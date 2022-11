Jól szerepelt a Magyar Zene Háza, további terveik vannak

Tíz hónapja nyitott meg a Magyar Zene Háza, az intézmény pedig számot vetett eddigi működéséről. Közlemélnyük szerint az elmúlt kevesebb mint egy évben több mint 800 ezer ember fordult meg náluk, több mint 500 programjuk volt, kiállításaik folyamatosan teltházasok és az épület több díjat is bezsebelt.

A számadatokat nem tudjuk megerősíteni, ám az tény, hogy a Magyar Zene Háza meghatározó helyszíne lett Budapest kulturális életének. Az Index is többször járt az épületben, többek között az állandó kiállításokról is írtunk, koncerten is jártunk, színházi előadást is néztünk termeiben, illetve több olyan rendezvényen is voltunk, aminek a Zene Háza biztosított helyszínt.

Akik eddig nem jutottak el a Városliget aranyszínű ékkövébe, vagy csak visszavágynak, azok a következő hónapokban sem maradnak újdonságok nélkül. Az adventi időszakban Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje című festménye elevenedik meg korabeli polifonikus kórusművek kíséretében a Hangdóm 180 fokos vásznán, majd az első gyerekeknek szóló program, Berg Judit Lengemeséje kel életre.

A jövő év elején, januárban megnyílik a magyar poptörténet eddigi legátfogóbb tárlata az időszaki kiállítótérben, emellett több száz új koncert avatja be a látogatókat a legkülönfélébb műfajokba. A felfedezést segítik a mai naptól kapható bérletek is.

A Nekünk írták a dalt! című interaktív időszaki kiállítás a jövőben utazó kiálltásként járja majd az országot. A lengék és harácsok legújabb nádtengeri kalandjait Fejér Simon hangszerei és dalai kísérik 32 hangszórón a Hangdómban.

Az első év tapasztalataiból sokat tanultunk, de a jövőben is nagy terveink vannak. Az egyik folyamatban lévő programunk például a házban az esélyegyenlőség még szélesebb megteremtése. Azon dolgozunk, hogy minél több hátrányos helyzetű gyermek vehessen részt a foglalkozásainkon, kiállításainkon

– mesélte Horn Márton, a Zene Háza intézményigazgatója.

A jövő évtől a Ház zenepedagógiai programjainak 10%-a látás- és hallássérült iskolás csoportok fogadására készül, a gyerekek speciális pedagógiai foglalkozásban részesülnek, további célkitűzés, hogy a kiállítások hangrendszerében erre külön audio-narrációs sáv kapjon helyet, de a honlap képernyőolvasó funkciója is kialakítás alatt van.

Szakmai partnerekkel is folyamatosan keressük az együttműködéseket, a Hangdóm különlegesen összetett hangtechnikai megoldása például nagy lehetőséget jelent a szakmai képzésekben. A MOME és a Zeneakadémia tantervbe illesztett órái mellett jövőre a Berlini Művészeti Egyetem hallgatói mesterképzés keretében vehetnek részt egy kurzuson a Dómban

– mondta Horn.

Ám a fent említetteken felül még rengeteg programot jelentettek be: