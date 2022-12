Hoppál Péter: A tárcák feletti kulturális koordináció lesz az új kormánybiztosság feladata

A héten jelentették be hivatalosan – miután az Index megírta –, hogy 2023 februárjától nem ön lesz a kultúráért felelős államtitkár, valamint azt is, hogy várhatóan kormánybiztosként működik tovább. Mi az oka a pozícióváltásnak?

Részben az, hogy vannak olyan nagy kulturális feladatok, amelyek túlfeszítik egyetlen államtitkárság kereteit. Ezeknél tárcák közötti vagy tárcák feletti koordinációra van szükség. Ilyen például az előkészületben lévő nagy magyar–török kulturális évad.

Mit ünneplünk?

Jövő decemberben, tehát épp egy év múlva lesz a magyar–török diplomáciai kapcsolatok felvételének századik évfordulója. Decembertől indul egy programsorozat, közös kulturális évad, melynek megvalósításához már forrást is rendelt a kormány. A programsorozat operatív megvalósítására mindeddig nem történtek konkrét lépések. Világos, hogy több minisztérium és intézmény részvételét kell összehangolni, ami kifejezetten koordinációs feladat.

Mi történik ezen az eseménysorozaton?

A magyar–török gazdasági kapcsolatok évek óta tartó erősödését támogatja majd ez a program. Az lesz a kormánybiztosság egyik feladata, hogy ezt a programsorozatot az isztambuli Liszt Intézet és a hazai kulturális intézmények, művészek, művészeti együttesek bevonásával, a Kulturális és Innovációs Minisztériummal és a Külgazdasági és Külügyminisztériummal karöltve egy év alatt összeállítsa.

Hogyan látja, mi fér bele, mire figyelnek gondosan, mit szeretnének felmutatni?

Ezt pontosan jövő ilyenkor tudom megválaszolni önnek, amikor készen leszünk az éves munkánkkal.

A minisztérium sajtóközleménye említést tesz más új feladatairól is.

Igen, sok más feladat is lesz, például 2024-ben újra magyar elnökség lesz az Európai Unióban, melyhez egy intenzív kulturális jelenlétet kell megtervezni.

Miből áll a tervezett jelenlét?

Részben kulturális exportteljesítményekből. Nyilvánvalóan a legjobb kulturális minőségünket szeretnénk felmutatni kísérőrendezvények formájában. Ezt a komoly nemzetközi programsorozatot a Külügyminisztériummal, a brüsszeli állandó képviseletünkkel és az ottani Liszt Intézetünkkel együtt kell megtervezni. Tehát kell egy koordinációs állami központ, amely ezt a tervezési feladatot ellátja.

Tervek, válság, források

Ezt nem említette a közlemény, viszont két kulturális programsorozatot igen.

Ezek a határainkon átnyúló kulturális évadaink. Ilyen lesz 2023-ban a Himnusz születésének 200. évfordulója, és a Petőfi 200, amelynek jelenleg is van hivatala, a Petőfi Kulturális Ügynökség.

Milyen formában működik majd együtt kormánybiztosként a Petőfi Kulturális Ügynökség igazgató elnökével, Demeter Szilárddal?

Jelenleg is nagyszerű vele a szakmai és személyes kapcsolat. A miniszterelnök és a kulturális miniszter egyértelmű elvárása az immár kitűnően megtervezett programsorozat maradéktalan lebonyolítása, megvalósítása a gazdasági válság ellenére is. Nyilván vannak még olyan források, melyek nincsenek odarendelve, ezek becsatornázása is a feladatok közé tartozik.

A Petőfi 200 esetében mi lesz a felállás Demeter Szilárd és ön között?

Ezt akkor látom majd pontosan, mikor megkapom a részletes feladatkört, amelyet a KIM és a Miniszterelnökség véglegesít a következő egy hónapban. Idetartoznak a Himnusz 200 állami rendezvényei is jövő januárban, melyeket természetesen már előkészítettünk. Az a feladat, hogy ezek zökkenőmentesen, több minisztérium részvételével, határokon átnyúlva valósuljanak meg az MTVA-val együttműködésben. Ez is igen nagy koordinációt igényel.

