Szuper ajándék lehet ez a 18+-os társas, csak nem mindegy, kivel játsszuk

A nagy sikerű Igen? játék erotikus verziója hiánypótló. Szórakoztató, elgondolkodtató, nem csupán egymáshoz hozhat minket közelebb, de magunkhoz is.

Érdekes nép a magyar. Egyrészt félelmetesen prűdek vagyunk, ha például szexről kell beszélni, ám közben elapadhatatlan a kíváncsiságunk mások hálószobatitkai iránt. Persze, amint ránk terelődik a figyelem, hirtelen illetlennek minősítjük a téma nyilvános megvitatását.

Pedig nyíltan beszélni az intimitásról felszabadító lehet, egyrészt a felesleges görcsök alól, és az is biztos, hogy egy sokkal egészségesebb, nem mellesleg boldogabb társadalmat eredményez.

Győri Zoli és Győri-Nádai Réka neve ismerősnek csenghet minden társasjáték-kedvelőnek. Egyrészt azért, mert Mit játsszunk? néven társasjátékokkal foglalkozó YouTube-csatornát üzemeltetnek, ahol nagyjából az összes új és érdekes játékot letesztelik, és elmondják a véleményüket. Másrészről azért, mert Győri Zoli nem csak felhasználóként elfogult a társasokkal.

Komoly játék felnőtteknek

Neki köszönhetjük többek között a Spicy, az Egyszer volt…, a Llamageddon játékot, vagy akár az egyik legnagyobb példányszámban eladott magyar játékot, az Igen? társast is – aminek idén decemberben jelent meg a közönség igényeire hangolt Ohh, igen! nevet viselő, önállóan is játszható, 18+-os változata. Ezt már feleségével, Győri-Nádai Rékával közösen alkotta.

Már az Igen?, illetve az Igen? És… játékoknál is felmerült, hogy kiadhatnák a játék felnőtt verzióját. Eleinte abban gondolkodtak, hogy a csak felnőtteknek szóló verzióba társadalmi, szociális, közéleti témákat is szívesen beletennének, ám a mostani játék kérdéseinek tesztelésekor az alanyok érdekes módon mindig inkább a pikánsabb kérdéseket választották.

Tehát arra jutottak, hogy eljött az idő egy csak intim kérdéseket taglaló játékhoz. Aztán majd a jövőben – talán – egy kifejezetten csak tabutémákat boncolgató Igen-verzió is piacra kerülhet.

Itt jegyeznénk meg, hogy az ötletet támogatjuk, hiszen az országnak nagyobb szüksége van arra, hogy kulturált, emberi stílusban, egymást meghallgatva beszélgessünk tabutémákról, mint amennyire a VIP zenekarnak volt szüksége rád.

Az erotikával, párkapcsolattal, intimitással, szexszel és ezáltal a mély emberi kapcsolódásokkal foglalkozó Ohh, igen? játékban, a játékosok eldöntendő kérdésekre válaszolnak (igennel vagy nemmel) saját magukra vonatkozóan, majd skálázniuk kell játékostársaik válaszait, azaz megtippelik, hogy kire a legjellemzőbb, és kire a legkevésbé az adott válasz.

Tehát vannak nagyon egyszerű és könnyen megérthető szabályok, pontozni is lehet, ezáltal nyerni is, de ahogy az eddigi Igen?-eknél, így itt is az figyelhető meg, hogy akkor nyerünk igazán, ha a társaság egymásra hangolódva képes valódi beszélgetéseket kialakítani. A kártyák mindehhez kiindulási alapot biztosítanak.

A beszélgetésindikátor társasjáték intelligensen közelít a 18+ besorolású témákhoz. A kérdéseken Réka és Zoli éveken keresztül dolgozott, kiegészülve a játékot kiadó Gémklub stúdió csapatával, illetve pszichológus, szexuálterapeuta segítségével és a témában járatos, társasjátékos szakemberek bevonásával – társzerző: Vágó Dániel, a személyes játékváltozat ötletadója.

Fontos szempont volt számukra, hogy a játék ne csak szórakoztató legyen. A cél az, hogy növelje az empátiát, releváns témákat boncolgasson, érintve az erotika és szexualitás lehető legtöbb szegmensét.

Az alkotók minket is meghívtak a játék bemutatójára, ahol kipróbálhattuk az Ohh, igen?-t. Egy olyan asztalnál ültünk, ahol volt, akit ismertünk, volt, akivel a tesztelés előtti pillanatban ismerkedtünk meg. Ezért külön kíváncsi voltam rá, hogy egy intim témákat fejtegető játék – ahol nemcsak saját magunkról kell nyilatkozni, hanem mások válaszait is meg kell tippelni – mennyire szül kényelmetlen szituációkat. Pozitívan tapasztaltam, hogy egyáltalán nem.

Bár ezt a társast nem szívesen ajánlanám, hogy karácsonykor kapjuk elő a családdal, de pároknak, baráti társaságoknak mindenképp remek választás lehet. A játék 440 kérdést tartalmaz, és átfutva a kártyákat több olyannal is találkoztunk, amiket sosem fogalmaztunk volna meg még magunknak sem, így amellett, hogy a játékon keresztül egymáshoz is közelebb kerülhetünk, önismeretnek sem utolsó elmerengeni a saját válaszainkon.

(Borítókép: Páli István)