Meghalt a Fleetwood Mac énekese

A család közleménye szerint McVie békésen hunyt el a kórházban, hozzátéve:

Szeretnénk, ha mindenki a szívében tartaná Christine-t, és emlékezne egy hihetetlen emberi lény és zenész életére, akit mindenki szeretett."

Halálának hivatalos okát nem hozták nyilvánosságra, azonban a családja azt mondta, hogy „rövid betegségben” hunyt el.

McVie 1970-ben csatlakozott a Fleetwood Machez, miután feleségül ment John McVie basszusgitároshoz. 28 év után 1998-ban távozott, majd 2014-ben visszatért. Ő állt a legendás zenekar számos slágere mögött, mint például az Everywhere, a Little Lies, a Don't Stop és a Say You Love Me.

A zenekar közleményében a következőket írta:

Nincsenek szavak, amelyek leírhatnák szomorúságunkat Christine McVie halála miatt. Ő valóban egyedülálló, különleges és mérhetetlenül tehetséges volt. Ő volt a legjobb zenész, akit bárki elképzelhetett a zenekarában, és a legjobb barát az életben. Olyan szerencsések voltunk, hogy vele élhettük az életünket. Egyenként és együtt is mélyen tiszteltük Christine-t, és hálásak vagyunk a csodálatos emlékekért. Nagyon fog hiányozni.

McVie Christine Perfect néven született a lancashire-i Bouthban 1943. július 12-én. A zene már fiatalkorától kezdve része volt az életének, és a családja szerves részét képezte. Édesapja, Cyril Percy Absell Perfect koncerthegedűs volt, míg nagyapja a westminsteri apátság orgonistája.

Bár szobrászatot tanult azzal a szándékkal, hogy művésztanár legyen, összebarátkozott blueszenészekkel, és koncertezni kezdett.

A Fleetwood Mac előtt 1967-től a Chicken Shack nevű blueszenekar tagja volt. Miközben a Chicken Shack zongoristájaként és háttérénekeseként tevékenykedett, sessionzenészként játszott Peter Green néhány dalában a Fleetwood Mac második, Mr. Wonderful című albumán.

Miután 1970-ben csatlakozott a zenekarhoz, McVie 1974-ben a többi taggal együtt az Egyesült Államokba költözött. A következő évben csatlakozott Stevie Nicks és Lindsey Buckingham is, majd nem sokkal később megjelent a zenekar saját nevét viselő album.

A lemez tartalmazta McVie Over My Head és Say You Love Me című dalait, az előbbi volt az első dal, amely bejuttatta a zenekart az amerikai rádiókba és bekerült az országos top 20-ba.

1976-ban jelent meg a Rumours, a Fleetwood Mac egyik legnagyobb példányszámban eladott albuma. McVie egyik dalát az albumon, a You Make Loving Fun-t a zenekar világosítójával, a Curry Granttel folytatott viszonya ihlette.

Christine és John McVie 1976-ban elváltak, de barátok és szakmai munkatársak maradtak.

1979 és 1982 között McVie a Beach Boys dobosával és társalapítójával, Dennis Wilsonnal járt. Viharos kapcsolatuk ihlette a Fleetwood Mac 1982-ben megjelent Hold Me című dalát. Wilson a következő évben vízbe fulladt.

A Fleetwood Mac tagjaként McVie-t 1998-ban beiktatták a Rock & Roll Hírességek Csarnokába, de még abban az évben elhagyta a zenekart, hogy nyugdíjba vonuljon. 2014 januárjában csatlakozott újra a zenekarhoz, majd néhány hónappal később elnyerte az Ivor Novello Award for Lifetime Achievement díjat.

McVie két Grammy-díjat nyert, és az év elején kapta meg utolsó Grammy-jelölését.

A Songbird (Orchestral Version) című dal, amely első szólózenei válogatásáról, a Songbirdről származik, a legjobb hangszerelés, hangszerek és ének kategóriában van versenyben.

(Borítókép: Lester Cohen / Getty Images Hungary)