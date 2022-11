A Fókuszcsoport csatorna kész letaszítani Balázsékat a trónról

Az elmúlt évtizedben nagy utat jártak be az internetes tartalomgyártók. Izgalmas nézni a YouTube és a televíziós világok harcát.

Az itthoni videósok kis országunkhoz képest széles skálán mozognak, ám relatív kevés olyan csatorna tudott kiugrani, ahol nem gyerekeknek gyártanak tartalmat. Még kevesebben vannak azok, akik a videózást nemcsak addig csinálják rendszeresen, amíg influenszerekké fejlődve havi egy videóból és szponzorált social posztokból már kacagva eltartják magukat, hanem a munkát nem lespórolva rendszeresen szórakoztatják, informálják is követőiket.

Az egyik ilyen csatorna a Fókuszcsoport, amely alapítója, Nagy Ádám gondolt egyet, és egyik legjobb barátjával közösen belevágott egy rendszeres reggeli műsor készítésébe. Nem ők az egyetlenek, akik kiszámíthatóan streamelnek Twitchen élőben, ott vannak a gamer vonalról indult a The VR-os fiúk, vagy például Nessaj is. Nagy Ádámék a reggeli előzésen kívül a reggeli adásokat minden hétköznap délután vágott verzióban is publikálják a YouTube felületén.

Belenéztünk az egyik adásukba, miután a fiúk – poénból, de minden viccnek van alapja – kijelentették, hogy Sebestyén Balázs és Vadon Jani trónját szeretnék elbitorolni. Úgy gondoltuk, hogy ha már a ilyesmivel viccelődnek, kicsit jobban utánanézünk, mit is takar a jelenleg még a Fókuszcsoporton futó, ám januártól saját csatornáján megtalálható Jólvanezígy című műsor, amelyben a két fiú aktuális hírekre reagál egy órán keresztül.

A srácok irodája a kívülállók számára egészen izgalmas világot rejt, ugyanis több youtuberrel közösen bérelnek egy hatalmas, többszobás lakást. Kicsit jobban belelátva, hogy mi zajlik a falak között, elárulhatjuk, egészen kiábrándítóan szimplán munka. Sem könnyűvérű lányok, sem kenyérsütésből visszamaradt fehér lisztcsíkok nem tarkítják a környezetet.

Nagy Ádámról korábban már írtunk, a videós anno 6lépés nevű YouTube csatornáján barátaival készített különböző műfajban tartalmakat, még ott tűnt fel mostani műsorvezetőtársa, Szabó Márton is, akit a videókból csak Csoki néven ismer a közönség.

Gimnáziumban voltak évfolyamtársak, barátságuk onnan eredeztethető.

Csoki leginkább riporterként folyt bele a munkába, én azt annyira nem szerettem csinálni, plusz valakinek kamerázni is kellett, ahhoz pedig más nem értett. Így ő ment oda az emberekhez. Szerintem több mint ezer interjút készítettünk közösen

– meséli Ádám.

A fiúk videói leginkább fesztiváltartalmaikkal lettek ismertek, ám szerintünk az egyik legérdekesebb beszélgetésük Szildával készült, aki férje elvesztése után négy gyermekét nevelte egy jurtában, erről korábban mi is beszámoltunk.

Szabó Márton másfél héttel ezelőtt még egészen más területen dolgozott.

Azon ritka emberek közé tartozom, aki dolgozott is valamit, nem csak beült a kamera elé, és hirtelen megélt belőle.

Erdőmérnök vagyok, először a Főkertnél kezdtem, de hamar átmentem az erdészeti szakigazgatásba. Szerettem ezt csinálni, és valamikor visszatérek ehhez a munkához, jelenleg a doktorimat írom. Azzal tudok a szakmában maradni, ha tudományos vonalon viszem tovább a dolgaim, de YouTube-on tagadhatatlanul több a pénz és a lehetőség. Magam körül is azt látom, hogy az erdész szakma mindig visszahúzza az embereket. Rendszeresen jártam állásinterjúkra, mert szondáztam, hogy mit érek a piacon. Amikor megkérdeztem, mit is csinál a cég, és kiderült, hogy szoftvereket gyártanak, azt nem annyira tudtam átérezni. A közigben a közt szolgálod, amit megcsinálsz, ingyen odaadhatod az embereknek, a YouTube-on meg a saját dolgunkat építjük. Ezek mellé oda tudok állni, random piaci szereplőknek viszont nem feltétlenül szeretnék pénzt lapátolni.”

