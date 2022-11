Anger Zsolt szereplése a Márkó és Barna Síkidegben egyáltalán nem meglepő, hiszen nomen est omen, avagy a név kötelez, és ha valahol van elég anger, vagy lehet az ember angry, az ez a podcast. A színész, rendező hozott is elég témát, idegesítik azok az emberek, akik nem sietnek, rossz helyen állnak meg, és ezzel eltorlaszolják az utat. De szó volt még azokról is, akik otthagyják a kimért árut a kasszák mellett, vagy arról, hogy ebben az országban miért nem tud senki semmit sem.

Anger azért a miheztartás végett elmondja, hogy neve német eredetű, és nem az angol harag szóból ered, hanem sokkal szelídebben azt jelenti, rét. Mindenesetre volt min idegeskednie. Főleg azokon az embereken, akik nem sietnek.

Megáll egy üzlet közepén a hatalmas kosarával, amiben van egy darab fésű vagy kis tubus majonéz, és úgy nézi a gallyazógépet, mintha aktuális lenne neki megvásárolni azt a több százezer forintos gépet.

Persze közben úgy áll meg, hogy a sort is és a főútvonalat is elzárja. Márkó attól is kikészül, aki csak úgy ráérősen mer sétálni az utcán. Aki nem indul el rögtön, amikor zöldre vált a lámpa, hanem még egy kicsit ácsorog. Anger szerint az önérzetes gyalogos esete különösen akkor kellemetlen, amikor a zebrára kanyarodna egy autó is, de a járókelő éppen ott kezd el párt keresni Tinderen.

Barna attól lesz síkideg, ha a metrónál valaki a mozgólépcső tetején áll meg keresni a bérletét. Persze ha éppen ő felejti el időben elővenni, akkor ő maga áll meg ott szándékosan, hogy ezzel büntesse meg a közlekedési vállalatot, amiért neki bérletet kell bemutatnia. Anger az önérzetes gyalogos esetét társadalmi betegségnek látja.

Az ilyen ember nem jön rá, hogy te én vagyok. Hogy nem tízmillió ellenség él együtt, hanem közösségben élünk.

Szerinte a közlekedés a legnagyobb társadalmi fórum. Az utcán, villamoson elkapott beszélgetések során pedig csupán két témát lehet hallani. Az egyik a pénz, az árak, a másik pedig az önigazolás.

Barna úgy dönt, megnyílik, és elmeséli egyik legnehezebb dilemmáját, a szükségtelen, égető bűntudatot, ami jelentéktelen dolgok után kísérti. Például amikor leméri a zöldséget, majd mégsem veszi meg, és zacskóstól visszateszi. Márkó és Zsolt azonban azonnal nekimegy, Márkó ugyanis szintén elhozta ezt a témát, csak a másik oldalról. Hogy kik azok, akik a szupermarket kasszájánál a rágók és csokik közé gépsonkát, túró rudit, kertészkesztyűt tesznek. Mi játszódik le az ilyen ember fejében? Barna szerint előfordul, hogy az ember meggondolja magát. Anger azt mondja, külföldön erre van megoldás, általában ott terem egy dolgozó, aki elveszi a terméket, és visszateszi a helyére.

Ő általánosságban kikészül a bolti kommunikációtól, az

Adri, kérlek, fáradj a kettes kasszához, köszi, Adri

hanglejtésétől, ami igazából azt jelenti:

Adri, jobb lenne, ha megdöglenél, hogy nem vagy a kettes kasszánál, köszi, Adri, hogy megdöglöttél.

Teljesen mindegy, hogy az ember mit mond, ha azt más jelentéstartalommal tölti meg, mással, mint ami a közösség idegrendszerének az érdeke lenne.

Szó van még arról, hogy ebben az országban igazából senki sem tud semmit se, hogy lehet-e borítékot venni a postán (nem), és a szelfizésről. Anger Zsolt jövő héten is vendégeskedik majd a Márkó és Barna Síkidegben.

(Borítókép: Anger Zsolt. Fotó: Gerencsér Tamás / Index)