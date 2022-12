A Most vagy soha! című film első előzeteséből szavak nélkül, a zenéből, a miliőből és a színészek mozgásából kaphatunk benyomást arról, sikerült-e az alkotóknak a kitűzött cél, vagyis hogy a mai, Netflixhez szokott szemünknek is érdekes képi világgal és fordulatokkal mutassák be a magyar történelemben meghatározó nap, 1848. március 15. és a márciusi ifjak történetét.