Ezeregy interjú

Nagy Ádám YouTube-években nem olyan régóta, alig három éve indította a Fókuszcsoportot, de mivel nem szeretné megvárni, hogy a nézők, vagy akár ő maga megunja saját tartalmait, mindig a megújuláson pörögnek a gondolatai. Ezért is jutott eszébe a Jólvanezígy, ami jelenleg még ott fut, ám januártól a műsort egy annak szentelt csatornára töltik majd fel.

Persze csak az után, hogy a reggeli élő adást az új műsorformátum harmadik tagja, az iSÜN néven tevékenykedő Pajor Bence megvágta. Ádám, aki maga is vágóként indult, nem gondolta volna, hogy pont ezt a feladatot majd képes lesz átadni valaki másnak, ám szerinte Bence nagyon tehetséges, van egy eredeti stílusa, és neki sokszor már nincs kedve a saját fejét nézni adás után. Ezzel szemben Csoki eddig mindig újranézte a vágott verziót is, pont azért, mert nagyon kedveli Bence humorát, ami a vágással rengeteg új poént eredményez a videókban.

A minimum a maximum

Novembertől a fiúk nemcsak belevágtak egy minden hétköznap reggel streamelt műsorba, egyből ígéretet is tettek arra, hogy a Jólvanezígy hosszútávú projekt. Ez a magyar videósok világában fehér hollónak számít; a már befutott videósok rendszerint inkább egyre kevesebb tartalmat gyártanak. Nagy Ádám ezt másképp fogja fel:

Valahol ennek kéne normálisnak lennie. Inkább az a furcsa, hogy itt van tíz éve a magyar YouTube, sokan ebből élnek, mégis úgy látom, a videósok nagy része megelégszik a minimummal. Furcsának érzem, hogy több százan ebből élnek, de nagyon keveseknél látom, hogy valóban belerakják a munkát. Persze vannak ilyenek, rendszerint azoknak a társaságát keresem, mert ha látom, hogy vannak, akik nem spórolják meg a munkát, az számomra is motiválóan hat.

Ádám úgy gondolja, ahhoz, hogy egy csatorna fejlődni tudjon, muszáj bővülni, és átadni bizonyos feladatokat, mert akkor organikusan indul meg a növekedés.

A fiúknak sok tervük van a jövőt illetően, rengeteg ötlet kavarog bennük. Ottlétünk alatt egyértelműen lejött, hogy viszonyuk a kamerán kívül is ugyanolyan, mint képernyőn.

Ezer éve barátok vagyunk, ismerjük a másik véleményét, világnézetét. Amíg egyedül voltam a Fókuszcsoportban, ott kerestem azokat a videókat, amelyeknek ellent mondhattam. Most viszont itt van mellettem valaki. Ugyanúgy vélemények ütköznek, ami szerintem fontos. Ha én A-t mondok, Csoki B-t.

– mondja Ádám, amire Márton gyorsan rávágja:

Igen, nekünk még volt tanárunk, aki megtanított minket érvelni.

Bár Twitchen minden reggel élőben jelentkeznek, abban egyetértenek, hogy a pénz még mindig YouTube-on van, így oda érdemes tartalmat gyártani. Úgy gondolják, hogy ez a platform még messze nem érte el végső formáját, és talán a következő egy évtizedben a hirdetők is észreveszik, hogy inkább itt kéne költeniük, nemcsak a tévében, mert bár ez utóbbi még presztízsnek számít, nézettségi adatokat tekintve a YouTube egyre erősebb.

Próbáltak utánanézni annak is, hogy a reggeli műsorokat mennyien követik, de nem találtak nyilvános adatot arról, mennyien hallgatják például Balázsékat, de azt viccesen többször is megjegyezték, hogy a cél az, hogy helyettük őket hallgassák a fiatalok. Hogy ezt el fogják-e érni valaha, azt nem tudjuk, ám beszámolójuk szerint Twitchen egy hét alatt a top 3 csatorna közé kerültek, legalábbis ami a reggelente rendszeresen streamelt tartalmakat jelenti.

(Borítókép: Szabó Márton és Nagy Ádám. Fotó: Németh Kata / Index)