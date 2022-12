Ezért lesz december 16-án sok emberen csúnya karácsonyi pulcsi

A Gyerekgyógyítók országos kampánya mosolyt csal az arcokra. Ügyüket a szezon figyelemkeltő ruhadarabjával, illetve már egy SMS elküldésével is támogathatjuk.

A jótékonyságnak több formája létezik, ám kétségkívül az egyik legkedvesebb a Csúnya karácsonyi pulcsiban a Gyermekgyógyítókért kampány.

Karácsonyt megelőzően, amint novemberről decemberre hajtjuk át a naptár lapját, kezdetét veszi a csúnya pulcsik szezonja. Ám van egy nap, amely különösen erre a csicsás, ízléstelen, túlméretezett, kötött, világítós, zenélős, flitteres, direkt elrontott mintájú pulcsikra fókuszál. Ne feledjük, egy csúnya karácsonyi pulcsi akkor a legjobb, ha az előbb felsorolt jelzők közül legalább három igaz rá.





Arra buzdítanak mindenkit, hogy aki teheti, húzzon pénteken csúnya pulcsit, akár munkába, akár iskolába megy, de még akkor is, ha csak online meetingen vesz részt. Mindemellett úgy is lehet őket támogatni, ha küldünk egy SMS-t a szeretetszámukra, amivel ötszáz forinttal járulhatunk hozzá ahhoz, hogy a daganatos betegek és az őket gyógyító orvosok és ápolók a lehető legkorszerűbb műszerekkel gyógyíthassák a csöppségeket.

A központjainkban kezelt gyerekek hónapokra kiszakadnak a közösségből, ami lelkileg hatalmas megterhelés nekik a betegség mellett. VILI, a robot segítségével azonban úgy érezhetik, mintha ők is ott ülnének az iskolában barátaik, vagy otthon, a családtagjaik között

– olvasható a Gyermekgyógyítók hivatalos oldalán.

Idén ezen a napon a Városligeti Műjégpálya csúnya pulcsis korizását is a Gyermekgyógyítókért rendezik meg, de készülnek a meteorológusok és katasztrófavédelem munkatársai is, akik már tavaly is részt vettek a kihívásban.

A mostani az ötödik kampánya a Gyermekgyógyítóknak. Az idei cél az, hogy legalább háromezer ember csatlakozzon a csúnya pulcsis eseményhez.

