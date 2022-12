Meghalt Kreutz László zenész

Kreutz László 1957. december 23-án született Budapesten, a XIII. kerületben. Tizenhárom évesen kezdett el dobolni, 1974 és 1977 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz tanszakára járt, mestere Kovács Gyula volt.

Több zenekarban is megfordult, játszott a legendás A. E. Bizottságban, a Millenniumi Földalatti Vasútban, a Kalandorban, a Fraktálban, a Keleti Fényben, az Art Decóban, az Orákulumban vagy az Ági és a Fiúkban is. Kreutz László az 1980-as évek második felében Nagy Feró ikonikus rockegyüttesében, a Beatricében is dobolt, közreműködött a Hamlet című 1987-es rockoperában is.

Az utolsó dobos című kötete 2011-ben jelent meg a Stílusház Kiadó gondozásában, emellett művészeti lapokba is rendszeresen írt.

Kreutz László temetéséről később intézkedik a családja.

A legendás dobos haláláról egykori zenekara, a Millenniumi Földalatti Vasút is megemlékezett: