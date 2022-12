Rászorulóknak ajándékoznak színházjegyeket Londonban

Remek kezdeményezést indítottak Londonban: a The Ticket Bank névre keresztelt programot, melynek lényege, hogy összekötik a kulturális intézményeket a jótékonysági szervezetekkel, hogy a rászorulók ingyenszínházjegyhez juthassanak – szúrta ki a BBC cikke alapján a Papageno.

Ez az ötlet amilyen egyszerű, legalább annyira zseniális. A kulturális programok az ismeretterjesztésen túl szórakoztatnak, kikapcsolnak, gyógyítólag hatnak a lélekre, mégis nagyon sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy a hétköznapi problémákból kiszakadva, színházi előadásokon szórakozzanak. A jótékonysági szervezeteknek is remek eszköz lehet élményt ajándékozni azok számára, akiknek a szükségleteik megteremtésére is alig futja. Nem utolsósorban pedig a kulturális intézményeknek is egy segítség, hogy az el nem adott jegyeiket mégis értékesíteni tudják, a színészek, táncosok és énekesek pedig nem félházak előtt játszanak.

Itthon is elférne egy ilyen típusú kezdeményezés,

főleg, ha azt nézzük, hogy az elmúlt pár évben milyen csapások érik a színházi szakmát.

Halmozottan hátrányos helyzet

Kezdődött minden a pandémiás helyzettel, amikor az intézményeknek be kellett zárniuk, így hónapokig nem tudtak üzemelni, ez a bizonytalan állapot pedig egy évvel később megismétlődött. A Covid hatással volt a jegyvásárlási szokásokra is, ami abban mutatkozik meg, hogy sok színház közönsége utolsó pillanatban vásárol csak színházjegyet, mert az emberekben benne él, hogy az előadások gyakrabban maradnak el, illetve ők is megbetegedhetnek.

Minderre jött még egy lapáttal az energiaválság következtében megnövekedett rezsiköltségek, amelyek több színházat is téli szünetre kényszerítenek. Az év második felére kirajzolódó gazdasági válság növekvő árnyékában, illetve a rekordmagas infláció mellett pedig több család jutott olyan helyzetbe, hogy nem engedhetik meg már maguknak a színházjegyeket, ha szeretnének hónap végén is bevásárolni.

Szóval ahhoz kétség sem fér, hogy a Londonban 2023 januártól induló kezdeményezés – ami Chris Sonnex, a mélyszegénységben élők számára színházi előadásokat rendező Cardboard Citizens szervezet művészeti igazgatójának fejéből pattant ki – itthon nemcsak a rászorulóknak, hanem az életben maradásukért küzdő kulturális intézményeknek is hatalmas segítség lenne.

A jegyek ingyenesek lesznek, illetve mindenki a lehetőségeihez mérten adakozhat.

A londoni színházak közül egyelőre az Almeida Theatre, a Barbican, a Bush Theatre, a Gate Theatre, a The National Theatre, a Roundhouse és a Tara Theatre jelezte, hogy az eladatlan jegyeikkel támogatják a kezdeményezést. A szervezők arra számítanak, hogy 2023-ban több intézmény is csatlakozik a programhoz és közel 56 ezer jegyet tehetnek majd elérhetővé az év folyamán.

Gillian Jackson, a hajléktalanokat segítő The House of St Barnabas munkatársa szerint a kezdeményezés tökéletesen passzol a céljaikhoz.