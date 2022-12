Justin Biebert, Madonnát és Paris Hiltont is perbe fogták

Keresetet nyújtottak be a Bored Ape Yacht Club és a Yuga Labs ellen azzal a váddal, hogy hírességek bevonásával mesterségesen növelték az általuk forgalmazott NFT-k értékét. A Yuga Labs által gyártott NFT-k, valamint az általuk forgalmazott, ApeCoin nevű kriptovaluta ügyének keresetében olyan vezető hírességek is szerepelnek, mint Justin Bieber, Madonna, Post Malone, Snoop Dogg vagy The Weeknd.

Az NFT (non-fungible token) egy olyan algoritmus, kódsor, mely egy adott művészeti alkotás egyedi azonosítójaként szolgál. Ennek érdekessége, hogy ezáltal az emberek képesek az online térben is műalkotásokat vásárolni vagy eladni, mivel az egyedi azonosítójuk bizonyítja, hogy az adott mű az ő tulajdonukban van, legyen az kézzelfogható alkotás vagy digitális művészeti termék.

Milliós veszteség

Ezen kódsorok az elmúlt években hatalmas sikernek örvendtek, és közülük több is dollármilliós értékben kelt el, sokszor a klasszikus műalkotások alapvetően is horribilis árait szintén felülmúlva. Ez a helyzet a Bored Ape Yacht Club NFT-jeivel is, melyeket az NFT-ket és kriptovalutákat fejlesztő Yuga Labs cégcsoport készített. A vádirat szerint a cég hírességeket bevonva igyekezett mesterségesen megnövelni az NFT-jei értékét, aminek következtében hosszú távon elkerülhetetlen volt a vásárolt termékek drasztikus értékvesztése, valamint a vásárlók hatalmas anyagi vesztesége – írja a Rolling Stone magazin.

A benyújtott keresetben olyan nevek szerepelnek, mint Justin Bieber, Madonna, The Weeknd, Post Malone, Snoop Dogg, Serena Williams, de a megtalálni Jimmy Fallont és Paris Hiltont is, akik még egy adásban is beszélgettek a Yacht Club NFT-jeiről. Magánszemélyeken túl cégeket is falhoz állítanak a pert indítók, úgy mint az Adidast,

amely egy limitált kiadású sorozatot is dedikált a majmos csapatnak.

Persze nem minden ilyen egyszerű, hisz akadnak akik mindkét oldalon vesztettek, úgy mint Justin Bieber, aki maga is nagyot bukott, mikor a 2022. januárjában 1,3 millió dollárért megvásárolt NFT-je novemberre már csupán 69 000 dollárt ért.

Meddig vezetnek a szálak?

A kaliforniai körzetből indított per mögött két elégedetlen vásárló áll, név szerint Adam Titcher és Adonis Real. Míg az előbbi a Yuga Labs-tól vásárol NFT-jei után bukott egy nagyobbat, addig az utóbbi az ApeCoin nevű, szintén Yuga Labs által gyártott kriptovalutával fürdött be, amit azért szerzett be, mert elhitették vele, hogy szüksége lesz rá, ha a Bores Ape Yacht Club metaverzumában szeretne különféle termékeket vásárolni.

A vádlottak promóciós kampánya rendkívül sikeresnek bizonyult, mely dollármilliárdokat generált a vásárlási és viszonteladási folyamtok során

– áll az ügyvédek által benyújtott keresetben.

A hírességek által gyártott ajánlások és félrevezető promóciók a teljes BAYC-ökoszisztéma (az úgynevezett Otherside metaverzum) elindításával kapcsolatban képesek mesterségesen növelni a BAYC NFT-k iránti érdeklődést és árakat a releváns időszakban, ami arra készteti a befektetőket, hogy ezeket a veszteséges befektetéseket drasztikusan felfújt árakon vásárolják meg.

A kereset azt is állítja, hogy Guy Oseary, szórakoztatóipari menedzser partneri viszonyt ápol a Yuga Labs-szal, melnyek célja hogy „kiaknázzák az A-listás zenészekből, sportolókból és hírességekből álló ügyfélkörük által nyújtott lehetőségeket”, akiket a MoonPay kriptovállalaton keresztül diszkrét módon megfizetnek a promóciós munkájukért. Utóbb említett cég a kereset szerint kapcsolatban áll Oseary Sound Ventures nevű kockázati tőketársaságával.

Maga a per több ponton is hasonló az FTX kriptovaluta esettel, ahol szintén számos híresség bukott hatalmasat, úgy mint Tom Brady, Shaquille O'Neal, vagy Stephen Curry – utóbbi mindkét ügyben érintett.

(Borítókép: Angela Weiss / AFP)