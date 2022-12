Rick Astley és Nik West is fellép a Jazzpikniken

A fesztiváloknál kialakult a „piknikélmény” fogalma, amelyet a magyar közönség ma már Paloznakhoz köt, és emiatt évről évre ellátogat a dűlőbe, hogy legendás nemzetközi zenészek és formációk mellett a hazai jazz élvonalával és a legújabb, kísérleti zenével is megismerkedjen – áll a fesztivál közleményében.

A 2023-as Jazzpikniket a legjobbak között jegyzett női funk-rock és soul basszusgitáros és énekesnő, Nik West nyitja 2023. augusztus 3-án.

A nyitóestén Rick Astley személyében egy visszatérő legenda is színpadra lép. Alighanem mindenki emlékszik a Never Gonna Give You Up című slágerre és előadójára, akiért lányok milliói rajongtak. A nyolcvanas évek életérzésének elválaszthatatlan részét képezte ez a dal. Rick Astley augusztus 3-án, csütörtökön visszatér a domboldalra, hogy legnagyobb slágerei mellett kifinomult soul hangzásával varázsolja el a piknikezőket.

Augusztus 4-én az elektronikus zene úttörője, a Thievery Corporation lép színpadra. A washingtoni duó története több mint két évtizede indult, zenéjükben a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfajai keverednek.

A pénteki este a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops koncertjével folytatódik. A kísérletnek induló, pop-funk-jazz fusion feldolgozásokon alapuló sorozatuk ma már világhírű produkciónak számít, 2014 óta saját albumokat is megjelentetnek.

Augusztus 5-én, szombaton a Jazzpikniken ad koncertet az acid-jazz legfontosabb zenekara, az Incognito. Az Incognito a kilencvenes évek táncos-funkos acid-jazz hangzásának legfontosabb együttese lett: ontotta a klubslágereket, egész Európa az Incognitóra táncolt. Az időről időre újjáalakuló Incognitóban fennállása alatt közel 150 muzsikus zenélt, de kulcsfigurája továbbra is Bluey, akinek köszönhetően az együttes nem veszített régi fényéből: táncos, laza, mégis vibráló, lüktető dallamok jellemzik a nagyszerű koncertprodukciót.

