December 23-ig látható az első magyar ArtXmas vásáron részt vevő huszonhét magyar művész harmincöt festménye a pesti Főfotó Galériában. December huszadikán a művek többsége új gazdára talál az aznapi online árverésen. A műveket pár órára az Akvárium Klubban is kiállította a projekt gazdája, a Lobenwein Galéria. Az erről készült videó a művészekkel, műveikkel és a szervezőkkel az Indexen látható.

Huszonhét kortárs képzőművész csatlakozott a Lobenwein Galéria első ArtXmas vásár néven meghirdetett akciójához. A galéria karácsonyi ihletésű műveket mutat be, melyeket a december 20-i online árverésen meg is vehetnek a művészetpártolók az Axioart oldalán.

Árverési tételek 70.000 Ft és 2 millió Ft között

A legnagyobb érdeklődés eddig Bukta Imre, EfZámbó István, Soós Nóra, DrMáriás és Kiss Tibor munkáit kíséri, de Bács Emese, Bereczki Kata, Bondor Csilla, Borsándi Balázs, Döme Péter, Eged Enikő Katalin, Győri Márton, Hu-Yang Kamílla, Jásdi Juli, Labrosse Dániel, Magyarósi Éva, Marosi Panni, Murakami Patrick, Nemes Anita, Ódor Bence István, Pakosz Anna, Sibitka Anna, Szabó-Lencz Péter (Petyka), Varga Bálint Dániel alkotásaira is sokan pályáznak.

Talán még soha nem volt példa arra, hogy egyetlen aukció keretében harmincnál is több ügyet vagy szervezetet támogathatnak a vásárlók, hiszen az ArtXmas esetében a művészek maguk dönthettek arról, hogy a bevétel egy része hová kerüljön.

Az árverésen szerepel az Index pályázatára beérkezett művek közül egy, amelyet a szakmai zsűri választott ki.

A művek a Főfotó Galériában láthatók december 23-ig, ám először az Akvárium Klubban állították ki őket néhány órára, ahol videó is készült az alkotókkal.

A Quimby-ikon, Kiss Tibi például egy csocsóoltárt készített, melyen az Aranycsapat DNS-láncként jelenik meg, és az ő játékában nincsenek ellenfelek.

A zenész-költő-képzőművész számára a karácsony alapvetően a szeretetről szól, egymás elfogadásáról, amit sokkal fontosabbnak tart a sztereotip megoldásnál, melynek során

megvesszük a sok fölösleges biszbaszt, amit oda adunk az embereknek, akik ennek vagy örülnek, vagy nem.

DrMáriás szokásához híven most is történetet festett Karácsonyi vásárlás Dubuffet műtermében címen. A kép azt a csodát ábrázolja, melynek során az idegeiket lógató karácsonyi vásárlók rátalálnak az igazira, és mindenki haza is visz egy új évre szóló példaképet.

Eredeti másolatok

December 20-án online árverésen licitálhatnak a vevők a huszonhét alkotó harmincöt munkájára, és lehetőség nyílik a művekről készült 100-100 számozott, az alkotók által szignált reprodukció megvásárlására is a galéria oldalán.

Akadnak olyan művek, amelyek vegyes technikával készültek, ezért reprodukcióra az esetükben nincs lehetőség. Bondor Csilla például egy gyúródeszkát készített, valódi liszttel és mézeskalácsformákkal. Gaál Kata a rá jellemző melegség és sokszínűség jegyében ugyancsak fatáblára alkotott. Weiler Péter egyedi alkotása sok-sok szaloncukrot ábrázol egy vitrinben, Kiss Tibor pedig két művel is részt vesz az ArtXmas aukción, közülük a Csocsóoltár című egy valódi csocsóasztal, karácsonyi izzókkal, díszekkel.

Reprodukció készült viszont – ugyancsak limitált példányban – Bada Dada: Pingvin labdázik holdtöltekor a rókával című 2005-ös, csodálatos, karácsonyi csúcsművéből, Bada lányának hozzájárulásával.

Elkezdődött az index.hu – mint az ArtXmas médiapartnere – által meghirdetett alkotói pályázatra beérkezett művek bírálata is. A három kategóriában (4–10 éves, 10–18 éves, 18 év fölött) pályázó alkotók munkáit a Lobenwein Galéria kurátorai és az Index által felállított grémium véleményezi. A felnőtt kategória győztesének műve is részt vesz a huszadikai árverésen.

(Borítókép: Kiss Kriszti / ArtXmas)