

A producer most a Magyar Nemzetnek számolt be arról, hogy a jövő héten folytatódik a per. „November 17-én lesz a következő tárgyalás, mindkét fél elkészítette a bíróság által kért beadványait, de tanúmeghallgatás már nem lesz, így izgatottan várjuk, hogy mi fog történni” – mondta Kálomista Gábor, hozzátéve: Hann Endre a hárommillió forint mellett bocsátkérést is vár tőlük, és azt is kérte a bíróságtól, hogy a már elkészült alkotást tiltassák be.

Ezenkívül a közelmúltban a felperes egy újabb követelést is megfogalmazott.

A keresetet azzal egészítették ki, hogy ha a jövőben filmet készítek, abban nem szerepelhet Hann Endre. Habár ilyet nem terveztünk, ez mégis úgy hangzik, mintha azt kérnék, hogy a bíróság tiltson el a jövőbeni el nem követett cselekedeteimtől is

– fogalmazott a producer, aki szerint nem tudják, hogy Hann Endre valójában mit szeretne, mert a bíró többszöri kérése ellenére sem pontosította a keresetlevél tartalmát.

(Borítókép: Kálomista Gábor az ElkXrtuk című film bemutatóján a budapesti Corvin Moziban 2021. október 21-én. Fotó: Bodnár Patrícia/Index)