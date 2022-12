Az összeesküvés-elméletek hívői már a The Beatles tagjait sem kímélik

Vannak, akik csupán a saját, mások az ismerőseik „szórakoztatására” gyártanak teóriákat a világ szürkezónáinak működéséről. De van olyan eset is, amikor a végeláthatatlan konspirációs elméletek kedvelői egymásra találnak, és kisebb-nagyobb csoportokba verbuválódnak.

Így jött létre az úgynevezett QAnon szervezet, ami arra a gondolatkörre épül, hogy a világ vezetői egy sátánista elit tagjai, akik gyermekek szexuális kereskedelmét segítik elő, a vérüket isszák és a szerveikkel seftelnek. Úgy vélik, a világ vezető kormányai rendelkeznek egyfajta belső, rejtett államformával (angolul „deep state”), ami arra hivatott, hogy egymással kooperálva az embereket az orruknál fogva vezessék, hisz a hétköznapi ember túl ostoba, hogy erre rájöjjön.

Titkok a titkos Q-tól

A QAnon szervezet 2017 óta működik aktívan, kezdeti magját szélsőjobboldali amerikai körök alkották. Nevét egy anonim, Q felhasználónevű személy után kapta, aki elméletileg titkosnak számító információkat osztott meg az interneten az emberekkel. Az irányzat követői úgy vélik, Donald Trump korábbi amerikai elnök titokban ezzel a szervezettel harcol, és egy napon, amit „a vihar” vagy „az esemény” néven emlegetnek, leszámol az ördögi, sátánista elittel, mindnyájukat tömlöcbe zárja, és elszámoltatja tetteikért.

A QAnon rengeteget merített a 2016-os Pizzagate mozgalomból, amely a Clinton családot vette górcső alá a gyermekek szexuális bántalmazásának ügyében. Elképzelésük szerint magas rangú demokrata párti politikusok szexuálisan zaklattak kiskorúakat egy Washington D.C.-ben üzemelő pizzériában.

Ez a teória addig gyűrűzött, míg egy fegyveres férfi támadást nem intézett az étterem ellen. A The Washington Post cikkében elmeséli, hogy miután a férfi egy gépfegyverrel megérkezett a helyszínre, kitessékelte a vendégeket, majd elkezdte keresni a titkos lejáratot, ahol a tulajdonosok fogva tartják a gyerekeket. Miután átlőtte egy számítógépes raktárszoba zárját, de mégsem talált semmit, megadta magát a kiérkező rendőröknek. A férfi beismerte tettének helytelenségét, majd börtönbe került,

ahonnan 2020-ban szabadult és átkerült egy közösségi javítóközpontba.

Az egykori Pizzagate hívők, akik közül mára rengetegen a QAnon csoport tagjai – jelmondatuk: „ahol egyikünk ott van, mind ott vagyunk” – a The Washington Post szerint aktívan részt vettek a 2021 januári ostromban a washingtoni Capitoliumnál. Az incidens következtében öten meghaltak, több mint 200 embert pedig őrizetbe vettek a hatóságok. A támadás kirobbantójának maga az akkori elnök, Donald Trump tekinthető, aki, mikor kiderült, hogy elvesztette a választást Joe Bidennel szemben, a Fehér Háznál azt mondta a felajzott tömegnek, hogy soha ne törődjenek bele a vereségbe.

Ostrom és támadás

Most a QAnon hívők közül többen részt vettek a németországi szervezkedésben – ami a szélsőjobboldali Reichsbürger mozgalom ideológiáihoz köthető, amiről korábban az Index is beszámolt –, amelyben puccsot terveztek, hogy megdöntsék a kormányt. A Reichsbürger mozgalom 1985-ben alakult, és azt vallja, hogy a második világháborút követő német kormány jogtalanul szerezte meg az ország feletti hatalmat.

Az összeesküvők a nemesi Reuss Ház leszármazottját, a 71 éves úgynevezett XIII. Henrik Herceget tervezték trónra ültetni, miután a kormány legfontosabb döntéshozóit kiiktatják, számolt be az eseményekről a Rolling Stonemagazin. A német különleges erők 25 embert tartóztattak le terrorcselekmény előkészítése miatt, további 27-et pedig kihallgattak. Az ügyészek szerint a 2021 novemberében indult szervezkedés a Reichsbürger ideológiájára épült, amelyet a QAnon belső, titkos államról kialakított nézetei tovább erősítettek.

A mozgalom már aktívan gyűjtötte a fegyvereket, és katonai kiképzéseket is tartott a követőinek, hogy egységeit felkészítse a későbbi támadásra.

A QAnon nem csupán a Pizzagate, hanem más összeesküvés-elméletek gyűjtőhelye is – amiről korábban az Index már kérdezett egy szociálpszichológiai szakembert –, például vakcinaellenes nézeteket vallók is a mozgalom tagjai. 2020-ban a szélsőjobboldali, vakcinaellenes tüntetők megrohamozták a Reichstagot, amiben QAnon hívők is részt vettek – írja a Rolling Stone.

A szakértők úgy vélik, hogy szociológiailag a QAnon nem pókhálószerű rendszer, inkább ernyőszervezet, ami rengeteg összeesküvés-teóriát feszeget, sokszor pedig maguk a tagok sem értenek teljesen egyet mindenben. Megférnek itt a 9/11-gyel vagy az UFO-kkal kapcsolatos elméletek, vagy az, hogy Joe Biden valójában egy robot, valamint azok is, akik úgy vélik, hogy a titokzatos Q maga John F. Kennedy elnök, aki valójában nem halt meg, csupán eljátszotta.

A sátánista Beatles

Ily módon terjedt el az egyik legnépszerűbb QAnon-elmélet is, amely szerint a The Beatles vastagon benne volt az államfők sátánista világában, valamint hogy Paul McCartney igazából meghalt 1966-ban, akit pedig ma is látunk a képernyőkön, csupán egy imposztor. Ennél azonban tovább is mennek. A Rolling Stone szerint az elméletek hívői úgy gondolják, a beatzene nagyágyúi maguk is szerepet vállaltak a sátáni praktikák gyakorlásában, és emberáldozatokat is bemutattak annak idején.

Egy elmélet szerint ennek bizonyítéka a Yesterday and Today albumborítója is,

valamint a tény, hogy a kiadó miért akarta olyan hamar visszavonni. Emiatt látott napvilágot az az elképzelés, hogy a zenekar valójában a brit kormány által gyártott termék, amely a lélektani hadviselés eszközeként szolgált. Tovább rontja a helyzetet a The Beatles Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band című albumának borítója, ami a konspirálók szerint szintén rengeteg titkos utalást tartalmaz – amennyiben azt a megfelelő helyeken többszörösen tükrözik –, így Aleister Crowley okkultistával kezdték összekötni a zenekart, jegyzi a Rolling Stone magazin.

Legyen bárhogy is, az összeesküvés-elméletek széles spektrumon terjednek az ártalmatlan rajongói vitáktól a fegyvert ragadó szélsőségekig. Hogy a QAanon-hívők a jövőben merre terveznek haladni az elméleteikkel, még kétséges, de annyi biztos, hogy a politikai vezetés az elmúlt három év tapasztalata alapján kezdi egyre komolyabban venni a jelenlétüket.

