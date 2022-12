Caramel karrierjének csúcsa, Horváth Charlie kedvenc gitárosa, Ákos nagy pillanata

Megjelent Leslie Mandoki első magyar nyelvű lemeze 25 év után, melyen olyan hazai előadók vendégszerepelnek, mint Szakcsi Lakatos Béla, Horváth Charlie, Takáts Tamási, Pápai Joci, Mező Misi, Ákos, Zséda és Caramel. A Magyar képek című album az aranylemez minősítésű Hungarian Pictures nyomán készült most el.

2022. december másodikán megjelent Magyar képek címmel Leslie Mandoki első magyar nyelvű lemeze a 25 éve kiadott Találkozások című album után. Bár az akkori lemezen olyan neves magyar előadók szerepeltek, mint Somló Tamás, Cserháti Zsuzsa, Demjén Ferenc vagy Zorán, Mandoki most is a hazai könnyűzene élvonalának neveiből válogatott albuma vendégszereplői közé, így adódott össze a jelen névsor: Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamási, Pápai Joci, Mező Misi, Ákos, Zséda, Caramel és a Találkozásokon szintén szereplő Charlie.

Mindenkinek van egy sztorija

Az esemény sajtótájékoztatóján többen is megszólaltak a lemezen közreműködő előadók közül, akik pedig nem tudtak személyesen részt venni az eseményen, videóüzenet formájában kerültek a pódiumra Mandokiék mellé. A videóüzenetek között megszólaló Caramel munkássága csúcspontjaként írta le, hogy a Mandoki Soulmates tagjaival dolgozhatott közösen egy lemezen, akik valóban a szakma legnagyobb csúcsainak számítanak, náluk nincs magasabb szint a pop, a rock és a jazz világában.

Hasonlóan pozitív gondolatokat küldött Mező Misi is a távolból:

Megdöbbenve néztem, amikor először megkeresett Leslie, hogy ezen a lemezen szerepeljek, amin fantasztikus muzsikusok játszanak, világsztárok. Amikor letöltöttem az Új a szél című dalt, az üzenetével azonnal tudtam azonosulni, és ahogy megismertem Leslie-t, még inkább értelmet nyert a szám lényege.

Horváth Charlie is üzent a videóban. Számára hatalmas élmény és megtiszteltetés, hogy olyan zenészlegendákkal játszhat együtt, mint Mike Stern, aki az ő személyes kedvence, ha gitárosokról van szó. Szintén videóban üzent Pápai Joci is, aki háláját fejezte ki, hogy részese lehetett ennek a produkciónak, és reméli, elégedettek a munkájával.

A videón szerepelt még Szakcsi Lakatos Béla is, aki bár dolgozott a lemezen, annak megjelenését sajnos nem élhette meg. Mandoki elmondása szerint Szakcsi fedezte őt fel. Látta játszani, majd az egyik koncertjén felhívta maga mellé a színpadra, ez számára egy meghatározó pillanat volt. Szakcsi még viccelődik is a videóüzenetben:

Leslie-nek nem mondtam, de szoktam a zenészekkel viccelődni, hogy kár, hogy nem én találtam ki! Ilyet nem szoktam mondani, nem irigységből, de óriási ötlet! Amit Mándoki kitalált, fantasztikus, a hazáját terjeszti, a magyar népdalokat, magát Bartók Bélát. Minden jazz- és rockzenész rajong Bartókért. Ahhoz, hogy egy művész fennmaradjon 30 évig mindig újat kell hoznia, ami épp a megfelelő és a közönségnek és szakmának is jó.

Régi barátok

A helyszínen megjelent Ákos is elmesélte Leslie Mandokival egyik korai élményét, mikor utóbbi a Tarzan című rajzfilmhez keresett megfelelő magyar énekhangot. Elsőre nem hitte el, hogy valóban őt akarja felkérni, majd azt mondta, elfogadja azzal a feltétellel, hogy ő is írhatja meg a szöveget. Mandoki mondta, hogy ezt egyeztetni kell a Disney-vel, ezután pedig Ákos azt hitte, többé nem fogja hívni. Ez végül nem így lett, a két zenész pedig azóta is jó barátságot ápol.

Zséda is elmesélte emlékeit, akit Mandoki egész fiatal kora óta ismer. Mikor még pár hónapos volt a kisfia, a híres, németországi Red Rock stúdióba ellátogathatott, mely hatalmas élmény volt számára. Mikor a producer megkereste, hogy énekelne-e a lemezen, nem volt kérdés számára, hogy részt vegyen, ellenben mikor megtudta, hogy népdalt kell énekelnie, elsőre kicsit aggódott. Mégis reméli, hogy ő, mint nem tradicionális népdalénekes, talán adhat valami színt, amelytől még inkább különleges lesz a produkció maga.

Végül a helyszínen megjelent Takáts Tamás is nyilatkozott élményeiről, hisz őt Mandoki a Soulmatesbe is meginvitálta mint zenészt. Számára elképzelhetetlen volt, hogy milyen profizmust képviselnek ezek az előadók. Nehéz is volt megszoknia, viccesen mesélte, hogy katonás fegyelem van ebben a zenekarban. A tíz óra nem negyed tizenegyet jelent, ha pedig Leslie beszél, akkor mindenki csöndben marad, mert fontos dolgokról van szó.

A Magyar képek című lemez mellett, 25 éves jubileuma kapcsán újra kiadták a Találkozások albumot is. Mindkét alkotás a mai naptól, december másodikától elérhető a boltokban a Magneoton kiadó gondozásában.

(Borítókép: Molnár Ferenc Caramel 2022. május 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)