Váratlanul izgalmas lett az Opera-főigazgatói választás

Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter 2022. augusztus 8-i keltezéssel írta ki a Magyar Állami Operaház főigazgatói pályázatát a feladatkör legfeljebb öt év határozott időre történő betöltésére. A pályázatokat a www.kormany.hu oldalon történt közzétételtől számított 30 munkanapon belül kellett benyújtani, ez szeptember folyamán meg is történt. A jelentkezéseket véleményező szakmai bizottság ülését a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kellett megtartani, erre is sor került októberben.

A kiírás és a előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló kormányrendelet alapján a munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését követő 30 napon belül dönt. Ez információink szerint novemberben szintén megtörtént. A döntés ismeretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium nyertest hirdet és közzéteszi a www.kormany.hu honlapon a Kulturális és Innovációs Minisztérium oldalán – erre viszont azóta is hiába várunk.

Mi lehet a háttérben?

A fentiekből látszik, hogy a Magyar Állami Operaház főigazgatói posztjára kiírt pályázatnak minden határidején túl vagyunk, bár igaz, hogy a nyertes kihirdetésére vonatkozóan nem találunk határidőt a pályázati felhívásban. Ezzel együtt ha az új vagy régi-új főigazgató érdemben el akarja kezdeni a munkát, akkor november végéig jó lett volna megtudnia a döntést. (2017-ben például november 14-én hozták nyilvánosságra, hogy Ókovács Szilveszter kapta meg újabb öt évre a főigazgatói széket 2018. február 15-től.)

Mi lehet a háttérben? Az Index 2022. november 15-én írta meg, hogy napokon belül nyilvánosságra kerülhet, ki nyerte a főigazgatói pályázatot. A döntés információink szerint akkor már megvolt. Azt is megírtuk, hogy a Magyar Állami Operaház élére ketten pályáztak: a jelenlegi főigazgató, Ókovács Szilveszter mellett Győriványi Ráth György karmester, aki korábban rövidebb ideig háromszor is betöltötte a fő-zeneigazgatói pozíciót. Zoboki Gábor operarajongó építész – nevéhez fűződik az Operaház nagyszabású felújítása – a kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel végül nem adta be a pályázatát.

Ókovács Szilveszter ciklusának sikerei között tarthatjuk számon, hogy újranyitotta az Erkel Színházat, kitalálta és megvalósította az Eiffel Műhelyházat, és főigazgatása idején zajlott le az Andrássy úti Ybl-palota nagyszabású felújítása is. Ugyanakkor számos konfliktus is fűződik a nevéhez, megszüntette a társulatot, és az énekeseket szerepekre szerződtette, feszültség alakult ki a vidéki színházakkal és a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, ráadásul a kosztümös operajátszás mellett teret engedett a modernebb rendezéseknek is, ami nem találkozott a konzervatívabb operakedvelők ízlésével.

Ki dönt és mi várható?

Úgy tudjuk, a pályázatok elbírálására létrehozott bizottság Ókovács pályázatát támogatta, de csak rövidebb, két éves ciklusra, vagyis nem kapna újabb öt évet. Mindez akkor lehetséges, ha van valaki, aki két év után átvenné tőle a stafétabotot, és ez valószínűleg Zoboki Gábor lenne, aki népszerű a művészek körében, és egy magyar és egy külföldi intendatúrát építene föl. Ő a kialakult gazdasági helyzetben (amikor a Magyar Állami Operaház 2022-re összesen egymilliárd, 2023-ra egyelőre ötszázmillió forintos elvonással számol a megsokszorozódott energiaszámla mellett) végül nem adta be a pályázatát, és erről értesítette Orbán Viktor miniszterelnököt, Csák János kultúráért és innovációért felelős minisztert és Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárt is.

Mindezek fényében gyanítható, hogy a főigazgató pályázat sorsa egészen magas szinten dől el,

a késlekedésben pedig szerepet játszhat az, hogy megírtuk azt, hogy Ókovács csak két évre kapná meg a megbízást, de különösen az boríthatta az eredeti tervet, hogy amikor ennek elvi lehetőségéről kérdeztük a Sunday Brunch adásában, a jelenlegi főigazgató egyértelművé tette, hogy két évre nem vállalná a megbízást. Azt mondta, nem volna bölcs döntés bárkit is az adott ötéves limit alatt kinevezni.

Rendkívül szakmaiatlan döntésként élném meg, és nyilván bizalmatlanságként, a probléma iránti hozzá nem értésként. Ez olyan volna, mintha ha egy stoplist adnak a lábra, amelyik csak 75 percig jó, miközben a meccs 90 percig tart

– fogalmazott.

Mindezt azzal magyarázta, hogy egy színház több évre előre tervez, vagyis egy direktornak szüksége van arra, hogy kidolgozott terveit megvalósíthassa. Ő ráadásul 11,5 éve áll az intézmény élén, és szeretne már egy olyan vezetői periódust kifogni, amikor nem kell építkezni, nem kell tervezni, nem kell késéseket kezelni, nem kell bezárni, nem kell fertőtleníteni.

Ennek fényében elképzelhető, hogy a bizottság újraértékeli a döntést, ez pedig két irányban mozdíthatja el a történéseket: vagy mégis csak megkapja Ókovács öt évre a főigazgatás lehetőségét, vagy eredménytelennek ítélik a pályázatot. A kiírás szerint amennyiben a pályázat eredménytelen, úgy legkésőbb az eredménytelenségről szóló döntéstől számított 60 napon belül újra ki kell írni a pályázatot.

