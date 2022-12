Kiderült, mikor jön az Aranybulla-sorozat

Elkészült az Aranybulla televízióssorozat-változata, amelyet a trailer végén olvasottak szerint 2022. december 25–30. között vetítenek a Duna televízióban minden este 20 órától. Az Aranybullából a későbbiekben egész estés film is születik. Cikkünkben megnézhetik a sorozathoz készült első hivatalos trailert is.

Az Index készített először interjút Kriskó Lászlóval, az Aranybulla című televíziós sorozat rendezőjével és egyik producerével, aki elmondta, hogy a televíziós dokumentumsorozatban lesznek filmes részletek, de mellette történészek és szakértők segítségével mesélik el a kort. A film 45 évet ölel fel, III. Béla halálától (1196) a muhi csatáig (1241), és reményeik szerint ebből nemcsak – ezek szerint hatrészes – sorozat, hanem egész estés moziverzió is készül. Utóbbiban már nem lesznek megszólalók, csak az egybefüggő történet.

A mozifilm jövő tavaszra jöhet ki, a televíziós sorozat viszont elkészült idén, az Aranybulla (1222) megszületésének 800. évfordulóján, és a sok színészi megszólalással tarkított első hivatalos trailer végén olvasható felirat tanúsága szerint 2022. december 25. és 30. között adják majd a Duna tévén minden este 20 órától. (A trailer korábbi változatát szintén az Index közölte elsőként.)

Kriskó László elmondása szerint bármikor csinált történelemmel foglalkozó filmet, azzal szembesült, hogy minden korszakban darázsfészekbe nyúlt.

„Nincs két szakértő, aki ugyanazt mondaná, de itt annyi történésszel beszéltünk, hogy a végén kikristályosodik valami

közösen elfogadható igazság.

Ki kell emelnem F. Romhányi Beatrix egyháztörténészt, aki rengeteget segített a korról, a szokásokról kialakított képben. Major Balázs régész a Szentfölddel és a keresztes hadjáratokkal, Veszprémy László történész a hadtörténettel foglalkozott, és segített még Teiszler Éva is, ő a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa. Zsoldos Attilának most jelent meg könyve A 800 éves Aranybulla címmel: nála is jártunk, elolvasta a forgatókönyvet, és adott tanácsokat, de idő hiányában nem tudta vállalni a részvételt.”

Eddig nem látott középkor

A rendező szerint a történészek között vita van arról, hogy az Aranybullát a magyar urak kényszerítették-e ki, vagy András zseniális húzása volt.

Egyre inkább azt látják, hogy az Aranybulla elég sok pontban Andrásnak kedvezett, de mindkét fél megtalálhatta a számítását.

A történészek szerint II. András reformer volt, csak nem volt szerencséje.

Kriskó László úgy véli, a magyar középkor legdicsőbb korszaka az Árpád-házi királyok uralkodása, amikor Magyarország Európa egyik legnagyobb, leggazdagabb vezető hatalma volt, de a filmben megismerjük királyaink emberi odalát is, együtt éljük át velük dilemmáikat, kudarcaikat, dicsőségeiket.

A II. Andrásról és koráról készülő film hiánypótló: magyar filmen eddig nem látott középkor tárul a szemünk elé nagyszerű, hiteles jelmezekkel, díszletekkel, kellékekkel, kiváló színészi alakításokkal.

Az idősebb II. Andrást Trill Zsolt, a fiatal királyt Veréb Tamás, Gertrúdot Törőcsik Franciska, János érseket Rátóti Zoltán alakítja, a teuton lovagok vezére Fenyő Iván, az öreg keresztes László Zsolt. A rendező Kriskó László, az operatőr Csincsi Zoltán, a producerek Rákay Philip, Csincsi Zoltán, Hábermann Jenő és Kriskó László. A költségvetés egymilliárd forint fölött alakul.

(Borítókép: Részlet az Aranybulla hivatalos traileréből)