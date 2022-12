Ingyenesek a filmek a Cinemira ünnepi filmfesztiválján

A fesztivál keddtől egy hónapon át az eddigi legjobb versenyfilmjeiből nyújt ingyenes válogatást a közönségnek új streaming aloldalán, ahol életkori ajánlás szerint böngészhetők a különböző kisjátékfilmek, animációk. A fesztivál 45 kisfilmmel indul, de december folyamán felkerülnek további meglepetésfilmek is.

A Cinemira KIDS korábbi nyertes filmjei közül látható többek között A papírsárkány (The Kite) című, stop-motion technikával készült nagyapa–unoka történet; A csodálatos játék (The Amazing Toy) című film; egy magyar kisfiú és egy kínai kislány barátságát bemutató Kicsi csípős; és a magyar sakkbajnokokról szóló Cserebogarak: A Polgár lányok című alkotás.

Jövő évi filmek is elérhetők

Rendhagyó módon a nézők a 2023-as Cinemira KIDS kínálatába is előzetes betekintést kapnak, olyan, még vetítésre váró versenyfilmekkel, mint az afrikai népmeséken alapuló A világ születése című animáció, az Óvakodj a farkastól! (Beware The Wolf!) vagy a Színes álom (Dream in Color) című animációs film.

A kamaszoknak szóló, idén novemberben megrendezett Cinemira Teen versenyéről az MTI szerint a Paradicsommadár (Bird of Paradise), valamint a magyar Klíma, orrvérzésig és Perfect Match című kisfilmek lesznek láthatók. Megtekinthető lesz az idei Cinemira Teen legjobb nemzetközi kisfilmjének választott, útkeresésről és a szülői elvárások súlyáról szóló Trófea (Trophy), valamint az animációs zsűri külön dicséretében részesített, mentális higiénéről szóló Nyári zápor (Sommerragen) című alkotás is.