Van egyéb feladat is?

Sok egyéb feladat van még. Ilyen az említetteken kívül az a kultúrpolitikai feladat, melyet a gazdaságilag Európa-szerte egyértelműen nehéznek prognosztizált 2023-as év jelent. Mi a kulturális túlélés jegyében próbáljuk minél jobban megerősíteni a kulturális alapellátás hálózatának stabilitását, érzékelni a kulturális elszegényedés esetleges jeleit, ezt megállítani, ahol tudunk, beavatkozni.

Szoros együttműködésben

Mit tekintenek kulturális alapellátásnak?

Elsősorban a vidéki közösségek, a hátrányos helyzetű közösségek és a gyermekek számára kell biztosítani a kulturális hozzáférést, akadálymentesítést, stabilitást. A kulturális alapellátás már nyolc éve futó kormányzati program, rengeteg alprogrammal, melyet én indíthattam el 2014-ben akkori kulturális államtitkárként Balog Zoltán akkori miniszter felügyelete alatt. A program célrendszerét beépítettük az állam, az önkormányzatok és a kulturális intézmények törvény által is meghatározott feladataiba. Lényeges például, hogy ne csak a saját közönségüket szolgálják ki a kulturális intézmények, hanem nyissanak tágabb közönségrétegek felé, és vonjanak be a minőségi kultúrába minél szélesebb embertömegeket. A kultúra felemeli és megerősíti az egyént, és magasabb életminőséget biztosít a kultúrafogyasztók számára, akik ebben a magasabb minőségben kultúra hordozókká válnak. Ezt a

széles bázisú, kicsit szociális gondolkodású, közművelődési védőhálót kell a következő nehéz gazdasági évben is megerősíteni, kiterjeszteni.

Ezért is előnyös, hogy a minisztériumi közlemény értelmében Csák János miniszter úr Závogyán Magdolna közművelődési szakembert, a Nemzeti Művelődési Intézet mostani igazgatóját kéri fel kulturális államtitkárnak.

A kulturális alapellátáshoz szükséges anyagi fedezet is rendelkezésre áll?

Részben. Ennek már vannak futó kormányzati programjai.

Szándékunkban áll a továbbiakban a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvánnyal és a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködésben olyan új, dedikált, célirányos programokat is indítani,

amelyek kifejezetten azon társadalmi csoportok kulturális megerősítését szolgálják, amelyek kevesebb pénzt tudnak kultúrára költeni.

Gyorsabb reagálású egység

Milyen kapcsolatban lesz kormánybiztosként a minisztériummal, ahol eddig államtitkárként dolgozott?

Szoros együttműködésben. A kormánybiztos közvetlenül a kormány, a kultúráért felelős államtitkár pedig a kultúráért felelős miniszter alá van rendelve, de az új feladat láthatóan intenzív kooperációt igényel a felek között.

Így most a kulturális államigazgatás két lábra áll.

A miniszterelnök úr szerdai megnyilvánulásából ezt jól érzékelhettük. Eddig egyetlen hivatal – a kultúráért felelős államtitkárság – látta el a kulturális államigazgatási feladatokat, plusz egy speciális területen a filmügyi kormánybiztosság Káel Csaba vezetésével. Most nehéz év jön, és nagy programok előtt állunk, ezért két lábra állítja a kormány a kulturális államigazgatást.

A kormánybiztos közvetlenül a kormánynak tartozik felelősséggel. Ellátja a feladatát, és időközönként referál arról, hol tartanak a tervezett munkák. Amennyiben azt érzi, hogy valahol elakadás van, akkor

adott esetben a szakterületet felügyelő miniszterrel, illetve a kormányzati koordinációért felelős, azaz a miniszterelnökséget vezető miniszterrel közvetlenül tudja katalizálni a továbblépést.

Lényeg, hogy a sok szakmai főosztállyal, rengeteg aláírási kontrollal működő, ezért alapos, de alapvetően lassú minisztériumi eljárásrend mellé egy gyorsabb reagálású, tárcák között mozgó kormányzati egység felállítására kaptunk lehetőséget. A kultúra erősödik!

(Borítókép: Hoppál Péter 2017-ben. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)