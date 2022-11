Focisták, akikből gengszter, zenész, séf, vagy miniszterelnök lett

Erős gondolat a világbajnokság árnyékában, de sok játékosnak megadatott, hogy profi karrierje után más mesterségekben is megmutassák magukat. Azokból a játékosokból szedtünk össze most egy listát, kik a profi futball karrierük után – vagy nyugdíj, vagy sérülés hatására – más szakmában találták meg a szerencséjüket, mégsem szakadtak el a hírnévtől.

Javában zajlik a 2022-es futball világbajnokság, de nagy a valószínűsége, hogy több nevet utoljára láthatunk válogatotti színekben, és az is lehet, hogy valaki a sportot is maga mögött hagyja. Következő listánkban azok közül gyűjtöttünk össze néhányat, akik belekóstoltak a labdarúgás profi világába, aztán felhagytak a rúgdosással, és híresebbek lettek, mint valaha.

Jó focistákból rossz fiúk

Vinnie Jones – Az angol foci egyik legendás neve, aki sportolóként inkább hírhedt, mint híres, nevéhez több rekord is kapcsolódik. 1992-ben a Sheffield játékosaként lépett a pályára a Chelsea ellen, ahol három másodpercébe került, hogy sárga lapot kapjon. Másik híres rekordja, hogy pályafutása során összesen tizenkétszer állították ki, mellyel szintén csúcstartó. Miután visszavonult a futballból színészként találta meg hivatását. Guy Ritchie előszeretettel játszatta filmjeiben, mint keménykötésű karakterek megformálója. Profi színészi debütálása 1998-ra tehető A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső című filmben.

Paul McGuigen (Guigsy) – Az Oasis basszusgitárosa inkább mondható futball szakértőnek, mint zenei tehetségnek. Sokszor felmerült a vád, miszerint Guigsy basszusgitározása nem éppen a legjobb, ezért a stúdióverziókban nem őt hallhatjuk játszani, azt azonban senki sem kérdőjelezte meg, hogy a popzenében kevés nála nagyobb foci fanatikus van. Rengeteg ifjúsági csapatban játszott Manchester környékén, és ígéretesnek is bizonyult, míg 16 éves korában egy súlyos térdsérülés örökre véget vetett dédelgetett álmának. Bár a profi karrier itt véget ért a számára, az Oasis basszusgitárosaként nem kevés pénzt tehetett zsebre, valamint a focitól sem szakadt el teljesen. 1997-ben társszerzője volt a The Greatest Footballer You Never Saw című könyvnek, mely Robin Friday életét dolgozza fel, valamint közismerten híres a hatalmas lexikális tudásáról a futball és a krikett terén.

TV és politika

George Weah – Hogy miként függ össze a futball világa és a politika, arról sokat lehet mesélni, pláne nekünk, magyaroknak, de távolabbi földrészeken is van átjárás a zöld gyep és a parlament között. George Weah, egykori Paris Saint-Germain és Milan játékos, aki 1995-ben megkapta a FIFA év labdarúgója címet – első afrikai játékosként, aki ezt az elismerést elnyerte – aranylabdás játékos, akit a huszadik század legmeghatározóbb afrikai focistájának is választottak, pályája befejeztével a politikai színtérre vonult át. Megalapította saját pártját, mellyel 2005-ben sikertelenül indult a választásokon, majd 2017-ben győzelmet aratott, azóta ő Libéria 25. miniszterelnöke.

Orbán Viktor – Bár a miniszterelnök sosem volt nemzeti válogatott játékos, sporthoz való kötődése közismert. Ebben a futball iránti szeretet mellett a játék szeretete is részt képez, hisz a politikus több csapatban is feltűnt fiatal korában. Gyerekként játszott Felcsúton és Székesfehérváron is, 1999-ben pedig leigazolták a Felcsúthoz mint csatárt. Játszott NB II-es mezőnyben is, utoljára a pedig 2005-2006-os szezonban lépett pályára a csapattal.

