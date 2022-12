Rasszizmussal vádolják Tim Burtont, a Wednesday rendezőjét

Tim Burton filmjei és animációi nagyon egyedi stílussal rendelkeznek, sokak szerint azért nem választ színes bőrű színészeket, mert nem illenek bele az általa teremtett világba. Ám most már dolog borzolta fel a kedélyeket.

Még 2016-ban akadt ki az internet népe, hogy korunk egyik legnagyobb rendezője, Tim Burton rasszista. A vádak azért érték a legendás alkotót, mert filmjeibe rendszerint fehér színészeket válogat be. 2016-ban jelent meg az első filmje, amelyben az egyik főbb szerepet egy fekete bőrű színészre osztotta. A Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című filmben az egyik főbb szerepet Samuel L. Jackson játszotta, és a 2016-os botrányból valószínűleg azért nem lett nagyobb lavina, mert a színész például megvédte Burtont, azt nyilatkozta, hogy

Nem hiszem, hogy ez az ő, vagy a történetmesélési módszerének a hibája lenne, egyszerűen csak így alakult. Tim egy igazán nagyszerű fickó.

Ám ettől függetlenül az embereket nagyon érdekelte, hogy ha nem a rasszizmus, akkor mi lehet az oka annak, hogy Burton ikonikus filmjeiben vagy animációiban nincsenek fekete karakterek. De mivel konkrét választ azon kívül, hogy így alakult, és a rendező attól még, mert elvárják, nem fogja ráerőltetni filmjeire a sokszínűséget, nem kaptak.

ezért az interneten elterjedt egy teória.

TikTokon lett felkapott az az elmélet, ami 2020-ban elindított egy hullámot a platformon. Sokan úgy gondolták, hogy a valódi ok, amiért Tim Burton nem castingol színes bőrű embereket a filmjeibe, az, hogy nem illenek a rendező által kedvelt szürke és rideg esztétikához, és csontvázszerű színészi megjelenéshez. Ezért aztán rajzokkal és sminkkel próbálták bizonyítani ennek ellenkezőjét.

Ez a botrány is hamvába halt, viszont idén újra feltámadt, ugyanis megjelent a Netflixen Tim Burton rendezésében a Wednesday című sorozat, amiben a főbb mellékszerepekben több fekete bőrű színész is fellelhető. Igen ám, viszont a kiélezett közönség most abban látja a hibát, hogy

Burton kizárólag olyan szerepekbe választotta ki ezeket a színészeket, akik a sorozat legnagyobb részében negatív karakterként vannak ábrázolva,

azaz tipikusan az iskolai zaklató figurákat testesítik meg.

A sorozatban a polgármester fiát Lucast, aki mindenkibe beleköt, Iman Marson játssza, a tipikus gonosz lányt, Biancát pedig Joy Sunday alakítja. És bár a közösségi média, főként a TikTok és a Twitter másról sem szól, mint Tim Burton rasszizmusáról, Joy Sunday olyan lelkes áradozással nyilatkozott a rendezőről a Deadline újságírójának, olyan szeretettel mesélt Burtonről, hogy nehezen lehet ennek fényében a rendezőt rasszizmussal vádolni.

Most is mosolyognom kell, egyszerűen annyira jól éreztük magunkat vele, nagyon fogékony volt az együttműködésre. Kész volt játszani, és lehetett vele nevetni a forgatáson... Igazán gyönyörű élmény volt, és nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy vele dolgozhattam.

(Borítókép: Tim Burton a Wednesday című sorozat bemutatóján Los Angelesben 2022. november 16-án. Fotó: Leon Bennett / Getty Images)