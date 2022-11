Árpa Attilánál ez a két dolog kizáró ok a kapcsolatra

A TV2-n futó A Nagy Ő kilencedik részében Bogi (26) kutyakozmetikus vallani kényszerült arról, hogy szerepelt-e felnőttfilmben, vagy szeretett-e anyagi ellenszolgáltatásért cserébe férfiakat, mert ez a kábítószerügyben másodrendű vádlottként érintett Árpa Attila színész-rendező-producer számára kizáró ok a kapcsolatra.

Egyre kínosabb jelenetekkel csordogál a TV2 párkereső realityje, A Nagy Ő. A kínosság legfőbb oka az, ahogyan a magukból kivetkőző nők teljesen félreértik Árpa Attila viselkedését, aki szemmel láthatóan alig tud erőt venni magán, hogy valami érdeklődést mutasson egyik vagy másik hölgy iránt. Ezért időnként ki is esik a sármos férfi szerepéből, és már meglehetősen tapló mondatokat is megenged magának.

A műsor és a nők szempontjából biztosan jól csinálja, de a tévé előtt feszengve hallgat aztán az ember olyan kijelentéseket a versenyzőktől, hogy „jól sikerült a randink”, meg „mélységes, komoly dolgokról beszélgettünk”, „van helyem köztetek, van esélyem Attilára”, „úgy érzem, kíváncsi rám és szeretne jobban megismerni”, „megérintettük egymás szívét”, „úgy érzem, van közös jövőnk”, miközben napnál is világosabb, hogy szó sincs ilyesmiről.

Ennél már csak az kínosabb, ahogy a merev, modoroskodó nők azt bizonygatják, hogy valójában egy szexistennő lakozik bennük.

Mindezek miatt csak az érintett szereplőket, Szilvi (41) bármenedzsert és Klaudia (42) fodrászt lepte meg, hogy nekik kell távozniuk, még a búcsúzásnál sem esett le nekik a tantusz. „Attila olyan, mint én, boldogok lennénk együtt” – mondta még ekkor is Szilvi, aki biztos benne, hogy Attila rosszul döntött. Ugyanerről van meggyőződve Klaudia is, aki „tudom, hogy még van dolgunk egymással” szavak kíséretében szomorúan hagyta el a La dolce vita feliratú villát.

Szilvinek egyébként Árpa indoklása szerint azért kellett mennie, mert hasonlít a visszatérő Erika (40) produkciós asszisztensre – két hasonló karakterre valószínűleg nincs szükség a műsorban.

A dubajozás vádja

De nem ezek miatt volt érdekes a péntek esti epizód. Nehéz jó ízlést vagy morális kérdéseket számon kérni egy olyan műsoron, amelyben nők önként vállalják, hogy bikinifelsőben szó szerint versenyt futnak egy férfi kegyeiért, és kiteszik magukat annak, hogy nagy nyilvánosság előtt éljenek meg intim helyzeteket vagy beszéljenek róla, illetve amelynek olyan zűrös ügyekbe keveredett főszereplője van, mint Árpa. Most mégis olyan dolog történt, ami egy lépéssel túlment az alap megalázó helyzeteken is.

A műsor előzetesében is utaltak erre, a csatorna oldalán azonban egyenesen ezzel a mondattal jelent meg videó: „Sokkoló mondat: Árpa Attila kizárná Bogit, amiért dubajozott?” Itt gyakorlatilag tényként állítanak valamit, aminek a köznyelvben a 2010-es évek közepe óta konkrét jelentése van, nevezetesen, hogy egy nő valamilyen munka, például fotózás, modellkedés vagy hostesskedés céljából, illetve ígéretével Dubajba utazik, de ott aztán prostituáltként dolgozik gazdag arab férfiaknak.

Ezt sejtetni is személyiségi jogi határokat feszegető húzás, az viszont, hogy ennek gyanújával Árpa kérdőre vonja Bogi (26) kutyakozmetikust, egészen visszás. Különösen, ha tudjuk, hogy a Nagy Ő folyamatban lévő büntetőper másodrendű vádlottja, korábban felfüggesztett börtönbüntetést kért rá a bíróság kábítószer-kereskedelmi ügyben. És bár ő tagadja, hogy mások számára vásárolt kábítószert, és azt a saját partijain kínálgatta volna, azt elismerte, hogy ő maga fogyasztott drogot.

Bogi korábban elmesélte, hogy volt egy időszak az életében, amikor vendéglátósként az éjszakában dolgozott, és azt is beismerte, hogy rossz lány volt, vad és kicsapongó életet élt, de nem Árpa Attila az, aki emiatt az első követ vethetné rá. Ennek ellenére megkérdezte tőle, hogy szerepelt-e felnőttfilmben, vagy szeretett-e anyagi juttatásért cserébe férfiakat, mert ez nála azonnali kizáró ok, és még azt is hozzátette, hogy a mai világban megfordul a férfi fejében ez a kérdés. Bogi csak nevetett, hogy szó sincs ilyesmiről, Dubajban viszont járt – nyaralni.

Kábítószer és prostitúció

A kábítószer és a prostitúció sok tekintetben hasonló terület, mind a kettő a büntetőjog hatálya alá esik, ám míg a kábítószer esetében a fogyasztót nem sújtja akkora büntetés, mint a kábítószer-forgalmazással foglalkozó dílert (eltereléssel megúszhatja, hiszen függőnek, így áldozatnak minősül), addig a prostitúció esetében a kerítőt, a segítőt vagy a kitartottat ritkábban éri retorzió, mint a szintén áldozatnak számító prostituáltat. Aki még akkor is szexuális kizsákmányolás elszenvedője, ha úgymond önként választotta ezt az utat – valójában a legtöbbször anyagi vagy más kényszer áll mögötte. (A kliensek vagy a felnőttfilm-nézők szerepéről pedig ne is beszéljünk.)

Számon kérni tehát még patyolattiszta múlttal is necces, ahogy a „dubajozás” szót promóként elsütni is, bár kétségtelenül figyelemfelkeltő sötét múltat sejtetni valamelyik lány mögött.

A következő kártya is ez lesz, amit a műsor kijátszik: Bea (31) sminkes – aki amellett érvelt, hogy mindenkinek a múltjában van valami, amit nem szívesen vállal, de ez alapján senkit nem lehet elítélni, hiszen nem ismerhetjük a másik élethelyzetét, hogy ki min ment keresztül – egyértelművé tette, hogy az ő múltjában bizony van ilyen. Azt viszont nem volt hajlandó elárulni a lányoknak, hogy mi is ez, csak Attilának – meg a tévénézőknek. A következő epizód előzetesében ugyanis azt látjuk, hogy levelet írt erről Árpának.

Ahogy azt is látjuk, ahogy Bogi – aki egyébként a felhozatalból a legesélyesebbnek tűnik Árpa „kezére” – az énekével elborzasztja a hallgatóságot. Az is igaz, hogy nem énekelni ment be a villába.

(Borítókép: Árpa Attila. Fotó: TV2)