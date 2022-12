Stohl András a lányának: Mi a legrosszabb bennem? Mondhatod, most karácsony van

Ez most rendhagyó évadzáró Sunday Brunch karácsony első napján. Csiby Gergely vendége Stohl Luca táncművész, műsorvezető, és édesapja, a Jászai Mari-díjas színművész, televíziós műsorvezető, Stohl András.

Különös módon karácsonyozik Stohl András. Nála már december 23-án összegyűlnek a gyermekei, karácsonyoznak, előrehozott ajándékozással, majd mindenki visszatér saját birodalmába. A szentesetét követően pedig a kibővített Stohl család december 25-én karácsonyozik együtt.

A családban azonban munkával is telnek az ünnepek. December 25-én

András a Vígszínházban Balu szerepében játszik A dzsungel könyvében,

Luca pedig ATV híradót vezet.

A beszélgetésnek ennél a pontjánál András érdekes kérdést tesz föl:

Nem akarok Grincs lenni, de aki 25-én színházba jön, annak nincs családja? Miért nem marad otthon?

A Jászai Mari-díjas színművész azt javasolja a nézőknek, hogy minden nap menjenek színházba, csak ne karácsonykor.

Stohl András arról is beszél, hogy kapcsolata Lucával nagyon bensőséges, de ez nem mindig volt így. Ennek oka az, hogy amikor anno elvált, keveset találkoztak, és azokat az éveket már nem lehet visszahozni. Ám azóta rengeteg idő telt el, újra és újra, egyre többet találkoztak, ez elvezette őket a mély apa-lány kapcsolathoz.

Luca: Apa finomabban mond kritikát

Luca arról is beszél, hogy ő most sokat ingázik Frankfurt és Budapest között, ami komoly szervezés és egyeztetést igényel a családban és a munkahelyén is, de arra mindig jut ideje, hogy találkozzon édesanyjával és édesapjával.

Az ember a filmmel és a televízióval is házasságot köt

– mondja András az elfoglaltságok sokaságáról, és azt is hozzáteszi, hogy biztosan lehetett volna másként is gyereket nevelni vagy apaként viselkedni, de utólag erről nagyon nehéz beszélni.

A beszélgetésben arról is szót ejtenek, hogy András adott már szakmai tanácsokat Lucának arról, hogyan kell a televízióban, kamerák előtt szerepelni, kérdezni, de az is kiderül, hogy egymással szemben meglehetősen kritikusan viselkednek.

Ebből a szempontból én szörnyeteg vagyok, Apa sokkal finomabban mond kritikát

– mondja Luca, majd egymás szavába vágva magyarázzák azt, hogy a szenvedélyes kommunikáció mögött rengeteg szeretet és vidámság húzódik.

A karácsonyi Sunday Brunchban azt is megtudjuk, amit Stohl Andrástól sokan számon kérnek, kértek, nevezetesen azt, hogy miért ordít egy-egy showműsor alatt. Mint fogalmaz:

abban a térben, ahol nézők ülnek, hiába van rajtad mikorport, elkap az arénahangulat, és hozzájuk akarsz szólni, a jelenlévőkhöz, miközben a televízió előtt ülőknek elegendő volna a normál hangszín is.

András: A járványnak voltak előnyei

Voltak persze olyan időszakok is, amikor nem kevés nehézségeken kellett átmenniük, és András arra a kérdésre is felel, hogy óvta-e attól a Lucát, hogy beszippantsa a televíziózás:

Aggódás volt, de ismerem Lucát. Okos, tudatos, megfontolt. Aztán volt olyan is, hogy valamiért légüres térbe került, és rossz érzés volt, hogy nem tudtam neki segíteni.

Szó esik arról is, hogy a bulvársajtó rajtuk tanulta meg, és ők is a bulváron keresztül tanulták meg azt, hogy mit is jelent a média figyelme.

Komorabb témák is terítékre kerülnek, mint például az, hogyan érzik ma magukat Magyarországon. Luca szerint nagyon megosztott társadalomban élünk, senki nem érzi magát biztonságban. Szerinte ez meglátszik azon is, ahogyan közlekedünk, áthúzzuk egymáson a bevásárlókocsit.

Egyszerűen tele lett mindenki. Mindenki fáradt, hogy elég volt, túl sok volt, már nem csillog úgy a szemed

– mondja András, és megemlíti az inflációt, a háborút, a nehézségeket, és szóba kerül a Covid-járvány is. De erről mégsem csupán a dráma hangján szól, hanem megmutatja annak különös oldalát is.

Mert egyszer csak otthon ültél, a családdal.

Megismerted a feleségedet, fölismerted a gyerekeidet.

Nem kellett minden áldott este elmenned otthonról.

És aztán a járvány véget ért, mindenki visszatért a mókuskerékbe. Azt nem tudják, hogyan és mikor lesz ennek vége, feloldása, de abban hisznek, hogy az alkotók, mint ők is, a művészek, a mikroközösség szintjén egy-egy előadással, egy-egy színdarab idejére feledtetni tudják a hétköznapi gondokat.

A Sunday Brunchban szó esik még arról is, hogy

mit kíván Lucának az édesapja,

Luca bírná az irodai munkát,

ki hozza az ajándékot: a Jézuska avagy a Mikulás,

miért mondja András azt, hogy neki nagyon nagy szíve van.

