Pro Cultura Urbis-díjasok: fotóművész, galériás és városiséta-szervező

Buda, Pest és Óbuda egyesítésének 150. évfordulójára, Budapest születésnapjára újra életet lehelt a Fővárosi Közgyűlés a nagy múltú Pro Cultura Urbis Közalapítványba. A közalapítvány a fővárosi kulturális értékek védelme és új értékek létrejöttének elősegítése érdekében jött létre 1999-ben.

A PCU-díjat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány kuratóriuma ítéli oda, amelynek kiemelt célja Budapest kulturális életét gazdagító új értékek létrejöttének és a főváros kulturális örökségét népszerűsítő események és tevékenységek támogatása. A kitüntetést a fővárosi kultúra értékeinek megismertetésében és terjesztésében, valamint a főváros művelődési kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerző magyar állampolgárok részére adományozzák.

2022-ben a PCU-díjat kapták:

Szilágyi Lenke fotóművész

Budapest kulturális életének meghatározó szereplőit, fontos művészeti alkotások, színházi és filmes produkciót születését, valamint a város jellegzetes színtereit átütő erővel ábrázoló, négy évtizedes alkotómunkájáért.

Kieselbach Tamás művészettörténész, műgyűjtő, galériatulajdonos

A budapesti képzőművészeti élet több mint három évtizede tartó igényes és értő formálásáért, múzeumi rangú kiállítások szervezéséért, hiánypótló művészeti, város- és kultúrtörténeti könyvek kiadásáért.

Koniorczyk Borbála és Merker Dávid, a Hosszúlépés. Járunk? városiséta-szervező cég alapítói

Budapest építészeti és kulturális örökségét, hétköznapi történetét, egykori és mostani lakóit a széles közönség előtt bemutató, iskolateremtő munkásságukért és lokálpatrióta elkötelezettségükért.

A 2000-ben alapított díjjal kétmillió forintos pénzdíj és egy bronz kisplasztika jár a kitüntetetteknek: a város stilizált kulcsát szimbolizáló női alak Ligeti Erika szobrászművész alkotása.

Séták és történetek

A díjazottak közül a Koniorczyk Borbála, Merker Dávid házaspár az Index régi ismerőse. Több városi sétájukon is részt vettünk már, lenyűgöző a tárgyi tudásuk, úgy ismerik Budapestet, mint a tenyerüket, vagy talán még annál is jobban. A 21. Század Kiadó gondozásában megjelent könyvük, a Hosszúlépés Budapesten – Séták, titkok, történetek letehetetlen olvasmány, és valószínűleg a legújabb opuszuk, a Hosszúlépés a körúton túl is az, bár ez utóbbi még elolvasásra vár.

„Kimondhatatlanul örülünk az elismerésnek, hiszen ebben az életkorban még nem szokták díjakkal elismerni az ember munkásságát, ahhoz általában ősz halánték dukál, és nekünk ilyen még nincs – mondta az Indexnek a szerző házaspár egyik fele, Merker Dávid. – Addig-addig mászkáltunk szeretett fővárosunkban, addig-addig tanulmányoztuk Budapest történetét, kutattuk fel rejtett csodáit, míg kilenc éve megalapítottuk a vállalkozásunkat, a Hosszúlépés. Járunk? nevű sétaszervező céget. Mondhatni, úttörői vagyunk ennek az üzletágnak, és büszkén mondhatom, hogy ma már szakmai szervezetünk is van, a Magyar Sétaszövetség, amelynek négytagú vezetőségében benne vagyunk Borival, a feleségemmel.”

Dávid elárulta, hogy folytatják Budapest megismerését, feltérképezését, a titkok kutatását, hiszen minél többet tudnak a fővárosról, annál több új és új ajtó nyílik meg előttük, amelyeken belépve megannyi titok vár megfejtésre. Otthon akarják érezni magukat ebben a gyönyörű városban, és ezt az érzést át akarják adni mindazoknak, akik társul szegődnek a városfelfedező sétákon.

