Elbűvölték Milánót a fiatal magyar táncosok

Az MTE hallgatói négy első, két második, négy harmadik helyet, valamint két különdíjat érdemeltek ki, ami jelzi, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem balett- és táncképzése valóban nemzetközi színvonalú.

Fodorné Molnár Márta, az MTA rektora büszke az egyetem hallgatóira és milánói sikereikre is.

„Egy ilyen színvonalú versenyen a világ is megismeri a fiatal magyar táncosokat, ami jó kapcsolatot jelenthet a későbbiekben. A hallgatók között vannak, akik már több alkalommal értek el kiváló eredményt komoly nemzetközi versenyeken, ami jelzi a tehetségüket. Persze mindez az egyetemen belüli válogatásnál is kiderül, de más, amikor azt látják a hallgatók, hogy nemzetközi összevetésben is ők a legjobbak, vagy a legjobbak között vannak. Büszkék vagyunk a hallgatókra és a felkészítő mestereikre!” – fogalmazott a rektor.

A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak eredményei: junior szóló – klasszikus, neoklasszikus kategória 1. Német Lili 1. Szepsi Dóra 2. Gribovszki Sámuel 3. Bajza Gréta szenior szóló – klasszikus, neoklasszikus kategória 2. Kökény-Hámori Kamill 3. Dobra Janka junior csoport – klasszikus, neoklasszikus kategória 1. Órakeringő – Magyar Táncművészeti Egyetem – V. lányévfolyam szenior szóló – modern kategória 3. Csípán Csenge 3. Gáspár Sámuel szenior duett – modern kategória 1. Szabó Rozina/Gáspár Sámuel különdíjak legjobb klasszikus koreográfia Órakeringő – Magyar Táncművészeti Egyetem – V. lányévfolyam

