A makrancos királylányt mutatja be az Opera Gyermekkara

Az Opera Gyermekkara mutatja be A makrancos királylányt. Szőnyi Erzsébet népszerű meseoperáját önálló produkcióban viszi színre a Magyar Állami Operaház Gyermekkara. Az előadást 2022. november 19-én mutatja be az együttes az Opera Eiffel Műhelyháza Bánffy Miklós termében.

A makrancos királylány főhőse nevéhez méltón akaratos és makacs kislány, akinek királyi édesapja hiába igyekszik minden módon a kedvébe járni, őt semmivel sem lehet felvidítani. A király ezért fele birodalmát is odaadná annak, aki felvidítja lányát, mikor megjelenik a kis bojtár, aki vállalkozik a feladatra, ha egy hétre hazaviheti a királykisasszonyt alföldi tanyájára.

Szőnyi Erzsébet (1924-2019), Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének nemzetközileg elismert képviselője és népszerűsítője több gyermekoperát is írt, amelyek közül az elsőként számontartott A makrancos királylányt 1955-ben mutatták be a Kertész utcai általános iskola diákjai a Zeneakadémia kistermében.

Az azóta is népszerű, gyermeki előadókra írt és gyermekközönségnek szánt darabot 2017-ben koncertszerű előadásban mutatta be a Magyar Állami Operaház Gyermekkara az Erkel Színházban Hajzer Nikolett karvezető betanításában, a Zuglói Filharmóniaközreműködésében, Köteles Géza vezényletével. A tematikus Magyar Évadzárófesztiválján rögzített produkciót az Opera 2018-ban az újszülötteknek szánt Útravaló-sorozatában is megjelentette.

A Gyermekkar ezt követően 2021 októberében, az együttes 50 éves jubileumi gáláján Aczél András rendezésében, szcenírozottformában adta elő a darabot ugyancsak az Erkel Színházban, Hajzer Nikolett vezényletével, az Opera Zenekar és a Gyermekkar egykori tagjainak zenei közreműködésével.

A nagy sikerű produkció nyomán született meg az igény a népszerű meseopera teljesértékű színpadi változatára, amit ezúttal is Aczél András állít színpadra, aki a darab szellemiségéhez híven, annak színpadra állításához alkotótársait a gyermekkórus tagjai közül választotta, a koreográfiát Kozolova Polína, a háttérvetítés képeit Molokova Amelia készítette. Az évadban kettős szereposztásban látható előadás főszerepeit Bakos Kinga és Gábor Luca (Királylány), Takács Botond és Bede Richárd (Bojtár),valamint Dávida Márton és Jobbágy Dominik (Király) alakítják.

Az előadásban közreműködik a Magyar Állami Operaház Gyermekkara és az együttes egykori és mai tagjaiból, valamint támogatókból létrejött alkalmi formáció, a Suono Dei Giovani Kamarazenekar, vezényel Hajzer Nikolett, az OPERA Gyermekkar vezetője.

A makrancos királylány a 2022. november 19-i bemutatót követően november 20-án és 26-án látható az idei évadban az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós termében.

