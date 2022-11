Bob Dylan különleges tárgya kelhet el közel 167 millióért

A 81 éves Bob Dylan meghatározó alakja a zenei világnak, amit az is tökéletesen érzékeltet, hogy hamarosan kalapács alá kerülhet az egyik legnépszerűbb művének szövegét tartalmazó kézirat. Az énekes a szerzeményt, a Desolation Row-t még 1965-ben vetette papírra, amit a Moments In Time oldal közreműködésével 425 ezer dollárért, azaz jelenlegi árfolyamon 166,9 millió forintért lehet megvásárolni. A papír egyébként tartalmazza Dylan egy-egy javítását is a szövegben.

Ahogy a TMZ írja, az említett művet minden idők öt legjobb dala között tartják számon. Igen hosszú a dalszövege, illetve a nóta önmagában is 11 perces, és Dylan megcsillogtatta benne költői mivoltát. A Desolation Row az utolsó szám az 1965-ben megjelent, Highway 61 Revisited című albumon, amelyen a Like a Rolling Stone dal is szerepel, ennek köszönheti Bob Dylan a hírnevét.

Mint azt a portál kifejtette, értesüléseik szerint a kézirat az énekes egyik gyerekkori barátjának tulajdonában van. Dylan már több mint húsz éve odaadta neki, azonban ő várt a megfelelő pillanatra, hogy eladja.

Méregdrágán kelt el a lemeze

Bob Dylan esetében nem először fordul elő az, hogy egy tárgya egy vagyonért kel el, mivel idén nyáron az egyik egyedi lemezét csaknem 1,5 millió fontért (712 millió forintért) vásárolták meg a Christie’s londoni aukcióján. A licitálás mindössze négy percig tartott. A leütési ár jóval meghaladta az aukciósház előzetes becslését: hatszázezer és egymillió font közötti összeget vártak a különleges lemezért. A vásárló nevét nem hozták nyilvánosságra.

Az egyedülálló korong egyben egy új lemeztípust is képvisel, amely egyesíti a CD és a vinyl anyagainak egy részét, így jobb hangminőséget, tartósságot ígér, mint a vinyl vagy a PVC, de bármilyen lemezjátszón lejátszható. Az árverésre bocsátott, fadobozzal együtt kínált lemezbe a Grammy-díjas Dylan és producere, a felvételen is közreműködő T Bone Burnett, valamint a hangmérnök Jeff Powell nevét is belevésték.