25 év után ismét magyar nyelvű lemezt készít Leslie Mandoki

2019 őszén jelent meg Hungarian Pictures címmel a Mandoki Soulmates tematikus alkotása, amely Bartók Béla munkásságára épült. Leslie Mandokival 2020-ban készített interjúnkban a lemez keletkezéséről is mesélt a zenész:

Az ötlet nem mai, amikor tizenvalahány évvel ezelőtt megcsináltuk a 50 Years of Rock produkciót, a próbák alatt megkeresett az akkori csapatból John Lord a Deep Purple-ből és Greg Lake az Emerson Lake & Palmerből, mert volt egy komoly ötletük. Elmesélték, hogy a Deep Purple is meg akarta csinálni a Hungarian Picturest, meg az ELP is, de a Bartók családtól nem kaptak jogot az átdolgozáshoz. Sajnos egyikük sem élte meg, hogy felszabaduljanak a Bartók-művekkel kapcsolatos szerzői jogok.

Az album készítésekor régi Bartók-felvételeket hallgattak, és arra voltak kíváncsiak, hogy a zeneszerző miként játszotta saját darabjait. Elmesélte továbbá, hogy Amerikában hatalmas kultusza van Bartók Béla zenéjének, a világ legnagyobb zenészei is tisztában vannak a zeneszerző munkásságával, ő volt

a legelső rockzenész. Mások az első világzenésznek tartják.

25 év után újra magyarul

A nagy sikerű lemez, amely Magyarországon és Németországban is aranylemez-minősítést kapott, a MAHASZ listáján pedig első helyet ért el, most magyar változatban is elkészült olyan híres hazai előadók közreműködésével, mint Charlie, Caramel, Ákos, Mező Misi, Pápai Joci, Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás és Zséda.

A Magyar képek című lemezen 19 dal lesz majd hallható, amelyek társadalmi kérdéseket feszegetnek, az emberi értékek mibenlétével foglalkoznak. A lemez magjaként a progresszív rockzene szolgál, az örömzenélés és az emberi értékek melletti állásfoglalás kettős jelenléte határozza meg.

A Mandoki Soulmates harmincéves jubileumát ünnepli idén, repertoárjukban mégis különleges helyet foglalnak el a magyar nyelvű alkotások. Legutóbb 25 évvel ezelőtt született magyar nyelvű lemeze a zenekarnak, akkor olyan nevek működtek közre az albumon, mint Zorán, Demjén Ferenc vagy Cserháti Zsuzsa.

Az album követi Mandoki eredeti, angol szövegeit, a magyar átiratokat Kovács Ákos, Horváth Attila és maga Leslie Mandoki írta.

Az élet úgy hozta, hogy eddig csak angolul és néha németül írtam a dalszövegeimet a zenémhez, kivéve az Ahol születtem című dalt 25 éve, de most a szikra tüzet gyújtott bennem, és ezúttal neki mertem rugaszkodni a magyar szövegeknek abból, ami bennem eredetileg angolul született meg

– olvasható Leslie a hozzánk eljuttatott közleményében.

A lemezről érkező első dalban, az Új a szél című számban kaphatnak a hallgatók ízelítőt a magyar változatú albumból. A Turn The Wind magyar verziójában Mező Misi ad különleges színt a dalhoz, amely a társadalmi berendezkedésünk hibás valóját igyekszik feltárni, a hallgatót tettekre szeretné buzdítani.

A Magyar képek című album december másodikán debütál itthon.

