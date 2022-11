Highlights of Hungary: Mutassuk meg a hétköznapok varázslóit!

Új kampányt indított a HOH idei évadának bevezetéseként, amelynek célja, hogy vegyük észre, méltányoljuk és mutassuk meg másoknak is az apró, hétköznapinak tűnő dolgokat, amelyek miatt kicsit jobban érezzük magunkat.

„Erősen biztatjuk követőinket, hogy ők is csatlakozzanak az elismerés kultúrájához. Osszák meg azokat a dolgokat, jelenségeket, amik számukra fontosak, elismerésre méltók” – mondta el az Indexnek a Highlights of Hungary ügyvezetője, Oláh Zsanett.

A HOH csapata arra kéri mindazokat, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy tegyenek fel szöveggel ellátott fotókat, kis videókat az általuk használt és kedvelt online felületekre olyan emberekről, kezdeményezésekről, helyzetekről, akik vagy amik miatt élhetőbb a minket körülvevő világ.

Lobenwein Norbert HOH

Nem kell óriási dolgokra gondolni – tette hozzá Oláh Zsanett, majd felsorolt néhány példát:

Ez lehet akár a nagymama kézzel készített bodzaszörpje, amelynek receptjét ő is kislány korában tanulta, és most átadja az unokájának.

Megoszthatjuk a világgal egy kedves pék gesztusát is, aki, miután fizettünk, betett a zacskóba egy pluszzsemlét a kutyusunknak, és ettől a gazdi is rádöbbent, hogy az élet nem csak rezsiharcból és háborúból áll.

Mutassák meg másoknak is azt a pedagógust, akinek köszönhetően a hozzá járó gyerekek rajzkészsége látványos fejlődésnek indul.

Osszuk meg a világgal azt a kedves futárt, aki magától értetődő természetességgel ad vissza, amikor több pénzt nyomtunk a kezébe,

Meséljük el képekkel vagy videón, mennyit köszönhetünk egy kórházi nővérnek, aki bátorságot öntött belénk a vérvételnél.

A Highlights of Hungary csapata az ilyen és ehhez hasonló személyes példákat várja. Alapvetően tehát ebben a formában is olyan teljesítményeket keresnek, állítanak a fénybe, amelyekre mindennapjainkban ritkán vagy soha nem szánunk figyelmet – ahogy ezt a Highlightsban is teszik.

Oláh Zsanett hozzátette, hogy az első ilyen jellegű tartalmakat a HOH teszi majd ki, de nagyon fontos, hogy a követők és megosztók

használják a @highlightsofhungary és a #mindennapielismerés hashtaget. Enélkül ugyanis nem fogják látni a posztot.

Megkönnyíti munkájukat az is, ha az elismerés szót használják, hiszen a Highlights lényege az elismerés kultúrájának népszerűsítése, ezt az üzenetet igyekeznek minél több helyre eljuttatni az idén elkezdett kampánnyal is.

(Borítókép: Oláh Zsanett. Fotó: Papajcsik Péter / Index)