Szavazzon! Henry Cavill vagy Aaron Taylor-Johnson lenne jobb James Bond?

Már a Nincs idő meghalni című James Bond-film munkálatainak befejezése óta megy a találgatás, hogy ki lesz Daniel Craig utódja, ki lehet az új 007-es ügynök. Henry Cavillt a szerepre a találgatások első pillanatától esélyesnek tartják. Bár az elmúlt időszakban azt pletykálták, megvan a biztos befutó Aaron Taylor-Johnson személyében, az elmúlt napok eseményei rendesen felforgatták az állóvizet.

Ugyanis Cavillt kirúgták Superman szerepéből.

Ez utóbbi azért is megdöbbentő, mert a színész két hónapja jelentette be visszatérését kultikus szuperhősként. A mozikban az amúgy megbukott Black Adam stáblista utáni jelenetében fel is tűnt egy villanás erejéig. Sőt, gyaníthatóan az acélember miatt távozott a Netflix sikerprodukciójának főszerepéből, azaz a DC főhőséért hagyta ott a Vaják Ríviai Geraltját, akit a negyedik évadban már Liam Hemsworth testesít meg.

Ehhez képest múlt héten derült égből villámcsapásként robbant a hír, hogy Cavill nem tér vissza Superman szerepében, miután megbeszélést folytatott a DC Studios társ-vezérigazgatóival, James Gunn-nal és Peter Safrannal.

James Gunnt idén októberben nevezték ki a Warner Bros. Discovery DC Studios társelnökévé és társ-vezérigazgatójává Peter Safran mellett. A sors iróniája, hogy kinevezésükre többek között azért is kerülhetett sor, mert Dwayne Johnson hevesen tiltakozott James Gunn elődje, Walter Hamada ellen. Hamada ugyanis ellenezte Cavill visszatérését Superman szerepébe, de Dwayne Johnson – aki nagyon elhivatott volt Black Adam karaktere iránt – Cavill személyével próbálta erősíteni a Black Adam lehetséges folytatását.

Bár Walter Hamada távozott a társ-vezérigazgatói pozícióból, James Gunn és Peter Safran egy új tízéves ütemtervvel kezdte meg a munkát. Ebben Superman kezdeti, fiatal éveire szeretnének koncentrálni, ebbe a vízióba pedig nem fér bele a 39 éves Cavill. Mindennek tetejébe a DC Studiost bábjátékosként mozgató Dwayne Johnson pechjére úgy tűnik, hogy Gunn és Safran a Black Adam-filmet sem igazán szeretné folytatni.

Bezárul egy ajtó, kitárul egy ablak

Tehát Cavill a nagy bejelentést követően pár héttel elesett két főszereptől is, ám pont emiatt vált újra esélyessé, hogy ő lehessen a következő James Bond. A William Hill fogadóiroda két színészt tart a legesélyesebbnek a poszt betöltésére; Cavill mellett Aaron Taylor-Johnsont.

Taylor-Johnsonról korábban azt pletykálták, hogy ő a befutó, miután állítólag lenyűgözte Barbara Broccoli producert egy titkos meghallgatáson. A színész fiatalabb Cavillnél, így többen esélyesebbnek tartják a sármos titkosügynök szerepére. Az alkotók ugyanis utaltak rá, hogy szándékukban áll fiatalítani a karaktert. (Daniel Craig 40 évesen, Pierce Brosnan 42 évesen öltötte magára James Bond öltönyét.)

A fogadóiroda szerint Tom Hardy a harmadik favorit, őt pedig Regé-Jean Page követi.

2021-ben az Index olvasói 10 színész (Tom Hardy, Henry Cavill, Tom Hiddleston, Idris Elba, Jude Law, Benedict Cumberbatch, Cillan Murphy, Regé-Jean Page, Robert Pattinson, Kit Harington) közül szavazhattak arra, hogy szerintük ki lehetne az új James Bond. Akkor Tom Hardyt látták a legesélyesebbnek.

