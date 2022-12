Hosszas udvarlás után végül döntött Árpa Attila, választott a Nagy Ő

2022-ben sajnos még mindig ott tartunk, hogy olyan műsort vetít a televízió, ahol a nők úgy küzdenek a félismert férfi szívért, hogy ha kell, melltartóban terepfutnak, ha kell, öltáncot lejtenek, és amikor már közel az áhított cél, még a textilt is ledobják, ha arról van szó.

Árpa Attila döntött, hétfő este kiderült, melyik lányt választotta maga mellé.

Amikor A Nagy Ő idei évadáról beszélünk, nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy Árpa Attila producer. Pontosan ezért nem Árpa Attilát lehetett látni a képernyőn, hanem a tévés szakembert.

Bár Árpa Attila több produkcióban színészként is jegyzi magát, Oscar-díjas alakítást eddig nem igazán láthattunk tőle, de azt alá kell írni, hogy ebben a műsorban élete alakítását nyújtja. Az egész évadban akkora troll volt, hogy ez tette szórakoztatóvá a látottakat azok számára is, akik pontosan tisztában voltak vele, hogy Árpa

nemcsak a szerelmet kereste ebben a műsorban, hanem a fizetését is.

Szórakoztató volt nézni, hogy a show kedvéért damilon mozgatta a lányokat. Pontosan tudta, milyen mondatok, fordulatok tesznek jót a nézettségnek, ám szándékait egy pillanatig nem lehetett komolyan venni. A lányokat mindezért egyetlen okból nem kell sajnálni, ez pedig a tény, hogy a 19 nőből majdnem mindenki szintén más ambíciókkal érkezett a műsorba: nem Attilát akarták meghódítani, hanem követőik számát szerették volna növelni.

Nő fehér lovon

Talán egy lány jelentett ezalól kivételt, méghozzá a döntőbe jutott két lány közül az egyik: Timi.

A TV2 műsorában a szőke ciklon volt az egyetlen olyan szereplő, aki bevallotta, hogy ugyan Árpa Attila a zsánere, de ettől függetlenül szkeptikusan állt a versenyhez. Nem nyerni akart, hanem arra volt kíváncsi, hogy a férfi milyen ember, hogyan érzi magát mellette. Szavai őszintének hatottak, látszott rajta, hogy motivációját nem az Insta-fiókja népszerűsége jelenti.

Az élveteg nagybácsi

Az utolsó adásban Árpa Attila Bogival és Timivel kézen fogva sétált be a napsütötte toszkánai snittbe. Kellemetlen volt végignézni, ahogy a lányok két oldalról puszit nyomtak a férfi arcára, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, majd bementek a villába. Árpa Attila pedig felvette a sztereotip élveteg nagybácsi fejet, úgy követte őket a rusztikus kőépületbe.

A férfinak két napot kellett töltenie a lányokkal, egy napot Timivel, egy napot Bogival. Ebben a sorrendben. Az évad összes adásában megfigyelhető volt a jelenség, hogy Árpa Attila bármit kérdezett, minden lány a biztos és jól bevált „nagyon” jelzővel fejezte ki az érzelmeit. Ettől a legtöbb párbeszéd a pornófilmek világából a popkulturális életben átterjedt „very big”-diskurzust idézte. Akármilyen hihetetlen, Toszkána nagyon szép, az étel nagyon jó, a táj nagyon tetszik.

A hedonizmus császára láthatóan nagyon lubickolt az olasz életérzésben,

ezért tanúi lehettünk annak, ahogy idegen olasz embereknek köszöngetett, néha magabiztosan ciao helyett arrivedercivel (ami a viszontlátásra olasz megfelelője), és a sokkot kapott olaszok között etette szájából – mint egy felelősségteljes madármama – nyers hússal az oldalán lévő nőt csőrözés közben.

A tévés szakembert láthatóan néha elnyomták az ösztönök, de hát nem csoda: mindkét randin, mindkét lánnyal olyan szituációba keveredett, ahol a vér alighanem elhagyta az agyát – úgy pedig nehéz gondolkodni. Timivel újra elővette a Dirty Dancing ikonikus táncjelenetét, ám a pózt a medencében újfent nem sikerült kitartani. Cserébe Magyarország teljes tévénéző lakossága csodálhatta Timi vizes fenekét.

Babyt senki sem ültetheti a sarokba

Azért a 26 éves Bogit sem kellett félteni, ő még a fürdőruhafelsőt is ledobta egy ponton. A lány egészen sajátosan kezeli a magyar nyelvet, de a kuszán megfogalmazott gondolatok között a műsor talán egyetlen komoly gondolata nála hangzott el. Árpa Attilával arról beszélgettek egy domboldalon, piknikezés közben, hogy egy férfinak is ki kell mutatnia az érzéseit, akkor is, ha ezzel felfedi sebezhetőbb oldalát.

Ezt pedig a XXI. században igenis normalizálni kell, egy férfi nem csak akkor férfi, ha véres kézzel viszi haza a mamutfejet, amit puszta kézzel tépett le az állatról. Ettől függetlenül nyilván visszás mindezt egy olyan műsorban kijelenteni, ahol

a nők alulöltözötten vonaglanak, mert azt érzik, hogy a külsejükkel tudják felhívni magukra a hőn áhított figyelmét.

Attila többször mondta a lányoknak, hogy ő szeretetre vágyik, de azért ne legyenek illúzióink. Ez egy műsor. Attila is vágyhat a gázsira, illetve testi örömökre, amit többször is hangoztatott, ez utóbbi villanásokban érdekes módon meglehetősen őszintének és önazonosnak tűnt.

A két randinap végét követő szellős olasz reggelen a lányok elég pusztító hangsúlyozással olvasták fel narrációikat, miközben szép ruhában pózoltak a fenséges toszkán tájakon, majd A Nagy Ő kamerái előtt a nagy ő elé vonultak, hogy megtudják, hogy a Nagy Őnek kettejük közül ki lehet a nagy ő.

Arrivederci Amore

Bár percekig úgy tűnt, hogy Attila végül saját magát választja – annyira az útkeresésről és önmaga megtalálásáról beszélt –, végül útjára engedte a „szeleburdi labradorkölyköt”. Azaz Bogi kapta a kosarat, az ő lábára kötött útilaput, neki rögtönözte elbocsátó szép üzenetét.

A lányt azzal nyugtatta, hogy ha egy jó kajára vagy filmnézésre vágyik, barátra, csak keresse fel.

Amennyiben ez megtörténik, Timi biztos nagyon boldog lesz.

Ugyanis Árpa Attila nem pusztán magát választotta, hanem önmagát, oldalán a nővel, aki fehér lovon érkezett a műsorba.

Véget ért A Nagy Ő, mi pedig egy csodálatos kapuzárási pániknak lehettünk tanúi. Arról, hogy a műsor forgatása óta Attila és Timi még együtt van-e, nem sokat tudni. Ahogy arról sem sokat, Timi mennyire lesz boldog, miután valószínűleg ő is végignézte az utolsó adást, szembesült a félmeztelen Bogit ölelő Attila látványával.

(Borítókép: Árpa Attila. Fotó: TV2 Sajtószoba)