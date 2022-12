Amikor dönteni kell, hogy az apa, vagy a fiú menjen börtönbe

Hajdu Szabolcs főszereplésével készül a Minden rendben című film, ami egy édesapa súlyos dilemmáját mutatja be. A produkció forgatásán jártunk, ahol alkalmunk volt egy kicsit betekinteni a kamerák mögé.

Hihetetlen módon fellendült a magyar filmgyártás és egyre érdekesebb alkotások kerülnek a hazai nézők elé. Sós Bálint Dániel első nagyjátékfilmje is hasonlóan izgalmasnak ígérkezik, nem csak történetében, de megvalósításában is. Mi a film nyitójelenetének megalkotásába csöppentünk bele, amit egy technokrán nevű eszközzel vettek fel. A film egyik érdekessége, hogy több egysnittes jelenet lesz látható benne, amit mi is megfigyelhettünk a forgatáson.

Nem ezért szeretnénk egysnittes jeleneteket, hogy technikai truvájnak nevezhessünk, hanem azért, mert így egy olyan lendülettel tud megindulni a film, ami nagyon értékes lehet a későbbi nézői figyelem és bevonódás szempontjából

– mesélte a film egyik producere, Farkas Ádám.

A történet egy édesapáról (Hajdu Szabolcs) szól, aki morális dilemmába keveredik. Egyetlen szemtanúja lesz egy súlyos balesetnek, amit kisfia okoz és döntenie kell: vállalja az igazság terhét és a fia életét romokba döntő retorziót, vagy hazudja el a tettet, ami viszont a fiú lelkivilágát torzítja el egy életre? Apai ösztönei az utóbbiba hajszolják bele, ám a hazugság egyre nagyobb áldozatokkal jár.

A film szereplőválogatása is érdekesen alakult, volt olyan színész, aki minden alkotó számára egyértelmű befutó volt, de az is megtörtént, hogy a forgatás előtt változott a neme egy karakternek. Szamosi Zsófi (Mindenki, Egy nap, Terápia) rendőr karakterét eleinte férfiként képzelték el, de a casting alatt kiderült, hogy a színésznő tökéletes lehet a szerepre, így egy kis változtatással ő alakítja a nyomozót. A gyerekszereplők castingolása is nehéznek bizonyult, de végül tökéletes fiatal színészeket találtak.

Eleinte nem találtunk színészt a főszereplő fiúra, hiszen a karakter egyszerre vadóc, az érzelmeinek a rabja, de érzékeny és szeretetre vágyó is. Sáfrány Ágostont én a Foglyok című filmben szúrtam ki, és egyből felhívtam Steinhauser Andreát, aki azt a filmet castingolta és a Minden Rendben-ben is ő a gyerek casting director. Ő azt mondta, hogy nagyon ügyes a fiú; de tombolnak benne az érzelmek. Ez pedig tökéletes volt számunkra, be is válogattuk és azonnal látszódott, hogy mennyire tehetséges. Gyakorlatilag minden ezen a szereplőn múlik, így nagyon örültünk, hogy megtaláltuk Ágostont

– mondta Farkas Ádám.

Hajdu Szabolcs filmrendező (Fehér tenyér, Bibliothéque, Pascal, Délibáb) főszereplőként lesz látható a Minden rendben című filmben, ami a színész szerint hatalmas kihívás.

Ez egy igazi főszerep, szinte minden jelenetben benne vagyok, ami fizikailag egy adott ponton elég megterhelő. Az is kihívás, hogy a történet elég nagy érzelmi dinamikákkal dolgozik, így napról napra elő kell hívnom ezeket az érzelmeket, még akkor is, ha teljesen másképp keltem reggel. Persze ezek közhelyek. és ezt minden színész megtapasztalja, de jó hogy most újra átélem ezt, mert rendezőként hajlamos vagyok erről megfeledkezni

– mondta a színész.

Hajdu Szabolcs azt is elárulta, hogy nagyon szerette a gyerekekkel közös munkát, hiszen olyan dolgokat is kihozott belőle, amikre nem számított.

A Minden rendben a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjának támogatásával készül. A film forgatókönyvét a rendező, Sós Bálint Dániel és Nagy V. Gergő írta, az említett színészek mellett szerepel még Zikkert Milán, Jakab - Aponyi Zonga, Háy Anna, Friedenthál Zoltán, Sodró Eliza Galambos Péter és Kardos Róbert is. Az operatőr M. Deák Kristóf, a látványtervező Takács Eszter, a vágó Gothár Márton, a gyártásvezető Kristóf Kata, a film producere Mártonffy Zoltán és Farkas Ádám.

(Borítókép: Hajdu Szabolcs a Minden rendben forgatásán. Fotó: Papajcsik Péter / Index)