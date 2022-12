Kibertámadás érte a Met operaházat

A hatóságok még nyomoznak, hogy ki vagy kik állhatnak annak a kibertámadásnak a hátterében, amelytől kedden leállt a New York-i Metropolitan Opera online jegyértékesítési szolgáltatása és weboldala. A rendszer több mint 30 órán át nem volt elérhető.

A New York-i Metropolitan Opera – amelyet röviden csak Metnek szoktak nevezni – a világ egy legjelentősebb dalszínháza. Az 1880-ban alapított intézmény közel 4000 látogató befogadására képes, évente pedig több mint 200 előadást szoktak tartani. A Met fennállása óta olyan világsztárok fellépéseinek adott otthont, mint Luciano Pavarotti, Plácido Domingo vagy Renata Tebaldi.

A kedden történt kibertámadás súlyos problémát és bevételkiesést okozott az operaháznak – írja a The New York Times. Az év ezen szakaszában az intézmény jegykezelő platformja mintegy napi 200 000 dolláros forgalmat kezel. Az online rendszerek összeomlása ellenére az előadások nem álltak le, így kedd este az operaház bemutatta az Aidát, szerda este pedig a The Hours című előadást. A Met egyik legnagyobb bevétele mégis a közkedvelt rush ticket szolgáltatásukban rejlik, amely az utolsó pillanatos, kedvezményes jegyeladásokat takarja.

Ez mindkét nap kiesett.

A probléma több mint 30 órán keresztül állt fenn, mire sikerült újra működésre bírni a rendszereket. Szerdán már elértek annyit, hogy a weboldalra látogató közönséget egy külső linkre irányítsa át a rendszer, amely biztosította az embereket, hogy csak a szerverek álltak le, a zenészek, a világítás és az énekesek továbbra is készek őket szórakoztatni.

A ma esti fellépést a tervek szerint megtartjuk. Jelenleg szerverhibákat tapasztalunk, amelyek gátolják a weboldalunk, a jegyeladási rendszerünk és az ügyfélszolgálatunk rendes működését. A ma esti előadásnál nem fogják tudni igénybe venni a rush ticket szolgáltatásunkat. Megértésüket köszönjük!

Ismeretlen tettes

Bár még nincs hír arról, hogy ki vagy kik állhatnak a támadás hátterében, az FBI nyomozást folytat az ügyben. A Metropolitan Opera közismerten felvállalta nemtetszését az orosz–ukrán háború kapcsán, és nyíltan kiállt Ukrajna mellett. Többek között jótékonysági koncertet is szervezett, valamint megvált Anna Netrebko orosz származású énekesnőtől, mivel a neves szoprán nem határolódott el hivatalosan is Vlagyimir Putyin elnöktől az intézmény kérésére.

Peter Gelb, a Met főigazgatója azt mondta a The New York Timesnak, hogy kedd reggel fedezték fel a problémát, amikor zavart észleltek a jegyeladásoknál.

A színpadon és az énekeseken kívül semmi sem működik

– mesélte szerdán az újságnak.

A főigazgató elmondta: szakértőket vontak be, hogy képesek legyenek kezelni a problémát. A támadás a legrosszabbkor érkezett, mivel az év legforgalmasabb időszakában egy ekkora kiesés visszaveti azt az újjáépülést, amelyet a Covid-járvány óta ért el az intézmény.