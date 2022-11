A kultúraközvetítés dimenziói címmel kétnapos konferenciát rendeznek a Magyar Zene Házában

Újra közös konferenciát szervez a Magyar Fesztivál Szövetség és a PajtaKult csapata – ezúttal a Magyar Zene Házában. A hely szelleméhez igazodva fókuszba kerülnek

a zenei és fesztiválpiac aktuális kérdései, illetve

a Kárpát-medencei Kultúrpajták és Tündérkertek hálózata.

A komplex programra az egész Kárpát-medencéből várnak fesztiválokat szervező és közösségi tereket működtető szakembereket éppúgy, mint nem szakmabéli érdeklődőket.

A konferencia programja felölel a kulturális diplomáciától a közösségépítésig, a pályázati lehetőségektől a forrásteremtésig számos aktuális témát, az előadások mellett vezetett szakmai beszélgetések formájában is, a program szüneteiben teret engedve a kötetlen találkozásoknak. A résztvevők megismerhetik a helyszín különlegességeit, mint a Hangdómot vagy a Hangdimenziók című interaktív kiállítást.

Az eseményt a Magyar Fesztivál Szövetség felkérésére Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója nyitja meg csütörtök reggel. A Kárpát-medencei Kultúrpajták és Tündérkertek hálózat megálmodói, művészek és neves kulturális szakemberek bemutatják a komplex projektet és elemeit, törekvéseit több panelben, számos perspektívából.

A konferencia keretében lehetőség nyílik

az elérhető pályázati források ismertetésére, valamint pályázati konzultációra az NKA munkatársaival és pályázatíró szakértővel.

A program külön figyelmet fordít a fesztiválpiac aktuális kérdéseire – szervezői, támogatói és művészoldalról egyaránt –, a kultúrdiplomácia lehetőségeire és kihívásaira, de szó lesz a kulturális terek építészeti koncepcióiról is.

Az esemény pénteki napján kerül sor a Magyar Fesztivál Szövetség Fesztiválminősítő programjának keretei között a 2022-ben minősített fesztiválok okleveleinek átadására, valamint a szövetség tagozatainak párhuzamos műhelyprogramjaira is. Aznap a média és kommunikációs csatornák is fókuszba kerülnek, valamint a kistelepülési kulturális piac kihívásairól is szó lesz.

A szervezők igyekeznek teret engedni olyan különleges eseményeknek is, mint az Együtt/Működünk – kártyajáték az értékalapú együttműködések fejlesztésére című workshop, ahol a résztvevők saját csapataik fejlesztésére tanulhatnak új technikákat.

Az eseményen olyan szakemberek és művészek szerepelnek az előadók között, mint Szarvas József Kossuth-díjas színművész, Lovasi András Kossuth-díjas zenész, Gőz László zenész, a BMC tulajdonosa, Hegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztályának vezetője, Liber Endre, a Halmos Béla Program kollégiumának vezetője, Sándor Cecília kulturális antropológus, a Kultúrpajta és Tündérkert hálózat szakmai vezetője, Horváth László, a PajtaKult kulturális igazgatója, Borsa Kata, a fesztiválszövetség elnöke és Mezei Dániel médiaszakember, az esemény házigazdája.

A kétnapos eseményre a szervezők szeretettel várnak minden fesztiválszervezés, közösségépítés, kultúraközvetítés iránt érdeklődőt. Bíznak benne, hogy az impozáns helyszín és az inspiratív témák nemcsak az információ átadáshoz, tapasztalatcseréhez nyújtanak termékeny talajt, de jövőbeni gyümölcsöző együttműködéseket is megalapozhatnak.