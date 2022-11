Ókovács Szilveszter a médiáról is énekel az Indexen

Ókovács Szilveszter nem csupán a Magyar Állami Operaház főigazgatója, hanem operaénekes is, így nem csoda, ha olykor dalra fakad. Ahogyan tette most az Index Sunday Brunch műsorában.

Egy régi, saját dalt idéz meg, még a múlt évszázadból, igaz, csak a refrénjét adja elő, de mint mondja, ma is aktuális, hiszen az a médiáról is szól. Ennek részlete most meghallgatható az alábbi előzetes videóban.

Sunday Brunch - Ókovács Szilveszter

A beszélgetés azonban komoly témákat is érint, és nem csupán abból a szempontból, hogy az opera és a klasszikus zene egymástól szinte elválaszthatatlan, hanem szó esik arról, hogy

mit is mondott Ókovács Szilveszter a felújított Operaház megnyitóján,

mit gondol DJ Jeszy elhíresült kecskés kijelentéséről,

s hogy a főigazgató gyomra miért rándul össze, ha azt hallja, háború.

Két évre nem vállalná?

A beszélgetés idején még nem lehetett tudni, hogy ki és hány évre kapja meg a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztját. Ókovács Szilveszter a direktori székből pályázott újra, és 11,5 évnyi munka után úgy gondolja, hogy azt nem nagyon értené, ha csak két évre kapná meg, nem pedig öt évre.

Mint fogalmaz:

Nem gondolnám, hogy bölcs döntés volna akárkit az adott ötéves limit alatt kinevezni. Rendkívül szakmaiatlan döntésként élném meg, és nyilván bizalmatlanságként, a probléma iránti hozzá nem értésként.

Majd az is hozzáteszi, két évre nem is vállalná, aminek a tervezés az oka: ők a munkát eleve három évre előre tervezik, és aki csak két évre adna mandátumot, az olyan volna, ha egy olyan stoplist adnának a lábára, amelyik csak 75 percig jó, miközben a meccs 90 percig tart.

A direktor beszél még arról is, ha már nem lenne főigazgató, akkor tudja, mihez kezdene. Mert hogy azt mondja, akkor lefogyna. De arról is beszél, hogy

miért nem jó ötlet, ha önálló musicalszínházat csinálnának az Erkel Színházból,

miért lehetne ünnepi filmpremierek helyszíne az Eiffel Műhelyház,

s hogy művészembereként miért szólal meg politikai műsorokban is.

(Borítókép: Karip Tímea / Index)