A Liszt-díjas ütős, aki a klímát is tisztítja

Huszonhárom év alatt európai hírnevet vívott ki magának a Talamba Ütőegyüttes. Saját klasszikus és/vagy egzotikus produkcióik mellett olyan sztárokkal is rendszeresen fellépnek, mint Horgas Eszter, illetve Zséda. A négytagú zenekar egy komolyabb hangszermúzeumra elegendő instrumentummal rendelkezik, ám ennek nem csak az előnyeit élvezik.

Zombor Levente, a Talamba Ütőegyüttes vezetője először is tisztázza, hogy a komolyabb ütősök Zeneakadémiát végeznek, ők négyen is így kezdték. Ott ugyanazokból a szakmai tárgyakból vizsgáztak, mint a zongora- vagy hegedűművészek. Amúgy a zongora nekik is kötelező volt.

A négytagú együttes egyik tagja, Grűnwald László ráadásul sejtszinten zenész, aki minden létező hangszeren játszik, de a koncertjeiken mind a négyen énekelnek is.

A zenetudósok kb. ötezer ütőhangszert tartanak számon, ebből ők legalább 2-300-at használnak a nagyobb koncertjeiken. Ősi, egzotikus és legmodernebb technikával készült instrumentumaikra klasszikus zeneszerzők műveiből készült átiratokat is készítenek, és nem ijednek meg a popzenétől sem.

Csaknem száz alkalommal játszottak a világhírű fuvolistával, Horgas Eszterrel, idén pedig Zsédával is fellépnek. Legújabb saját produkciójukban Vivaldi Négy évszak című művét dolgozták fel.

A zenekar tavaly Liszt Ferenc-díjat kapott, ami a legfontosabb magyar zenei kitüntetés. Büszkék is rá, bár jellemzőnek tartják, hogy épp abban az évben kapták meg a magas elismerést, amikor a Covid miatt egyetlen koncertjük se volt.

„Otthon nyírtuk a füvet, sütöttük a kenyereket a kemencében, és törtük a fejünket, hogyan tovább. Nyilván nem is a 2021-es évet vette alapul a szakmai ítélőbizottság, hanem a korábbi húszat” – kommentálja „talambásan” a megtiszteltetést Zombor Levente.

Elmondta, hogy Gödöllőt is tiszteletbeli zenekari tagnak tartják, hiszen ez a város fogadta be a Talambát 2007-ben Gémesi György polgármester jóvoltából.

Most épp ott sem egyszerű az életük, nem tudnak a Gödöllői Művészetek Házában próbálni, mert az intézmény bezár. A gondokat fokozza, hogy rengeteg olyan drága egzotikus hangszerük van, amik nemigen szeretik a hideget. Ezeket egy kis temperált helységben tárolják, a többi marad a fűtetlen teremben.

A járvány kitörése előtt épp csúcsra járatták volna a huszadik születésnapját ünneplő Talambát, ám ehelyett csak negatív rekordokat tudtak felállítani. A Covid miatt egy sor európai felkérés – Dublin, Isztambul és Helsinki – mellett százhetven, már lekötött itthoni koncertjük hiúsult meg.

A kényszerű tétlenség hónapjai alatt

Levente, aki korábban simán összekeverte a villáskulcsot a kanalas gémmel, egy váratlan lehetőség révén beletanult a klímatisztító mesterségbe.

Azóta ismét nekilódult a zenekar, de mivel fűtésszámlák miatt sorra zárnak be a fellépőhelyek, az idei tél egyetlen előadóművész számára se lesz könnyű.

