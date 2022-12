Korda Györgyöt nem zavarja, hogy Klárika az exférje nevét viseli

Milyen egy hosszan tartó zenészházaspár-szerelem? Csak azt tudja, aki benne él. Márpedig Puskás-Dallos Bogi hasonlóságot vél felfedezni az ő házassága, valamint Korda György és Balázs Klári házassága között, így nem kertel, azonnal rákérdez:

mi a titok?

A válasz igazán Korda Györgyhöz illő, hiszen a slágerénekes azt mondja, mintha csak egy diplomata veszett volna el benne, hogy erre nincsen nagyon összehasonlítható példa. Minden szerelem más. Záray Márta és Vámosi János például nagyon szépen megöregedett egymás mellett, ám az ő életük nagyon más volt. A Korda-Balázs házaspár ugyanis – bár választ adnak a kérdésre, miszerint szeretni kell egymást, és egyformán tehetségesnek kell lenni –, szemben a Záray-Vámosi házaspárral

nem dohányzik,

és nem is horgászik.

Szerelemből házasság

Balázs Klári azt mondja, nem volt könnyű megélni a híres énekes közeledését. Különösen úgy, hogy Korda György akkoriban Cserháti Zsuzsával, Csuka Mónikával énekelt duettet. Korda György dalra is fakad, és Balázs Klári vele énekli halkan, hogy

A szerelem él, oly gyönyörű szép.

Majd az is kiderül, hogy köztük anno nem a közös éneklésből lett szerelem, hanem a szerelemből közös éneklés. Korda György ugyanis már korábban kiszemelte Klárikát – magának.

Korda György és Balázs Klári egymástól veszi át a szót. Mindenre emlékeznek, amire a másik is, és az sem baj, ha kicsit másként, mert amint kiderül, mire és hogyan emlékszik egyikőjük, a másik rábólint, hogy úgy van.

Vagyis le sem tagadhatnák, hogy házasok, de olyanok, akik a mai napig olyan figyelemmel és türelemmel fordulnak egymás felé, hogy az példamutató. Korda György azonban most először beszél arról, hogy ő hogyan élte meg azt, hogy miután Klárika belépett az életébe, minden feleződött: a feléje áradó figyelem, a siker:

Fura volt. Először próbáltam magam vajazni, hogy én vagyok itt a nagy ember... Szép lassan rá kellett jönnöm, hogy ez nem igaz.

Közös élet, közös pályafutás

Korda György azt is bevallja, hogy őt például soha nem zavarta, sőt értékelte azt, hogy felesége az előző férje nevén énekel ma is. Ezt ugyanis annak tudja be, hogy Klárikája soha nem arra törekedett, hogy – bár a házassági anyakönyvi kivonat szerint felvette a nevet – soha nem Korda néven szeretett volna felkapaszkodni, karriert építeni.

De amikor először kivittem Klárikát Amerikába, Korda György-koncertre, a plakátra azt írták ki, hogy fellép Balázs Charlie...

– mondja Korda György nevetve.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy bár manapság sokan azt hiszik, hogy ma a Reptér című dal miatt ilyen népszerű a Korda házaspár, de ők azt mondják, hogy ebből a szempontból legtöbbet a pókerpartiknak, azok közvetítésének köszönhetik.

Miközben ez nagyon nehéz dolog, merthogy a póker olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá

– mondja Korda György. Klárika arról is mesél, hogy a profi soha nem viszi fel a színpadra a problémáját. Ő egyszer törött lábujjal lépett fel egy szilveszteri eseményen, de ebből senki nem vett észre semmit. Korda György pedig azt meséli el, amikor Klárika koncert közben hajolt le hozzá, és mindenki szeme láttára bekötötte a cipőjét.

A Korda házaspárból ömlenek a történetek, és megtudjuk azt is, hogy

a zenei pályán miért nem szabad elfásulni,

milyen érzés azt hallani a közönségtől, hogy K o r d a Gy u r i, K o r d a Gy u r i...,

Klárikát is a póker kapcsolja ki igazán,

bírják és szeretik a róluk készülő paródiát (Korda György szerint Nacsa Olivéré a legjobb),

mit gondol Korda György a Sztárban sztár róla mintázott maszkjáról: „Olyan randa vagyok rajta, hogy még most sem vagyok olyan”,

Klárika szerint a szürkéket nem lehet parodizálni,

Korda György szerint az elesett embert jobban szereti a közönség, mint a nagy macsót,

Klárika Gyurira a legbüszkébb,

s hogy Klárikának mindig azt mondták, hogy vagy ő lép le, vagy jön az új nő, de ő ezt fel sem vette, és erről azt mondja, hogy „negyvenhárom évig egy nőcsábászt megtartottam”,

Korda György a Reptér című daluk sikerére a legbüszkébb ,

Korda György azt mondja, hogy „mi sokkal többek vagyunk a táncdalénekesnél: mi slágerénekesek vagyunk”.

A villámkérdéseknél pedig az is kiderül, hogy azért ők sem értenek egyet mindenben, de amikor Klárika azt mondja, hogy Keresek egy ügyvédet! Gyuri, te mennyit hazudsz nekem?, azért nem kell olyan komolyan venni.

És azt is megtudjuk, hogy Korda György miért mondja azt a beszélgetés végén, hogy „Az életem egy szép regény, ha tudnám, újra kezdeném”.

Az őszi évadban, vasárnaponként a már két ismerős műsorvezető, Puskás-Dallos Bogi és Csiby Gergely köszönti a Sunday Brunch nézőit. A Zsiráf Buda asztalánál beszélgetnek vendégeikkel a hétvégéhez illő könnyed vagy éppen nagyon is komoly témákról és történetekről.

(Borítókép: Balázs Klári és Korda György. Fotó: Németh Kata / Index)