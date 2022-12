Lakatos Levente szerint már randizni is nagy bátorság

Talán ősz volt, talán karácsony, amikor Mészáros Piroska egy nagy, fekete borítójú, üres könyvet ajándékozott Gerlits Rékának, rajta a következő felirattal: Bátorságok Könyve, amelyből online magazin született.

Piroska és Réka együtt kezdték színészi pályájukat a Nemzeti Színházban, majd együtt járták végig a Camino de Santiago zarándokutat,

ami ahelyett, hogy megölte volna a két lányt, csak megerősítette a köztük lévő kapcsot, és baráttá formálta őket.



A két színésznő most az Eötvös10-ben Mindennapi bátorságunk címmel tart előadás-sorozatot, amely a szokatlan, mégis példaértékű barátságuk történetén keresztül mutatja meg, hogyan élhetjük meg a bátorságot a mindennapokban. A megelevenedő történetek mellett mindig érkezik egy vendég is az előadásba, akivel Piroska és Réka exkluzív riportot készít, így a nézők élőben láthatják, hogyan is készül a Bátorságok Könyve.

Az igaz sztorin alapuló előadás nemcsak elgondolkoztató, de megható és humoros is, ráadásul roppant interaktív, hiszen a színésznők gyakran a közönség véleményét kérik ki egy-egy jelenetnél, és persze a vendéggel való beszélgetésbe is bevonják a publikumot.

A produkció szerint bátornak lenni annyit jelent: bűntudat nélkül sírni, idegenekkel ismerkedni, félelem nélkül szeretni, elbukni, tanulni, okosodni, erősödni, és persze a mindennapi élethelyzetekben helyt állni. Az előadás filmszerű, zenével és vizuális elemekkel tarkított barangolás az emberi lélek útvesztőjében.

Bátornak született

A legutóbbi, november 26-i előadás sztárvendége az író, influenszer, youtuber és podcast-házigazda, Lakatos Levente volt, aki maga is megosztotta a nézőkkel néhány bátor tettét. Levente a pandémia idején alapított könyvkiadót, ami legalább annyira vakmerő vállalkozás volt, mint amikor pályakezdő, névtelen szerzőként magánúton dobta piacra első regényeit.

Annak ellenére, hogy előadás szándékosan erre a formátumra épült – vagyis hogy a színésznők félúton egy vendéggel interjúznak –, a reggeli beszélgetős műsorra hajazó, körülbelül tizenöt perces megszakítás kissé értelmezhetetlenné tette a produkciót.

Lakatos Levente remek beszélgetőpartner, ugyanakkor néha ő lépett az interjúztató szerepébe, zavarba ejtve nemcsak a nézőket, de Piroskát és Rékát is. A bátorság témakörére épülő előadás ezen része inkább a randizásra és a párkereséssel kapcsolatos félelmekre hegyeződött ki, ehhez persze minden bizonnyal az író személye is hozzájárult: Lakatos Levente erotikus regényeivel lett ismert a hazai olvasók körében, nem meglepő tehát, hogy szívesen elemezte a női és férfi princípium közötti eltéréseket, a romantikus gondolatokat és a testiséget.



A beszélgetés végeztével folytatódott a két színésznő élettörténetének színpadi feldolgozása, méghozzá zenés formában: igazi slágerek csendültek fel a létezés szépségeiről és árnyoldalairól, és ríkatták meg a közönséget.



(Borítókép: Terminál Workhouse)