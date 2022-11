A nyolcvanéves Calvin Klein nem szereti a füvet, mert hizlal

New York City sokszor megénekelt, Bronx nevű városrészében sírt fel először az emigráns magyar zsidó apa és osztrák édesanya gyermeke, Calvin Richard Klein 1942. november 19-én. Nem biztos, hogy ez a magyar gyökereiről szól, de leánygyermekének később a Marci nevet választotta. Miután elérte azt az életkort, amikor komolyan fontolgatni szokás, mi lesz vele, ha tényleg nagy lesz, már meglehetősen egyértelművé vált, hogy az emberi testet eltakaró, ezáltal a közönségesnél jóval vonzóbbá varázsoló holmik világa érdekli leginkább.

Mielőtt rájött volna, hogy a legjobb, ha saját feje után megy, eltöltött néhány évet a divattervezést is oktató New York-i Fashion Institute of Technology nevű főiskolán, majd nekilátott, hogy a mindent virágokkal borító, batikolt inges hippi korszakban normális ruhákkal lepje meg Woody Allen kedvenc városának néhány butikját. Huszonhat éves korában indította el Barry Schwartzcal saját vállalkozását, amely igen rövid idő alatt elkezdte ontani a milliókat.

Sikereit egyebek között annak köszönhette, hogy kényelmes, jól hordható, de stílusos ruhákat tervezett, melyek nem voltak olcsók, kifejezetten elegáns daraboknak számítottak, de kerültek mindenféle tervezői extremitást.

A cég helyzetét végleg stabilizálta egy, a mostaninál jóval megengedőbb közfelfogás szerint is botrányos ötlete, amikor az akkor 15 éves Brooke Shields fotóival tették még népszerűbbé a cég farmereit. Ezt a kék vászonból készült ruházati cikket persze csak magyarul hívják farmernek, a legtöbb helyen jeans a neve, mindenesetre Brooke Shields provokatív, ám épp ezért sikeres modellnek bizonyult.

Hasonlóan emblematikus volt az a szintén erős szexuális töltetű reklámkampányuk is, melynek során a cég férfiaknak szánt alsóneműit egy bizonyos Mark Wahlberg nevű, kifejezetten vonzó külsejű és már nem is teljesen ismeretlen fiatalemberrel, valamint az akkor szintén határozottan fiatalkorú Kate Moss kettősével népszerűsítették.

Tigriscsapda

Mivel a testünk kiváltotta élményeket nemcsak az azt eltakaró ruhák, hanem a körülötte lengő szagok, ideális esetben az illatok is meghatározzák, logikus, hogy Klein úr a parfümök iránt is komoly személyes és üzleti érdeklődést tanúsít.

Első, mára már kultikussá vált illatkreációjának az Obsession – Megszállottság nevet választotta. Innen már csak egy lépés a végtelen, ami időben sem behatárolt, piacra dobták hát az Eternity – Örökkévalóság nevű illatkreációt, melynek azóta 17 különböző változata jelent meg.

Ehhez hasonló népszerűségi ívet futott be a cég mámoros jókedvet ígérő, Euphoria fantázianevű termékkollekciója is, de az Obsession sem vált idejétmúlttá. Olyannyira nem, hogy nemrég egy indiai emberevő tigrist is ezzel az illattal próbáltak lépre csalni a vadászok. Mint arról az Index is beszámolt, a hatéves nőstény tigris 13 emberrel végzett Pandharkawada város vonzáskörzetében, és két éven át sikeresen elkerülte, hogy csapdába ejtsék.

Sunil Limaye, az indiai vadvédelmi hatóság tisztviselőjének tudomására jutott, hogy a

kölni illata használható lehet csaliként tigrisvadászathoz, ezért befújták a parfümmel a fákat és a talajt, és várták, hogy mi fog történni.

Az ötlet nem légből kapott, hiszen a CK Obsession egyik összetevője egy feromon, amit a cibetmacska illatmirigyeiből vonnak ki.

Öreg vadász nem vén vadász

Ami a vadászatot illeti, ő maga a békésebb módozatokat kedveli. Nem is olyan régen például az a hír járta be a világsajtót, hogy épp élelmiszerre vadászik. Mindez kevésbé szenzációhajhász formában annyit tesz, hogy ebédelni indult, ami attól vált érdekessé, hogy ezt hetvenkilenc éves korában tette, 34 éves modell barátja, Kevin Baker kíséretében, és épp arra járt egy lesifotós.

Ami egyéb magánéleti titkait illeti, az üzleti élettől több mint húsz éve visszavonult, egyebekben még aktív sztár maga mondta: jobban szereti a vodkát, mint a füvet, mert a marihuánától éhes lesz, és nem akar meghízni.

(Borítókép: Calvin Klein 2016 márciusában. Fotó: Abhijit Bhatlekar / Mint / Getty Images Hungary)