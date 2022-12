A tehetségkutató zsűrijét a döntőben a szuperzsűri Maestro Plácido Domingo, Miklósa Erika operaénekes, Pablo Sáinz Villegas gitárművész, HAUSER csellóművész és Harvey Goldsmith producer alkotta, akikhez Guy Pratt basszusgitáros, zeneszerző és Eugene Kohn karmester csatlakozott. Az előző évadok zsűritagjai mentorként tértek vissza a műsorba.

A finálé a cseh versenyzők párbajával kezdődött; egy hegedűs és egy klarinétos küzdött meg egymással. A 16 éves Roman Cervinka hegedűn Pablo de Sarasate igen népszerű és közismert, Cigánydalok darabját adta elő. HAUSER szerint az érzelmes dallamok és a hangszín tökéletesen illet a műhöz. Megjegyezte: az este szerintem nem is kezdődhetett volna jobban.

A cseh zenei párbaj másik résztvevője, Ondrej Toman klarinétos előadását Plácido Domingo így értékelte: „Örülök, hogy a klarinétot választottad, nagyszerű zenész vagy!”

A szlovák Mário Gecasek feldobva érkezett a döntőre, miután az elődöntő sok erőt adott számára. Így még többet és még jobban tudott készülni, mondta. Az ifjú zenész Johannes Brahms: 5. Magyar tánc (arr. Yaskevich) adta elő.

Eugene Kohn szerint Mário óriási technikai tudással rendelkezik, és jó zenei képzelőereje van. „Sokféle színt megmutattál, amit tetszett. De nekem úgy tűnt, sok volt a megállás. Jobb lett volna egy lendülettel végig játszani a darabot.”

Ember és hangszer tökéletes kombinációja

A másik szlovák döntős, Klára Valentovicová Antonio Vivaldi: C-dúr furulyaversenyét játszotta a zsűri előtt. Választása azért esett erre, mert Vivaldi a kedvenc zeneszerzője.

A lengyel versenyzők párbaját a klarinétos Pawel Libront kezdte, aki Guy Pratt szerint remek darabot választott. „Ami tetszett az előadásodban, hogy ha egy hangot sem hallottuk volna, akkor is át tudtuk volna élni a zenét. Ember és a hangszer tökéletes kombinációja, fantasztikus volt!”

A másik lengyel versenyzőt, a 19 éves Maciej Kaspereket Plácido Domingo így méltatta:

Biztos ismered Mozart operáját, A varázsfuvolát. Szerintem te is varázsfuvolás vagy!

Bach és Chopin

Eztán a két magyar ifjú zenész következett. Elsőként a szaxofonos Somogyi Levente érkezett, aki igazi kuriózumként Johann Sebastian Bach: Esz-dúr szonátátáját játszotta, szerinte ugyanis az emberek ritkán hallanak szaxofonon Bachot.

Harvey Goldsmith úgy vélte, hogy Bach és a szaxofon nem illik össze, ezért nem tudott belefeledkezni a zenébe, ettől függetlenül csodálatos zenésznek tartja a fiút. Mikósa Erika se hallott még Bachot szaxofonon, de neki éppen ezért tetszett ez a változat, szerinte nagyon bátor előadás volt.

Dávid Roland Mózes azért választotta Chopin Grande Esz-dúr Keringőjét, mert nagyon technikás darab, és a fiatal erdélyi születésű versenyző minél több oldalát meg szerette volna mutatni.

„Látom, mennyire lelkes az egész zsűri, az összes kolléga a produkciód miatt. Nagyon örülök, hogy letetted a hegedűt, és mindent idődet a zongorának szentelted. Kiváló zenész vagy, fenomális volt!” – méltatta a 15 éves magyar tehetséget Plácido Domingo.

Készen állsz a sztárságra

A szlovén versenyzők közül először a 13 éves Patricija Avsic lépett színpadra, Maurice Ravel:ú Tzigane c. darabját hegedülte. „Nagyon inspiráló vagy, készen állsz a sztárságra! Le vagyok nyűgözve!” – fogalmazott Pablo Sáinz Villegas a produkció után.

A 9 éves szlovén Evelin Greblónak akit a verseny legfiatalabb versenyzőjeként kétszer is állótapssal jutalmazott a zsűri, Miklósa Erika ezt az útravalót adta:

Soha ne felejtsd el, hogy gyerek vagy, és a legfontosabb, hogy boldog légy.

Az operaénekesnő még hozzátette: „Akármit csinálsz a jövőben, azt nagyon profin fogod csinálni, mert tehetséges, kedves ember vagy, és szeretlek.”