Ethan Zohn – Bár a név nemzetközileg nem ismert, ez annyira nem is meglepő. A profi futballjátékos az amerikai mezőnyt erősítette, azon belül is Hawaii és Cape Cod színeiben. A 90-es évek végén és 2000-es évek elején karriert építő focista végül a televízió képernyőjén találta meg szerencséjét. A Surviver: Africa című showműsor nyertese volt 2002-ben. Jelenleg az MLS (Észak-amerikai első osztályú labdarúgó-bajnokság) kommentátora.

Gordon Ramsay – A mindig harsány séfről kevesen tudják, hogy kezdetben professzionális keretek között űzte a futballt. A Rangers, skót labdarúgó csapat elkötelezett szurkolója volt gyerekként, legnagyobb álma pedig, hogy a csapat játékosa lehessen, majdnem teljesült is. 12 évesen keltette fel néhány tehetségvadász figyelmét az ifjú Ramsay, csillaga szépen ívelt fel egészen 18 éves koráig, mikor egy súlyos térdsérülés törte derékba profi karrierjét.

Zene és film

Julio Iglesias – A világhírű zenés is ígéretes futballtehetségnek indult hajdanán. A Real Madrid ifjúsági csapatában, mint tehetséges kapus tartották számon. Sportkarrierje sérülés miatt fiatalon súlyos autóbalesetet szenvedett, mely egy életre megszakította a közte és a professzionális futball közötti kapcsolatot. Ezután kezdett jogot tanulni, mialatt szépen, lassan belevágott zenei pályafutásába.

Antonio Banderas – Igen, a női szívek latin ostromlója is futball világából indult. Bár nem közismert tény, de Banderas eredetileg a labdarúgás világát akarta meghódítani Hollywood helyett. Ez 15 éves koráig remekül is működött, otthonában Málagában sorra bizonyított játékával, profi csapatok érdeklődését is felkeltve, míg álmát egy súlyos lábsérülés parkolópályára nem helyezte. Felépülése alatt kezdett el a színészettel foglalkozni, melyben kimondottan sikeresnek bizonyult, így szögre akasztott a stoplist, és megcélozta az angyalok városát.

Hrutka János – A jól ismert magyar focista, ki 1998-tól a magyar válogatott játékosaként léphetett a pályára, 2003-as visszavonulását követően a média szakterületén folytatta karrierjét, miközben párhuzamosan a futball világában is közvetlenül benn maradt. Amellett, hogy a Premier League és a Bajnokok Ligája szakértőjeként dolgozik, szakkomentátorként és sportújságíróként is aktívan jelen van a szakmában.

Jessica Biel – Furcsa lenne elképzelni Bielt, mint profi labdarúgó játékost, de gyermekkorában nem állt tőle távol a gondolat. Kislányként az egyik legnagyobb példaképe nem más volt, mint a legendás női focista, Mia Hamm. Egy, a Seatlle Post-Intelligencernek adott interjúban is elmesélte, hogy számára a kétszeresen a világ legjobb női focistájának választott amerikai labdarúgó jelentette a szépséget. Nem szupermodell akart lenni, hanem izmos és kisportolt, akár példaképe. Egy ideig őrlődött is, hogy nőként a futball világában nem képes akkora nyomot hagyni, így mikor felajánlottak neki egy szerepet a Hetedik mennyországban, belevetette magát a filmek világába.

MC Kemon – A zeneszeretők körében nem ismeretlen tény, hogy az Irie Maffiából is jól ismert rapper, MC Kemon kezdetben a labdarúgásban találta meg a szerencséjét. Az egykori MTK focista közel fél évtizedig játszott a magyar csapatban, majd szülőhazájának, Grenadának a válogatottjában is szerepelt. Az ő esete különleges, ugyanis a saját döntése volt, hogy maga mögött hagyja a futballt, és a zenét válassza.

(Borítókép: George Weah. Fotó: AHMAD GHARABLI / AFP)