A produkciók után, a zsűri titkos szavazása alapján kiderült, kik lettek öt ország tehetségei közül a győztesek, kik azok, akik felléphetnek 2023. március 4-én Maestro Plácido Domingóval Budapesten az MVM Dome-ban, vehetnek fel egy lemezt a Hungaroton lemezkiadó jóvoltából és vihetik haza a bruttó 10 ezer eurós fődíjat:

Győztesek Csehország: Roman Cervinka

Szlovénia: Patricija Avsic

Lengyelország: Maciej Kasperek

Magyarország: Dávid Roland Mózes

Szlovákia: Klára Valentovicová

Most először a maguk a döntős versenyzők is szavazhattak, és eldöntötték, hogy ki legyen a Best of Talents-győztes. A voksok alapján Patricija Avsic nyerte a díjat. Peller Mariann, a műsor alapító-producere évadzáró értékelésében így fogalmazott: „A Visegrádi Virtuózok+ klasszikus zenei program már harmadik éve képviseli a közös közép-európai kulturális összefogást, a térség évszázadokra visszanyúló zenei- és példátlanul gazdag klasszikus zenei kulturális hagyományait fókuszba állítva, közvetítő közegnek használva a zenét, az emberiség közös nyelvét.

A résztvevő országok fiataljai és tévénézők tízmilliói számára teremt, mutat fel valódi értékeket, és azt, hogy ez a misszió mennyire fontos, egyre többen ismerik fel, és teszik hozzá a maguk tehetségét, ismertségét, segítik, hogy minél messzebbre elérjen ennek a magyar alapítású műsornak a híre.

A legnagyobb zenei sztárok állnak mellénk, nem csak a klasszikus zene, de más műfajok területéről is, olyan nagy nevek, mint Plácido Domingo, Hauser, Matteo Bocelli, Guy Pratt, Harvey Goldsmith, Plácido Domingo Jr.

és még sorolhatnám a nemzetközi zenei világ nagy neveit, akik értéket látnak ebben a műsorban – és valóban, évről-évre fantasztikus fiatalokat, félig kicsiszolt kis gyémántokat fedezünk fel, és tehetségtámogató programunk segítségével állítunk pályára.

Elmondhatom, hogy nagyon büszke vagyok erre a kulturális sikerre, és hogy hazánk jó hírnevét egy ilyen csodálatos programmal tudjuk öregbíteni a világban, Liszt, Bartók és Kodály nyomdokain járva, de említhetném Dvořákot, Wieniawskit - ez a térség az európai kultúra egyik bölcsője volt, és ismét azzá tehetjük. Köszönöm támogatóinknak, első sorban Magyarország Kormányának, a BMW Wallis Motornak, a Hard Rock Hotel Budapestnek, a METnek és a Hungarotonnak, hogy idén az ő támogatásukkal valósulhatot meg a műsor” – fejezte be értékelését a producer.

A zseni az zseni

„A Virtuózok V4+ korábban is izgalmas volt, de nekem az arisztotelészi értelemben vett tragédia-felépítésből időnként hiányzott a szükséges feszültség” – nyilatkozta az Index-nek a Virtuózok V4+ Executive- és creative producere. Szabó Stein Imre hozzátette: a műsornak úgy kell izgalmasnak lennie, hogy a műsort az összes egyéb nemzetközi tehetségkutatóktól megkülönböztető alapvető különbségei és értékei ne sérüljenek.

Fontos szempont volt, hogy egyik gyermek lelkesedését sem volt szabad letörni, senkit sem lehetett megalázó vagy nem megfelelő helyzetbe hozni.

„De zseniből világszerte is kevés van, ezért a nézővel éreztetni kellett, amikor igazán nagy dolog történik a színpadon, erről sikerült meggyőznöm Peller Mariann producert, a műsor életre hívóját is és nagyon konstruktívan lehetett együtt gondolkodni az újításokon a gyártó Show&Game főrendezőjével, Koós Gyurival, Németh Ádám kreatív producerrel és Amin Váczi Virág főszerkesztővel is” – tette hozzá.

Szabó Stein úgy véli, hogy a nemzetközi tehetségkutató előző két évadában a meghatódás és az ellágyulás kicsit domináns volt. A műsor készítői ezért most valódi kritikai észrevételeket és szakmai vitákat kértek a zsűritől.

„Bevezettük az egyes országok versenyzőit mérő „párbajt”. A cél az volt, hogy a zsűritagok vigyenek bele valódi építő kritikát, ezzel drámát, de csak akkor engedjenek a könnyeknek ha tényleg zseniális vagy azt közelítő produkciót láttak.”

Új dimenzió nyílt

Egy másik újítás miatt a versenyzők ezúttal maguk dönthették el, ki kapja közülük a Best of Talent-díjat. Önmagukra és a másik, saját országukból döntőbe jutott versenyző kivételével bármelyik döntősre szavazhattak. Szabó Stein szerint Mariann nagyon vagány volt, hogy elfogadta ezt az ötletét.

Ezzel egy teljesen új és demokratikus párhuzamos dimenziót nyitottunk, ahol a gyerekek akaratára és elképzeléseire nem ült rá a felnőttek világa ,ami rendben is van, mert ők már fiatal művészek – mondta. Megjegyezte, nagyon sokat sikerült tovább fejleszteni a műsor vizuális világán is, és ez az évad már bárhol a világon a fő műsoridő egyik oszlopa lehetne. A VIRTUÓZOK csapata pedig elképesztő munkát végzett, de ez a szinte egész évet átölelő munka már egy másik történet.

